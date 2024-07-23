正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區

地址：台南市安南區城安路160號

開放時間：24小時。噴水時間：16:00/17:00/18:00

FB：台南正統鹿耳門聖母廟

今年夏天玩水又多一個選擇喔！

正統鹿耳門聖母廟旁新建了廟徽親子園區~如果沒記錯，這應該是以前悟智樂園的舊址，這裡也是有我童年的回憶啊！沒想到事隔X年，自己的孩子也能在這裡為自己的童年留下美好的回憶！

親子園區就在鹿耳門旁，孩子的遊戲設施其實沒有很多，主要可以玩溜滑梯、有石礫沙坑、平衡橋、鳥巢鞦韆～

也有大人的運動設施，只是遊具的部份都沒有遮陽，太早來的話會很曬喔～建議太陽快下山之前再來比較適合。

可以戲水的部份是太極造型的噴水池，但它放水時間目前只有三個時段：16:00/17:00/18:00，每次噴水約15~20分鐘左右，我們來時等六點那一場，不管大人小孩都在五點五十幾分就在噴水池stand by了！但並沒有在六點準時噴水耶~不過水一噴出來大家都玩瘋了！

玩水、打水仗、玩水槍、做SPA的通通都有!大家都露出又快樂又滿足的表情！

園區還設有涼亭，也搭建了棚子讓人休息遮陽～玩累了，還可以坐下來休息一下！

這親子景點，剛好可以遊聖母廟+親子園區半日遊~來拜拜順便玩水，還蠻愜意的！

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