今天要來跟大家好好介紹一下，這間台灣首座菇類博物館——霧峰菇類產學館，除了可以來這邊了解更多菇類的傳奇之外，4樓的地方也有霧峰農會推薦的霧峰必買的美食伴手禮。

當然都來到霧峰了，怎麼可以不去附近的一些景點走走， 像是美食滿滿的樹仁商圈、文藝小店很多的光復新村、或是台灣遺址林家花園 ，都是台中霧峰景點推薦之一，今天就一起來場霧峰打卡景點吧！

霧峰菇類產學館 門票這裡買：

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KLOOK:https://pse.is/65rhqb



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霧峰菇類產學館 霧峰區農會

台中市霧峰區四德路10號6樓（霧峰區農會）

週一休館 週二～週日 09:00~16:30

社群粉專

說真的，大學四年都在霧峰讀書的我，知道霧峰有很多特別景點跟美食，但霧峰菇類產學館是我第一次了解，真的是超級不好意思，但也還好我現在知道可以推薦給大家！

霧峰區農會黃景建總幹事也在2022年努力規劃與爭取下，得到行政院農業委員會及台中市政府的大力支持，並結合農試所、中興大學、亞洲大學、朝陽大學、科博館、台灣菇類專家學者及台灣菇類產業業者等眾人協助下，將該館重新改造並賦予其菇類產業教學之功能，重新命名為【霧峰菇類產學館】。

霧峰菇類產學館位於霧峰農會的6樓，一進來就看到一顆超大的香菇，兒子看到的時候直接發出了「哇~」的聲音，超級可愛。

這個超大的香菇背面，有著超多的香菇小知識，像是香菇的繁殖是靠著孢子去傳播，通常在箘蓋底下等等，這邊都可以了解到。

而每一種的菇菇都有著自己的獨特生活方式，像是腐生、共生以及寄生。

這邊挑一個比較特別的來跟大家說說好了，冬蟲夏草大家都知道，我自己一直以來其實都不太知道它到底是草還是蟲，以前還以為只是長得像蟲的菇類，結果那天才真的見識到跟了解到，主要為蟲類吃到了這種菇類的孢子，並且在蟲類的身體裡面慢慢的成長、進而控制住宿主的身體跟迴路，最後會在夏天的時候從頭的部分突出成為了菇，是不是很驚人！

我自己之前也看到過網路上的資料，但還是沒有那麼了解，今天聽到解說才真的有「哇」的感覺。

而在大地的生活中，相信著每種萬億都有著自己的聲音，霧峰菇類產學館做出了相對應的科技模式，將我們的夾子夾上每一種不同的生物，像是草、或是菇等，都會有著不同的植物聲波出現，其實、植物們在大地中也有著自己的溝通音頻，在這邊聽著他們發出的聲響，也非常的舒服、療癒。

以台灣為例， 每個不同的緯度、山形的高度，都有著不同的菇類存在著，而我們可能一生都很難爬到那個高度，霧峰菇類產學館將不同緯度的菇類復刻下來，在這邊展示給眾人觀賞。

也可以看到，每一種不同的高度，產出的菇類都不同，我自己是覺得、越高山的看起來顏色越鮮豔、也看起來越毒（笑）

霧峰菇類產學館在裡頭也有一個區域，專門是辦活動的地方， 這個地方通常假日比較會有活動，沒有活動的時候電視牆會播放一些菇類的縮時攝影。

在這區的後面更有著不同的特殊菇類，這種菇類會在夜晚發出淡淡的螢光光芒，像極了螢火蟲一樣，超級可愛。

在台灣使用菇類的場合跟飲食有很多，但不了解在以前的社會中、或是國外是否也是一樣，這邊也有寫出在國外的文獻、或是紀錄圖畫中，也有出現許多菇類的身影。

不只是在中國或是台灣的文學中看得到，現今中外的內容都可以了解到，菇類在生活中也是不可或缺的一部分。

而大家可能都不知道，菇類的產業中霧峰佔了很大的一塊，以台灣來說像是金針菇﹑杏鮑菇霧峰可以說是佔了很高的比例，是一個非常重要的產地。

這邊也可以看到菇類不同的產出型態，有從堆土式栽種的方式，或是使用大家比較熟知的真空包，這邊都看得到。

而菇類的生產方式也有許多，除了我剛剛說的最傳統的模式跟太空包之外，也有機械式、工廠化智能生產、或是園藝類型的種植方式 ，這邊也可以看到跟著時光的演變，太空包也從最原始的方式改良到變成現在這樣，更方便、也更有成效。

除了一般的食用菇類、毒性滿滿的、當然也有保健的，這邊也可以看到超厲害的牛樟芝，以及營養滿滿的「黃金蟲草」。

除了這些之外，也可以透過霧峰產學館內的設計，看到他們是如何研究菇類。以及菇類在顯微鏡下的一切。

要離開前我們也看了這邊的一些展品，都是菇類能做出來的藝術品，以及展示的菇菇產品，這邊都有很多，當然想要購買的人也可以問一下工作人員~

離開前也推薦大家可以到霧峰農會四樓的台灣農漁業物產館，裡頭有許多台灣在地優質菇類產品、其他農產品、部分文創品及生活應用商品可以選購唷！

去完了霧峰菇類產學館後，一定要帶兒子來光復新村這個網美行程，裡面有超多不同的店家、文藝小店到咖啡廳都有，這邊很適合來走走逛逛。

這個西瓜冰也是超好吃，不會過甜也很解渴！

離開霧峰之前，又回到了美食一條街的「樹仁商圈」吃我大學的回憶——老牌羊肉。

他們家的羊肉吃起來不羶，而且調味上也不會太鹹，所以吃起來也很適合小孩，而且在難停車的樹仁商圈還有自己的停車場，這樣的店家怎麼能不去呢（笑）

最後，一定要說說霧峰菇類產學館，我自己很喜歡的部分是了解菇類是怎麼樣的寄生方式，以及菇類的種類跟繁殖方式都不一樣，這點是真的蠻顛覆我的想像。

以往的概念就是菇類只會在潮濕、陰暗的地方，沒想過有哪些方式，而且環境真的很舒適之外，也有導覽可以聽，建議大家可以挑選有導覽的時間來唷！

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霧峰菇類產學館 霧峰區農會

台中市霧峰區四德路10號6樓（霧峰區農會）

週一休館 週二～週日 09:00~16:30

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