沖繩宮古島位置就在日本與台灣的中間，是由八個島嶼所組成，安排宮古島旅遊可以抓大約2~3天的行程，很推薦來宮古島住宿，以慢步調感受度假氛圍。而宮古島住宿的特色在於能享受無敵海景和熱帶風情，尤其是宮古島特有的「宮古藍」，還被評選為「東洋第一美」。宮古島住宿種類多元，有直接步行至沙灘的宮古島度假村或獨棟別墅民宿可以享受專屬隱私與悠閒，也有平良市區附近方便吃美食、購物，還能輕鬆前往宮古島景點、宮古島浮潛和潛水勝地。想知道宮古島住哪裡？看完這篇就知道！

重點整理： Toggle

宮古島住宿推薦住哪裡？

來宮古島旅遊的原因有很多，潔白細緻的沙灘和碧藍清澈的海水、潛水愛好者最愛的美麗珊瑚礁和熱帶魚抑、島上緩慢放鬆並讓人忘卻煩惱的節奏抑或是各式宮古島美食讓人流連忘返。宮古島住宿推薦住在機場附近的「南北海岸線」，有許多海景飯店聚集，離宮古島機場開車也只要10~20分鐘，多數飯店有提供接駁服務，較為方便。也可以選擇宮古島市區住宿，市區熱鬧且生活機能佳。

✅宮古島南北海岸線 ：宮古島海景飯店聚集地，鄰近著名海灘，開車到機場只要10~20分鐘。

：宮古島海景飯店聚集地，鄰近著名海灘，開車到機場只要10~20分鐘。 ✅宮古島市區：宮古島市區住宿價錢較為平價，周邊生活機能佳，適合想要安靜放鬆的遊客。

本篇會以宮古島飯店、宮古島酒店、宮古島度假村以及宮古島平價住宿，來替各位介紹宮古島住宿推薦。

宮古島住宿｜宮古島海景飯店

宮古島東急飯店&度假村 Miyakojima Tokyu Hotel & Resorts

這家宮古島飯店的眼前是被譽為東洋第一的遼闊海灘『前浜海灘』。客房部分分成海洋跟珊瑚兩側，夏日有開放的室外游泳池，除此之外還有飯店方主辦的宮古島水上活動。飯店內的酒吧MOON SHELL更是許多喜歡小酌一杯的遊客必去！

汐姬繁花海灣套房飯店 Shigira Bayside Suite Allamanda

圖片來源：

這間宮古島住宿可以說是一間超級豪華的度假酒店。在宮古島飯店的排行榜上肯定可以排上Top 5！除了必備的湛藍海景之外，這邊的房間更是讓每位旅客都能有頂級的享受。距離宮古島有名的景點-Ueno德國文化村也只有5分鐘車程。更厲害的是，這邊擁有日本唯一全部球洞都面朝大海的開放式高爾夫球場能讓各路球友們大展身手。甚至還有婚禮教堂可以讓新人在這邊婚訂終身！這樣全方位的飯店肯定是奢華旅遊的第一首選。

汐姬繁花海灣套房飯店Shigira Bayside Suite Allamanda 地址：沖繩縣宮古島市上野新里926-25 訂房優惠：

繁花鈷藍海灣珊瑚度假村 Allamanda Imgya Coral Village

繁花鈷藍海灣珊瑚度假村的自然景觀和美景都讓人歎為觀止，最棒的是飯店旁就有飯店自己的沙灘可以玩耍，而且還有設有設有兒童遊樂區和家庭活動，讓大人小孩都能盡興。來宮古島租車你說不敢開右駕？沒關係，飯店還有提供機場來回的接駁服務。小編最推的就是它們對親子旅客十分貼心，大家能想得到的嬰兒用品它們都有出借。在Shigira Resort的腹地內有34家餐廳可以提供大家做選擇，從鄉土料理到異國風情真的是琳瑯滿目。想要給自己一個無憂無慮的假期就一定要來這邊啦！

繁花鈷藍海灣珊瑚度假村 地址：沖縄県宮古市城辺町友利542 訂房優惠：

宮古島上野 Feliz Villa Suite Miyakojima Ueno

FelizVilla Suite Ueno別墅是一間自助式宮古島住宿，於2015年5月開業，距離宮古機場有大概15分鐘車程，設有寬敞的海景客房、私人游泳池、帶基本廚具的廚房和覆蓋所有區域的免費WiFi。全部總共有12棟，別墅距離Shigira溫泉有10分鐘步行路程，距離高爾夫球俱樂部的Shigirabei Country Club步行居然只要15 分鐘。小編推薦親子旅遊或多人數旅遊的大家可以在這間宮古島民宿享受美好的沖繩自由行時光。

宮古島上野 Feliz Villa Suite Miyakojima Ueno 地址：沖縄県宮古島市上野宮国935-8 訂房優惠：

宮古島住宿｜宮古島市區住宿

洛可斯飯店 Hotel Locus

洛可斯飯店是一家交通非常便利的飯店，距離宮古島市區很近。而且如果有想搭船去離島的話，這邊肯定是各位的首選！因為飯店就在港口的隔壁。整個飯店都是以簡約風做設計，從大廳裝潢到房間內部都用水泥根木頭兩種元素讓人有一種放放鬆的感覺。如果您是喜歡帶著電腦邊工作邊旅遊的電子遊牧民族的話，小編也十分推薦這家宮古島飯店。

洛可斯飯店Hotel Locus 地址：沖繩縣宮古島平良下里 338-40 訂房優惠：

宮古島旅遊飯店 Tabino Hotel Miyakojima

在宮古島市區內也有大浴場的飯店？！這間宮古島酒店除了位在市中心之外，最吸引人的就是他那寬敞的大浴場，澡堂內的水還有經過特殊處理讓來自各地的旅客都能在這邊將一身的疲勞喜得一乾二凈。而最讓小編喜歡的是它的內裝設計十分符合沖繩的風格，海洋的藍配上細沙的白最後再加上珊瑚的粉紅形成完美比例。距離宮古島機場12分鐘，也是商務客的首選之一喔！

宮古島旅遊飯店Tabino Hotel Miyakojima 地址：沖縄県宮古島市平良西里596番 訂房優惠：

托麗芙特度假酒店 HOTEL TORIFITO MIYAKOJIMA RESORT

圖片來源：

這間宮古島飯店位於宮古島的正中心，要往東或往西走行程景點都可以。而且距離宮古島機場只有車程只有3分鐘雃且周遭也有許多租車公司，可以算是非常方便。這裡的早餐十分豐富，飯店內的酒吧也是一個讓大家可以放輕鬆小酌的地方。

宮古島旭日酒店 Hotel Risingsun Miyakojima

明亮寬敞的挑高式大廳，搭配上亮麗的配色，很難不讓大家給這間宮古島飯店一個深刻的印象。一日之計在於晨，一天當中最重要的早餐肯定也不能馬乎。這間飯店提供了許多好吃又經濟的沖繩料理，包含炒苦瓜和海草味增湯等等。而最讓小編想推薦給大家的理由不外乎是它的便利性，走路10分鐘左右就能抵達全宮古島最大的永旺商場，鄰近地區又有便利商店、西松屋以及大創百円店。這樣經濟又實惠的好飯店，也是真心推薦宮古島住宿之一。

宮古島旭日酒店 地址：沖繩縣宮古島市平良久貝1063 訂房優惠：

宮古島桑拿別墅 Casa YONNA Miyakojima

圖片來源：

什麼？！這間宮古島民宿竟然最多可容納13人！這間民宿非常適合2-3個家庭一起來居住，除了室內舒適寬敞的環境之外，頂樓也是別有洞天。房東刻意在屋頂上設置了按摩浴缸、躺椅以及全沖繩少有的桑拿設施！大家可以在這邊盡情享受私人桑拿和按摩浴缸的通體舒暢。開車兩分鐘就能抵達便利商店和超市，走路1分鐘也能到當地的農作物集散中心，這麼方便的宮古島民宿肯定要給他住好住滿啦！

Hotel Santa Barbara Miyakojima Resort

想一下飛機就先窩在民宿休息，大家可能會問這樣的行程到宮古島住哪會比較適合？來來來，這邊給您一家一應俱全的宮古島飯店「Hotel Santa Barbara Miyakojima Resort」。美式的建築風格讓人以為自己來到的加州的高級社區，寬敞的室內空間再加上戶外草皮和吊床小躺椅，小編真的想在這邊待上一輩子啊！從早上7:30~21:00，在用餐空間有提供早餐和其他小點，甚至連酒水飲料和沖繩知名的Blue Seal冰淇淋都幫大家準備好。此外這邊還提供了親子空間和一些體驗活動，讓小孩在這邊也不會無聊喔！

Hotel Santa Barbara Miyakojima Resort 地址：沖縄県宮古島市平良下里2393-3、2334 訂房優惠：

宮古島住宿常見問題

如何選擇宮古島住宿地點？ 各位可以用以下三個指標去選擇住宿地點： 『景點距離』如果主要目的是參觀景點和參加水上活動，建議選擇靠近主要海灘和景點的住宿。 『便利交通』如果不租車自駕，則需要常使用公共交通，建議找交通方便的市中心。 『預算考量』根據自己的預算選擇合適的住宿，從豪華度假村到經濟型旅館都有。

宮古島住宿的退房和入住時間一般是什麼時候？ 這個非常重要，因為要是太早或太晚去辦理入住/退房手續的話，對大家的荷包都可能會有損失喔！ 入住時間：通常為下午3點至4點之間，但具體時間可根據酒店規定有所不同。 退房時間：一般為上午10點至11點之間。