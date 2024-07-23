漫畫主題館的溪和水產觀光工廠，有整片的漫畫牆有趣生動，讓孩子更能了解內容！以水產為主題，想吃海鮮自己煮的概念，汆燙DIY、門票全額折抵！等於是來吃飽後還帶伴手禮回家！宜蘭觀光工廠幾乎成為全家親子出遊的好地方！
現在入場還有解題遊戲，沿著漫畫牆尋找答案，完成後可以獲得一份小禮物！聽到小禮物當然是卯起來找答案囉！全票$100元可全額折抵，120公分以下免費。
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內容目錄
溪和水產觀光工廠 位置資訊
- 地址：宜蘭縣五結鄉利興二路11號(利澤工業區內)
- 電話：03-990-7998
- Google map
- 官網
自行開車
1.國道五號羅東交流道下，南下左轉(傳藝路一段走到底，右轉五濱路二段，左轉利興二路，直行500公尺抵達溪和水產。
2.北上蘇花公路經由台2線，沿台2線前行至北部濱海公路直行即可至158公里右轉500公尺抵達溪和水產。
溪和水產觀光工廠 營業時間與票價
- AM09：00-PM04：30
- 週三公休
- 全票$100元(可全額折抵)
- 優待票$50元(65歲以上、身心障礙+1陪同者)抵用卷50元
- 120公分以下免門票
現場買$100元，電子票↓現買現用雖然只省下5元，小錢也是積少成多阿！精打細算的拔麻一定會懂！
溪和水產觀光工廠 生動有趣漫畫牆
以輕鬆有趣的方式，能更輕易了解想訴說的內容！
入場就得到知識卡，答案都藏在牆面上，一起來找答案吧！(工作人員一說有小禮物，小章魚立刻認真了起來)
小禮物的魔力，啟動了動力！哈哈哈
水產直營；在地漁獲。認真摸魚；篩選出品質最好的漁獲。
完成解題來領禮物囉！
得到：魚兒明信片一張！
還有試吃喔！品嚐順序是魩仔魚、櫻花蝦、小卷，這順序應該是由淡至濃，依序才能品嚐出漁獲的新鮮原味！
整面的竹勺牆好壯觀啊！
爐灶就是用來煮魚；竹勺就是撈魚用的！在這孩子們可以用籃子體驗撈魚樂趣，要撈乾淨是需要認真專注的喔！
我們準備上樓囉！可到達水產市集。
搞笑藝人嗎你？
溪和水產觀光工廠 水產市集 免費試吃
新鮮的在地漁獲，現場買打9折喔！門票可使用抵用卷$50元
現場可以試吃XO醬拌飯！包裝的相當美觀，送禮也好看！
好吃耶~味道很香。
試吃仙貝餅乾，很脆、味道有點像真魷味！
過年要到了，在煩惱要送什麼禮嗎？這裡就有禮盒包裝，送禮免煩惱！
晚餐加菜吧！買了蒲燒鰻與一夜干。
看見工作人員主動幫我裝箱，真的有點驚訝！我才買兩個商品，居然還幫我用保麗龍裝箱，真的太感動了！章魚爸也說服務真好！
得到這樣的服務；心情真的是大好！
海底世界真美妙，來當美人魚吧~
小朋友知道這是什麼貝嗎？
答案是：硨磲貝
溪和水產觀光工廠 食材選購與用餐
體驗完後就可以馬上吃喔！
先挑選好要體驗的食材，分為體驗與現煮食材，想要自己煮的要選體驗區！
現煮的不是自己煮，是由店家幫我們料理好，像油炸類或是魚滷肉飯這些！
今天的午餐就在這享用囉！選完後前往結帳。
結帳時可以抵用門票$50元！門票$100元就是折抵在水產區與體驗區，各$50元可折抵使用。
溪和水產觀光工廠 職人體驗
不用擔心怎麼煮，蒸煮區有工作人員很仔細的教學，參考牆上的時間表，很快就能完成囉！
穿上職人裝備上工囉！
清洗蔬菜
愛吃的蛤蠣丟下去！
沙漏一次就是3分鐘，用來計時很方便！
看章魚爸這身架式與裝扮，差點以為是哪間餐廳大廚！
調味區，不想只吃原味，那就來加點調味吧！
章魚師上菜時間！
魩仔魚羹與魚滷肉飯，搭配套餐買更便宜！工業區套餐$60元
魚魯肉飯蠻特別的，吃的到魚肉的口感！
章魚師為您介紹到此，很適合周末假日來這玩，職人體驗很有趣，也可以吃下肚很不錯唷！
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溪和水產觀光工廠 DIY活動
目前的DIY活動，分為上午場與下午場，想參加的朋友務必上官網查詢。
店家/景點資訊
- 店家名稱：溪和水產觀光工廠
- 所在地址：臺灣宜蘭縣五結鄉利興二路11號
- 營業時間：日 一 二 四 五 六 09:00-16:30
- 店家電話：03-990-7998
- 評價：★★★★★
交通資訊
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