《超人力霸王》是許多小朋友心目中的英雄，自 1966 年日本播出以來橫跨三個世代，這次超人力霸王英雄展完整呈現 1966 年到 2024 年超人氣角色和怪獸，還有4公尺高巨型傑洛及超人力霸王貝利亞對戰公仔，經典還原昭和時期超人六兄弟一同出現的場景，以及近距離觀賞日本原汁原味拍攝道具及戲服，真的很值得帶小朋友前來看展唷!!

超人力霸王英雄展｜地理位置

超人力霸王英雄展位於華山1914文化創意產業園區 東2C、D棟，是今年暑假最值得矚目的2024台北展覽，絕對會吸引小朋友們的目光!!超大場域讓小朋友玩的嗨翻天~~

線上票價｜https://reurl.cc/gGdOvV

【現場票價】

全票420元：一般民眾

親子票690元：限⼀位成⼈與⼀位3歲以上未滿12歲之兒童使用，需兩位同時入場。

優待票370元：

1.年滿3歲(含)以上之兒童(民國110年(含)前出生)

2.持本國大專院校以下有校學生證件，以當學期註冊章為憑，每證限購一張（碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用）。

特惠票210元：

1.65歲（含）以上年長者(民國48年(含)以前出生者)。

2.持身心障礙手冊證件之陪同者，需出示證件正本，每證限購1張。

免票：3歲以下兒童及身心障礙人士，入場需出示正本證件。

超人力霸王英雄展｜展覽內容

一進門就看到可愛的超人力霸王形狀的門口，在這裡就可以開始拍照了~~透過擬真的都市場景，開始進入怪獸及超人力霸王的打鬥場景~~

窗外是超人力霸王與怪獸打鬥的場景~~要躲好唷!!

轉個彎就被超巨型四米高超人雕像給震撼了，「超人力霸王傑洛」與「超人力霸王貝利亞」打鬥場景營造出極致的臨場感，讓人彷彿身歷其境般!!很難得看到這樣的展覽，真的是太值得來了!!

「超人力霸王傑洛」戰鬥武器展出也很特別~

日本空運來台「百體怪獸」也太酷了吧!!超逼真的電影、影集場景擬真還原，原來電影是這樣拍出來的啊!!讓人秒進入超人力霸王的宇宙中~

光之訓練區可以藉由多款互動體驗完成變身超人力霸王的夢想，跟著螢幕一起跟超人力霸王擺出一樣的動作，你也可以成為超人力霸王唷!!一旁還有變身器，一起變身超人力霸王打擊怪獸吧！

超大又可愛的波波球池絕對是小朋友們的最愛，不僅可以玩球池，同時也可以透過互動螢幕攻擊怪獸，感受一下當英雄的快感!!

親手繪製心目中的超人力霸王或是怪獸，投影到打鬥場景的牆面上，趕緊來找尋自己的超人力霸王或是怪獸，看看誰戰勝了!!

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可愛的怪獸「布斯卡」與「皮古蒙」也是必拍的畫面啊!!

救命!!救命!!外星人「眼Q」入侵啦，如果夠大方可以拍出與怪獸互動式的逼真場景唷!!

若家中有超人力霸王及怪獸公仔，也可以帶到現場來有場景可以拍照唷~

來跟超人力霸王一起拍照留影吧!!照片可以在販售區購買唷!!

「阿斯加隆」道具服超可愛，一旁還有太空艙可以進入拍照，一起進入超人力霸王的世界吧!!

昭和「超人六兄弟」現身《超人力霸王英雄展》啦!!趕緊來跟超人六兄弟合影吧~~

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近 60 年的輝煌歷史的超人力霸王們全都出現在展區了，展區內完整展出歷代超人角色，由初代超人力霸王帶領大家踏入光之國度吧!!

現場還有「宇宙警備隊」劇集拍攝戲服，讓人瞬間被拉進影集的角色中~近距離觀賞原汁原味拍攝道具及戲服真的非常得!!

最後還有一整排的怪獸道具服，每隻怪獸都大有來頭，精緻的道具戲服也讓人佩服拍攝的精細度~

歷年來超人力霸王及關係圖，大家來看看認識多少超人力霸王呢??

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販賣部集合眾多超人力霸王週邊商品，多款Q版公仔也超可愛，荷包千萬要守好，不然應該會被小朋友給洗劫，一旁還有大頭貼及姓名貼可以留作紀念~

現場還有「超人力霸王 TCG 卡牌遊戲」的搶先體驗，好看好拍又好玩的展真的不能錯過!!

真的是好玩又好拍的展覽，趕緊帶小朋友來看展，讓超人力霸王陪伴孩子度過難忘的暑假!!