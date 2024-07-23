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高雄市苓雅區吃。高雄美食｜苓雅區。「Cafe自然醒」重新裝潢新開幕，2014年咖啡烘焙世界賽冠軍，調整經營策略再出發「Ca

2024-07-23 13:15:05 樂天小高&樂天人生 人氣：43
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2522篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：

Cafe自然醒
phone07-5366067
place高雄市苓雅區中山二路463號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在苓雅二路和仁義街三角窗店面超顯眼，

 

在咖啡界賴昱權JACKY可是響噹噹的人物，他是早期獲得世界咖啡烘豆大賽冠軍 ，當初就已經創立「cafe 自然醒」這間咖啡廳，之後又創立「Oh!握咖啡」外帶式咖啡品牌，最近得知「cafe 自然醒」以全新面貌再出發，今天就利用下午時段專程前來品嚐，來到店面才發現與過往截然不同，整個店面呈現出濃濃傳統日式氛圍，還把舊有菜單重新調整過，讓這間店走日式精品咖啡的路線，品嚐覺得很美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

這店面外觀讓人眼之一亮忍不住多拍幾張，全新日本江戶時代裝潢氛圍超吸睛。

從店面外觀就可感到店家用心經營，從店外隱約可見店裡頭的情景。

大門玻璃門上創辦人獲得殊榮供顧客欣賞。

大門旁有設置原木等級層板來陳列商品，有熟豆跟咖啡周邊商品供挑選。

層板旁有掛上熟豆價目表供客人參考。

大門有設置木製屏風來區隔內外空間，展示層板旁走進去就是用餐空間，眼前這榻榻米坐位區超吸引我的。

從屏風右邊走進去又是另種情境，裡面裝潢很講究細節來呈現，店家耗巨資來裝潢賦予全新生命。

至於裡面裝潢細節就這些照片帶過。

從店裡面往外拍照就是店裡頭全景，座位不多小高猜應很容易客滿吧！

這製作全新精緻菜單供顧客點餐參考，菜單有單品咖啡類、義式咖啡類、調和咖啡類、飲品類、甜點蛋糕類及鹹食雕魚燒類等，現在菜單沒有看到早午餐類，菜單品項很多可選擇定價合理範圍。

小高今天就點單點2號西達瑪班莎（熱）200元、拿鐵200元及四季春戚風蛋糕180元等。

這是2號西達瑪班莎（熱）200元。

這杯單品咖啡有附上小點心供搭配享用，有小卡片有標示咖啡屬性供參考。

小高喝單品咖啡都會選擇熱品來享用，不同溫度的單品咖啡會呈現不同風味，這咖啡杯測充滿果香順口好喝

這是拿鐵200元。

這冰拿鐵我朋友說咖啡濃郁，奶香濃厚綿密順口非常好喝

這是四季春戚風蛋糕180元。

這蛋糕外觀看起來想像是抹茶戚風蛋糕，蛋糕份量剛好定價合理範圍內。

這蛋糕濃厚茶味清香撲鼻，很柔軟綿密不死甜超好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：Cafe自然醒」用餐空間很日式超舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價還可接受，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：Cafe自然醒

地址：802高雄市苓雅區中山二路463號

營業時間：10:00–18:00

電話：07-536-6067

 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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