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「白蘭氏健康博物館」真的是台灣少數設計的非常好的博物館!! 這裏曾獲得「優良觀光工廠」及「國際亮點觀光工廠」雙重殊榮哦，而且也已成為彰化及中部地區的著名旅遊景點哦，這次舊地重遊，發覺它又多了很多新鮮的小玩意兒，最新科技互動式多媒體體驗設施，像是人體透視機、健康檢測站~~等，當然囉，這些主題都是圍繞著健康二字，讓每一位訪客對健康知識及身體保健有更多的認識，寓教而樂非常有趣!! 而且這裏的產品有些比外界還划算哦，買到連油錢都賺回來了!! 真的是好玩又有趣的景點!

白蘭氏健康博物館 景點資訊

地址：505彰化縣鹿港鎮鹿工路18號

營業時間：09:00–17:00

電話： 04 781 0077

網站：www.brands.com.tw

白蘭氏健康博物館 交通停車

自行開車： 彰化鹿港彰濱工業區內，Google導航輸入 「白蘭氏健康博物館 」

彰化鹿港彰濱工業區內，Google導航輸入 停車場：工廠外的停車場非常大，可容納多部汽車，開車來很方便

白蘭氏健康博物館 空間環境

建築物的外觀設計的非常有趣，一看就知道是雞精玻璃瓶的瓶身!! 非常醒目!! 雖然這個觀光工廠是位於白蘭氏的廠區之內，但一點都不會有硬梆梆、冷冰冰的工廠感覺哦(

從這裏開始就要進入雞精的世界了，這可是按比例放大的瓶身，可約為容納500萬瓶41毫升的白蘭氏鷄精的大小，很有趣吧

一進入大廳就看到一台1835年英國街道上運送鷄精的貨車，非常復古有趣，好多人都爭相拍照呢

這次再度受邀前來，活動流程有點不一樣，記得要先到櫃台拿到一本健康護照哦

健康護照除了博物館的基本介紹外，也可以蓋章抽獎，下方的條碼更可在最後方的健康檢測站裏，來場互動式的遊戲哦

如果朋友來這裏玩的時候，可以配合簡報時間，聆聽導覽人員妙語如珠的解說，更可以了解白蘭氏雞精及產品超過180年的歷史和品牌故事

聽了解說後才知道，原來有人把雞精加入泡麵中，頓時就成為一碗風味絕佳又營養豐富的速食麵了!!! 嘿嘿，這總比把布丁加入泡麵中好多了吧，更有人將另一種冬蟲夏草的雞精加入煲湯中燉煮，也搖身一變成為美味又營養的補品，嘿嘿，如果把相關產品加入夏天風行的手搖茶，那銷量可就不得了囉

大廳中還有一樣東西也吸引我們的目光，原來這是著名白蘭氏雞精百年前的包裝啊!! 嘿嘿，只是當時不像現在用的是有專利設計的密封蓋及玻璃瓶身，口味一定非常的~~原始!!! 哈哈

來看點新鮮的吧，這可是全台第一全景虛擬實境隧道哦，通過它的時候，場景不斷的變化，讓訪客身歷其境大自然深海的寶藏、天然花草農場，重點是與健康鷄隻們一起 體驗水簾式養鷄場的特殊之處，從源頭就開始注重雞隻的健康，才能成就一瓶好雞精



接下這一區也很精采 「白蘭氏鷄精的科學實證與獨家解密」

白蘭氏鷄精是唯一經國際期刊科學實驗證其多重功效的鷄精品牌 。透過這個區塊， 訪客可以瞭解這些超過 40 篇期刊實驗的成果，還可以透過獨家解密互動裝置，認識白蘭氏鷄精的奧秘 、對於人體各方面的好處以及針對身體各個部位或飲用時機不同產生的效果

要怎麼玩呢?? 這裏新增很多互動式的體驗設施，這也是其中之一，因為白蘭氏為了讓大家更了解雞精的好處，比如說有身體不同部位的選項，選擇後螢幕就會告訴你雞精對身體該部位會有什麼樣的影響!! 或是飲用時機不同產生的效果

畢竟白蘭氏鷄精是唯一經國際期刊科學實驗證其多重功效的鷄精品牌，過這個區塊，訪客可以更清楚瞭解這些超過 40 篇期刊實驗的成果

嘿嘿，當然囉，牆上也有更多的文字說明，但~~~相信一定很少有人會看吧，直接透過獨家解密互動裝置，可以更簡單的了解雞精對人體的好處哦

接下來這區也很了不起哦，白蘭氏是業界唯一勇於公開完整製程的鷄精品牌，破天荒將製程完整大方提供民眾參觀，全程透明化供消費者檢視，體驗一下什麼是白蘭氏真雞精!!!!嘿嘿，只可惜這段不能拍照

但這段精采的地方在於，從空中走廊可俯瞰鷄精 11 道完整製作流程，真的是製程透明、眼見為憑啊。當然囉，這裏取得ISO9000、ISO 14000、ISO18000、ISO22000等多項國內外認可的品質及食品安全標準認證，所以工廠絕對是一等一的

但有一點讓我們很訝異的是，一般參觀工廠，只能聽導覽人員解說，這一區是什麼，那一區是什麼，但這次卻發現，工廠裏設置了指示牌，例如充填區、包裝區、檢驗區等，而且高度就恰巧與參觀者的視線平行，這樣更能了解每一區的工作內容，也是非常人性化的設計





在空中走廊參觀完後，緊接著會到這個人體透視機!! 這個很有趣哦，分成男、女生!! 機器移到那裏，就秀出該部份的相對資訊! 真的很像一台可以透視的X光機!!

當然囉，這台最重要的就是掃瞄各別最常見的健康問題部位。例如，男性普遍來說加班、熬夜應酬是不可避免的狀況，心血管疾病就是需要注意的問題；而女性朋友骨質疏鬆，一般不會感覺疼痛初期症狀是很容易被忽略的。透視機將告訴您這些個別部位出狀況可能現的徵狀及正確的保健知識!!

更重要的是了解該如何調整生活習慣，或是補充什麼樣的營養素加強保健，這樣才不會亂買亂吃一通!!

這一區是健康檢測站–裏面有健康度量衡、元氣魔法鏡、記憶跳跳木、活力代言人，嘿嘿，我們正覺得奇怪為什麼健康度量衡會設計成這樣呢，原來啊，這也是很人性化的設計哦，這是因為要輸入一些個人的資料!!! 所以與其他設施不同的方向才能避免資料大剌剌的秀給大家看

健康度量衡、元氣魔法鏡可說是結合在一起的，拿出一開始的健康護照，掃一下條碼，輸入個人資訊就可以玩了，經過體脂的量測及每個人的資料，會有不同狀況發生，所以會把狀況呈現在臉部，體驗的朋友，透過消去畫面中的物體(象徵該補充什麼營養素)，就可以回復容光煥發的年輕本色了，有趣吧!!

最後透過掃描後，可以把這張照片下載在自已手機裏哦



記憶跳跳木，這關是考驗每個人的記憶力~~看到小朋友跳來跳去，笑料百出、真好玩!!!

活力代言人，這關是測試體驗者手腳靈活程度，有點像跳舞機啦，看到別人手舞足蹈的，也滿有趣的

像我們這種有小孩的，最喜歡這種DIY活動了，這個鷄精空瓶DIY活動，會不定期推出創作的材料，讓大人小孩發揮創意體驗手作的樂趣。



這次的主題是海底世界的果凍蠟燭，我們覺得利用館內的物品來DIY 真的很符合這裏的特色，下次應該也可以來個雞精創意飲品DIY ，或是直接來碗雞精泡麵，這應該也會滿受歡迎的吧

大小朋友都玩的很高興哦

嘿嘿，好酒沉甕底，這是所有觀光工廠都會有的一區 ，健康市集，這裏販賣白蘭氏全糸列的商品

不過呢，還是先來試喝吧!!! 這裏超大方的，好幾種不同的飲品都可以試喝哦

別以為只有大人可以喝，這裏也有小朋友喝的巧克力雞精哦!! 巧克力的香味取代了原有雞精的味道，小朋友更愛喝

白蘭氏除了大家最熟悉的鷄精外，還有滋補養顏的燕窩、補氣固氣的養蔘飲、護肝的蜆精和五味子芝麻錠、守護視野的黑醋栗葉黃素、養顏美容的膠原蛋白系列產品包括紅膠原青春凍/飲等，產品非常多元、無論是大人小孩男生女生都可以找到適合的保健品哦



另外非常值得一提的是這裏買東西，真的優惠不少哦!! 尤其是這些產品大部份是高單價的東西，如果多買一些，連油錢都省下來了

白蘭氏健康博物館 心得評價

「白蘭氏健康博物館」真的太有趣了 !! 而且了解這裏產品的製造過程及館內的用心，真的讓人會更加強對這產品的信心呢，而且也是假日親子旅遊的好去處哦，這一帶也有不少觀光工廠，更可能連成一線，來個一日遊呢

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