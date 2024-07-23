涮之華 LaLaport台中店，台中東區進德路美食，台中吃到飽推薦位在台中LaLaport北館的鴛鴦火鍋吃到飽，平日午餐成人450元起，多種肉品方案，豬肉、雞肉、牛肉、海鮮無限量供應，還可以升級壽司吃到飽，另享有自助吧吃到飽蔬菜、麵食、咖哩、鬆餅、刨冰、霜淇淋、飲料等無限量供應。

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涮之華 LaLaport台中店》店家資訊

台中吃到飽推薦

涮之華 LaLaport台中店

地址：台中市東區進德路600號5樓

電話：04 2215 2590

營業時間：週一至五11:00-22:00，週六.日與國定假日10:30-22:00 (最後進場時間:皆為打烊前100分鐘)

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涮之華 LaLaport台中店》用餐環境

涮之華位在台中東區進德路上，台中LaLaport北館5樓，是涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽的升級版，假日用餐人多，建議可以網路事先訂位>>涮之華線上訂位。

涮之華的座位蠻多的，空間也不會說太擁擠，餐點會是機器人小葉葉送餐，需要續點就是用掃描點餐。

涮之華 LaLaport台中店》菜單價位

涮之華分六種價位套餐，平日午餐時段成人 $450- $690，用餐時間100分鐘；平日晚餐、全天假日成人 $490- $730，用餐時間120分鐘，都可升級壽司吃到飽，享六種壽司無限量供應，同桌貴賓需點相同價位套餐，消費酌收10%服務費。

涮之華 LaLaport台中店》壽星優惠

湯底有九款可以選二款，壽喜燒風味湯、麻油燒酒雞風味湯(升級價 $50)、日式蔥鹽湯、北海道利尻昆布高湯、健康蕃茄湯、麻辣湯、和風魚介豚骨湯、豬骨胡椒湯(升級價 $50)、涮之華膠原雞湯。

涮之華 LaLaport台中店》蔬菜飲料

提供葉菜類、根莖類、菇類等多種蔬菜，特別以冷藏加水霧開放式吧檯，讓水分子將蔬菜保持在最新鮮的品質；飲料、冰沙等多款飲品也有提供。

涮之華 LaLaport台中店》咖哩麵食

涮之華特製的咖哩醬，一定要加左上角的福神漬；還有多款特色口味麵食，另外有提供烏龍麵以及白飯。

涮之華 LaLaport台中店》鬆餅冰品

自製鬆餅有原味跟抹茶口味，操作步驟挺簡單的，不過會需要排隊；動手擠霜淇淋也挺好玩，有抹茶、牛奶口味，還可以綜合兩種口味都享有；刨冰可以加入波霸還有淋上焦糖醬。

涮之華 LaLaport台中店》餐點特色

使用鴛鴦鍋具，可以任選兩款湯頭，左邊是北海道利尻昆布高湯，單純的湯底，日式涮涮鍋的靈魂湯頭，吃出最原始的風味非它莫屬；右邊是和風魚介豚骨湯，使用柴魚昆布高湯熬煮過的小魚乾，加上豚骨高湯，兩款都是蠻清爽的湯頭。

這次選擇的價位套餐是最基礎的肉品共三款，國產五花豬、國產梅花豬、雞腿肉，涮之華的肉品精選新鮮國產豬肉、國產雞肉、紐澳牛肉及美國安格斯牛肉，並以特殊冷藏設備與熟成技術提升肉品的鮮甜美味，現切提供。

推薦大家必吃涮之華的咖哩飯，特製的咖哩醬加入多種辛香料，香草與新鮮水果熬煮特製而成，一定要加他們家的福神漬，多一點沒關係，脆脆的口感、微辣，提升整個層次，超級好吃，吃了滿滿的兩碗哈哈，可以搭配白飯、烏龍麵享用。

自製鬆餅也是涮之華的特色甜點之一，還可以加入霜淇淋以及波霸，還有其他配料自由擺盤，鬆餅口感屬軟的，奶香十足，抹茶口味蠻清香的。

刨冰一次的份量約這些，淋上焦糖醬還可以加珍珠，口味也不差，但個人更愛霜淇淋的口感。

涮之華 LaLaport台中店》用餐感想

涮之華 LaLaport台中店，台中LaLaport北館的鴛鴦火鍋吃到飽平日午餐成人450元起，多種肉品方案，豬肉、雞肉、牛肉、海鮮無限量供應，還可以升級壽司吃到飽，另享有自助吧蔬菜、麵食、咖哩、鬆餅、刨冰、霜淇淋、飲料等無限量供應吃到飽，推薦必吃咖哩飯、自製鬆餅好有趣。

附近景點：LaLaport台中

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