位在苓雅二路和仁義街三角窗店面超顯眼，

在咖啡界賴昱權JACKY可是響噹噹的人物，他是早期獲得世界咖啡烘豆大賽冠軍 ，當初就已經創立「cafe 自然醒」這間咖啡廳，之後又創立「Oh!握咖啡」外帶式咖啡品牌，最近得知「cafe 自然醒」以全新面貌再出發，今天就利用下午時段專程前來品嚐，來到店面才發現與過往截然不同，整個店面呈現出濃濃傳統日式氛圍，還把舊有菜單重新調整過，讓這間店走日式精品咖啡的路線，品嚐覺得很美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

這店面外觀讓人眼之一亮忍不住多拍幾張，全新日本江戶時代裝潢氛圍超吸睛。

從店面外觀就可感到店家用心經營，從店外隱約可見店裡頭的情景。

大門玻璃門上創辦人獲得殊榮供顧客欣賞。

大門旁有設置原木等級層板來陳列商品，有熟豆跟咖啡周邊商品供挑選。

層板旁有掛上熟豆價目表供客人參考。

大門有設置木製屏風來區隔內外空間，展示層板旁走進去就是用餐空間，眼前這榻榻米坐位區超吸引我的。

從屏風右邊走進去又是另種情境，裡面裝潢很講究細節來呈現，店家耗巨資來裝潢賦予全新生命。

至於裡面裝潢細節就這些照片帶過。

從店裡面往外拍照就是店裡頭全景，座位不多小高猜應很容易客滿吧！

這製作全新精緻菜單供顧客點餐參考，菜單有單品咖啡類、義式咖啡類、調和咖啡類、飲品類、甜點蛋糕類及鹹食雕魚燒類等，現在菜單沒有看到早午餐類，菜單品項很多可選擇定價合理範圍。

小高今天就點單點2號西達瑪班莎（熱）200元、拿鐵200元及四季春戚風蛋糕180元等。

這是2號西達瑪班莎（熱）200元。

這杯單品咖啡有附上小點心供搭配享用，有小卡片有標示咖啡屬性供參考。

小高喝單品咖啡都會選擇熱品來享用，不同溫度的單品咖啡會呈現不同風味，這咖啡杯測充滿果香順口好喝 。

這是拿鐵200元。

這冰拿鐵我朋友說咖啡濃郁，奶香濃厚綿密順口非常好喝 。

這是四季春戚風蛋糕180元。

這蛋糕外觀看起來想像是抹茶戚風蛋糕，蛋糕份量剛好定價合理範圍內。

這蛋糕濃厚茶味清香撲鼻，很柔軟綿密不死甜超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Cafe自然醒」用餐空間很日式超舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價還可接受，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：Cafe自然醒

地址：802高雄市苓雅區中山二路463號

營業時間：10:00–18:00

電話：07-536-6067

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com