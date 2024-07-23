瑞餚姐：好熱喔，大熱天帶我來東海商圈吃美食，放眼望去都是一堆熱食，有沒有可以解渴解熱的東西啊…

貝大小姐：當然有啊，再往前走一點，帶你去吃冰酥！

瑞餚姐：冰酥？那是什麼啊？很硬嗎？我有敏感性牙齒耶…

貝大小姐：冰酥的冰細到入口即化，完全不用怕啦！而且冰酥裡面還有小驚喜喔…

瑞餚姐：也太酷了吧，你走快一點啦…

貝大小姐：好啦，我快被太陽曬到溶化了啦！

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東海商圈冰品推薦 │ 漩冰製冰所

走在東海商圈裡

你開始有選擇障礙嗎？

好像吃來吃去都是那幾家

看膩了、也吃膩了…

是不是想要來些有創意或令人驚豔的食物呢？！

跟著兩姐姐走

一起到漩冰製冰所吃你從沒吃過的甜品-冰酥！

漩冰製冰所 │ 在哪裡

漩冰製冰所就在東海商圈裡

搭公車的朋友可以在台灣大道上的東海別墅站

或是新興路上的陽明別墅站車步行抵達

開車的朋友

附近有大順街停車場及百富停車場

停車超方便！

漩冰製冰所 │ 用餐環境

還沒進到店內就看到窗邊有隻超萌的大熊

睜著無辜的雙眼、兩手抱在胸前等著你來

漩冰製冰所裡乾淨柔雅的灰藍色

配上大理石紋的方桌

以及紅綠搭配的椅子

有點文青、又有點網美…

漩冰製冰所│ 菜單

漩冰製冰所簡單清晰

而且還大大的暗(明)示著：

「冰品皆有驚喜內餡」

讓你除了在菜單上看到吸睛的外貌

更對於它驚喜的內餡充滿期待…

另外還有多款的氣泡水

給不吃冰的朋友另一種選擇！

漩冰製冰所 │ 必點

看著菜單上的冰品

每一款都很視覺系

超想每一種都點來吃吃看

藍甘橘冰酥

光它超藍色的外表就就超級吸睛 了

點綴著可愛的鹹奶蓋成為了它有趣的造型

再加上灑在最上面的各色的棉花糖

以及一杯QQ脆圓在旁邊搭配著

讓貝大小姐一整個少女心大噴發

想著菜單上說的驚喜

忍不住往下深挖

挖呀挖呀挖

挖到了一顆顆寒天晶球

一份藍甘橘冰酥

有著5種不同口味的混搭

層次與口感都超有趣的！

黑糖麵茶冰酥

麵茶冰是店家最新研發的冰品

還沒有放在菜單上

卻可以在進門時看到大大的廣告喔…

來自鹿港老街上有名的麵茶

灑在又細又綿密的冰酥上

加上冰酥上二片香脆的杏仁片

那口感與麵茶香氣深得貝大小姐的心

愛死了

內餡竟然是個布丁！！！

而且毫無違和感

麵茶與布丁MIX在一起

這口感要你親自試試才會知道

搭著一旁煮得恰到好處的Q彈的黑珍珠

不論搭配麵茶、布丁或單獨吃

都讓你越嚼越香

一口接一口地停不下來！

花生冰酥

最讓我們一行人驚呼連連的是這一碗花生冰酥！

外層的冰酥灑著薄薄的花生粉

加上一片滿滿花生醬的蝴蝶餅

挖下第一口

竟然夾帶著微甜微鹹

帶著花生顆粒的知名花生醬

再往下挖到的是燉到軟爛

且入口即化的花生仁

你會驚訝花生粉、花生醬、花生仁在口中撞擊後

所產生的香氣

三種不同的花生型態

三種不同的香氣及口感

卻在這一勺冰裡產生了耐人尋味的美好

而且完全不會太甜膩

讓人一吃就愛上！

水蜜桃醋氣泡飲

淡淡金黃色澤裡

釋放著水蜜桃的香氣

微酸的果醋搭配成的氣泡飲

很適合夏日午餐後來上一杯

輕爽、解膩又無負擔！

這麼有趣的一家冰品店

值得你來逛東海商圈時

點一碗特別的冰酥或飲料

嚐鮮一下

你一定會跟兩姐姐一樣

吃過一次就回不去了！

店家資訊

漩冰製冰所

地址：台中市龍井區新興路45巷2號

營業時間：14:00-20:00 (不定期公休可以上IG或粉專查看)

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558384456027

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