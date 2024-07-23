嘉義親子景點推薦！阿里山公路中繼景點半日遊推薦

嘉義真的是一個很好玩的地方 不僅有很多景點可以探索 阿里山公路沿線更是充滿了各種有趣的景點

「嘉義觸口遊客中心-山の埕」就是一個非常棒的中繼休息站 佔地寬敞

裡面包含了「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」、「芬多森林文創館」

提供各種台灣檜木商品、在地特色美食、平價咖啡和阿里山高山茶 旅客可以在這裡享受購物、美食和品茗的樂趣

遊覽建議前往阿里山的途中可以在「山の埕」稍作休息 享用經濟實惠的餐點 並與家人朋友一起探索周邊的景點與文化

了解鄒族部落文化和阿里山火車歷史 還有3D彩繪牆、綠油油大草皮、浪漫裝置藝術供網美、網帥拍照

不用門票 大型停車場 非常適合作為中途休憩點 盡情享受這個美麗地區的自然風光和文化魅力

原文: 「山の埕」阿里山公路熱門免門票親子旅途中繼景點！享用簡餐 免費品茗 (嘉義阿里山觸口遊客中心)



嘉義觸口遊客中心-山の埕在哪裡?怎麼去?

名稱:嘉義觸口遊客中心-山の埕

嘉義觸口遊客中心-山の埕電話:05-259-3900

嘉義觸口遊客中心-山の埕營業時間:平日:08:00~17:00 假日及國定假日: 08:00~18:00 詳見官網或google商家資訊

嘉義觸口遊客中心-山の埕地址:嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以嘉義觸口遊客中心-山の埕為主

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嘉義觸口遊客中心位於台18線阿里山公路上 是前往阿里山旅遊的重要中繼站

從國道三號中埔交流道下來 大約20分鐘即可抵達

開放時間：平日:08:00~17:00 假日及國定假日: 08:00~18:00 設有超大的停車場

導航可以直接設定「觸口遊客中心」或「山の埕」



周邊景點有: 逐鹿傳說梅花鹿園、鄒族逐鹿部落文創園區、旺萊山愛情大草原、果然茶香觀光園區、

欣欣水泥森活園觀光工廠、清豐濤月景觀餐廳、真德窯景觀餐廳 光在附近就可以玩一整天

觸口遊客中心 交通/停車資訊

《開車》

導航「觸口遊客中心、山の埕」或地址：嘉義縣番路鄉51號

《停車場》

園區有專用停車場

《公車》

搭公車7216、7216A、7302、7314、7322、7322A、7322C、7322D、7329、7329A至「觸口遊客中心」下車 步行約2分鐘即可到達

嘉義觸口遊客中心-山の埕 位於位於嘉義番路鄉

算是阿里山公路的起點 是一個設計感十足的美麗景點 現代化的外觀設計相當吸睛

是阿里山公路上的一個重要中繼站 提供舒適的休息設施、洗手間以及伴手禮店

「山の埕」的意涵 「山」字寓意整個大阿里山 而「埕」字則有庭院和廣場之意

「觸口遊客中心-山の埕」有著非常大的停車場

包括多個小型車位和大型遊覽車停車格的遊客停車場

逐鹿傳說梅花鹿園區緊鄰觸口遊客中心 介紹了鄒族文化 還有各種藝術裝置 非常適合拍照和文化體驗

「觸口遊客中心-山の埕」後面的廣闊園區 搭配著鐵軌和一大片綠油油草地以及退役的阿里山小火車車頭

相當適合帶小朋友來瞧瞧阿里山小火車頭的好地方 這火車頭是森林鐵路第六代柴油火車

製造於1982年 距今已有40年歷史 還可以挑戰走鐵軌 鍛鍊平衡感 非常有趣

環繞著壯麗的山勢和綠林 就像是來到了阿里山的小秘境一樣 來這邊散步 真的有著滿滿正能量

阿里山小火車和草地上的美景非常適合拍照 無論是個人照還是家庭大合照 都能留下美好的回憶

還有介紹阿里山火車著名的獨立山8字型軌道 這段鐵道以其獨特的螺旋形設計和8字型行駛方向著稱

這樣的設計能讓火車能夠順利穿越山層 讓旅人能了解這段鐵道的歷史和設計理念

茅草屋涼亭展示了鄒族部落的傳統建築風格和文化

屋頂由茅草覆蓋 能夠抵禦風雨並保持涼爽 是鄒族還是社交和聚會場所

遊客可以在此享受自然風光 體驗鄒族的生活方式

茅草涼亭前 還有部落族人物雕刻呢

可以與雕刻作品合影 紀錄這段美好的文化之旅

設有許多露天座位 讓遊客可以在戶外享受美景

坐在這裡喝著咖啡或飲料 欣賞周圍的自然風光 非常愜意

春天可以來山の埕賞櫻 三月份阿里山櫻花盛開 四月份 園區內也有泰國櫻花(花旗木)盛開

一樓有「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」、「芬多森林文創館」

二樓則是遊客中心有導覽及展覽可參觀

山の埕｜希諾奇台灣檜木

嘉義觸口遊客中心內的「希諾奇台灣檜木博物館」

是一個讓遊客了解台灣檜木文化並感受其魅力的好所在

希諾奇的發音來自於日文的檜木「ひのき（HINOKI）」 反映了檜木在日式文化中的重要性

裏頭展示了各種檜木延伸出的商品 包括木雕、木製生活用品、藝術品、身體清潔用品....等

創辦人對檜木的熱愛和對文化傳承的重視 將這裡打造成一座台灣檜木博物館 讓更多人了解並欣賞檜木的價值

也有銷售各種檜木雕刻作品和藝術品 讓遊客可將檜木的自然美帶回家中

在博物館內感受檜木的芳香 檜木的芬多精具有舒緩和放鬆的效果 聞起來超級舒服

還有販售許多精美的檜木雕刻作品 包括動物、人物和自然景觀....等 相當適合收藏或當伴手禮

山の埕｜路易莎咖啡店-阿里山觸口門市

裝潢非常有質感 設計現代且舒適 營造出一個放鬆的氛圍 提供不少座位

窗邊的景觀位 可以一邊享用點心、咖啡 一邊欣賞美麗的山林景色和阿里山森林鐵道的舊火車頭

更是貼心地提供插座 方便旅人邊喝咖啡邊給手機充電

另外還有許多當地名產 可以自用或當伴手禮

山の埕｜入里灶咖

走走逛逛累了！可以來入里灶咖用餐 主打台灣古早味的日常料理

使用新鮮的在地食材製作 每一道菜都充滿了濃郁的地方風情

而且用餐環境舒適 裝潢有質感 讓人可以放鬆心情 享受美食的同時也能休息放鬆

入里灶咖菜單價位



提供多款套餐 附有甜品、冷泡茶、小菜、湯品

這天YUNO點了海鮮烏龍麵、日式豬排咖哩飯、檸檬烤雞腿飯、鹽燒鯖魚飯

份量都不少 相當有誠意 而且還有附味增湯、茶凍、冷泡茶、小菜

海鮮烏龍麵選用新鮮的海鮮食材 有蝦、魷魚、蛤蜊...等 搭配彈牙的烏龍麵條

湯頭鮮美濃醇 讓人每一口都能感受到海鮮的鮮甜滋味

日式豬排咖哩飯選用厚切豬排 外酥內嫩多汁 搭配濃郁的日式咖哩醬和香噴噴的白飯

咖哩醬中還有各種蔬菜 增添了豐富的口感和營養

檸檬烤雞腿飯選用鮮嫩的雞腿肉 經過檸檬汁的腌製 再烤至金黃香脆

檸檬的清香與雞肉的鮮嫩多汁相得益彰 搭配香噴噴的白飯和時令蔬菜 是一道健康又美味的選擇

鹽燒鯖魚飯選用新鮮的鯖魚 經過鹽烤處理 外皮香脆 魚肉鮮嫩多汁

簡單卻不失美味 搭配白飯和各種小菜 風味十足



冷泡茶的風味清爽淡雅 茶香濃郁與各種美食搭配，能夠解膩 非常適合在炎熱的天氣裡享用

阿里山手做愛玉 更是不能錯過 不添加人工色素和防腐劑 富含纖維

有助於消化 清涼爽口 口感Q彈 在夏天食用 有很好的消暑效果

山の埕｜瀞茗軒茶葉

專門提供優質茶葉、農特產和伴手禮

瀞茗軒茶葉以阿里山高山茶為主 包括珠露茶、烏龍茶、金萱茶、紅茶以及紅烏龍...等多種優質茶葉

可在此體驗、洗茶、沖泡、品茶 喝上一杯好茶 唇齒留香

YUNO最愛這個紅烏龍茶 它是一種半發酵茶 結合了紅茶和烏龍茶的特點

既有紅茶的濃郁香氣 又有烏龍茶的清爽口感 令人陶醉

品茶時可以先聞香 再品嘗茶湯 感受紅烏龍茶獨特的香氣和風味

經過老師的高超茶藝 洗茶、沖泡與品茶 深入了解茶文化

還有一區放置著一台好腳踏車及阿里山的老照片 承載著豐富的歷史記憶

展示了這片阿里山的過去風貌和人文景觀 這些照片不僅是珍貴的歷史資料 也是了解阿里山發展和變遷的重要窗口

這面牆採用了3D立體繪畫技術 使得茶園日出的景象栩栩如生

仿佛真的置身於阿里山的茶園中 迎接日出的美好時刻 也是拍照打卡的絕佳景點

嘉義觸口遊客中心-山の埕是一個充滿魅力的地方

不用門票 還有大型停車場 無論是自然愛好者、歷史文化愛好者還是美食愛好者

都能在這裡找到心儀的活動和體驗 要到阿里山 非常適合作為中途休憩點

盡情享受這個美麗地區的自然風光和文化魅力