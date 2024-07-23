橫濱牛排Yokohama Steakhouse聯鎖牛排店

主打點主餐可享自助吧~自助吧有生菜沙拉、水果、麵包、湯品、飲料、咖啡…等

主餐(排餐、手工漢堡排、牛排)都有一定的水準以上…連自助吧的食物也還不錯

現在台北、新竹、台南、台中、宜蘭、高雄都有設分店，有機會不妨去試試

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

橫濱牛排Yokohama Steakhouse

橫濱牛排是雲雀集團旗下的一間餐廰

雲雀集團大家一定不陌生，旗下的餐廰有「涮乃葉、藍屋、SKYLARK、古拉爵、 武蔵野森珈琲Diner」

是不是都有種熟悉感呢!!!!

而橫濱牛排主打以半自助吧 Semi Buffe 方式提供專業牛排/精緻排餐/手作漢堡排/義大利麵

停車資訊

車子可以停在新月廣場停車場

汽車 - 500元/折一小時，1500元/折二小時，2500元/折三小時，3500元/折四小時

機車 - 200元/折一小時，400元/折二小時，600元/折三小時，800元/折四小時

全館停車優惠最高以4小時為限

店內環境

走入店內會先看到櫃臺、另一邊是自助吧

進入後是座位區

座位區

採QR Code點餐

菜單 -銀髮孩童每位將於結帳時為你折扣30元，

80公分以下孩童免費

菜單取自官方網站：https://inline.app/booking/-LmryXQ4hVtyifXQLKkD:inline-live-1?language=zh-tw

菜單 - 個人套餐

菜單 - 雙人牛排

菜單 - 漢堡排

菜單 - 牛排

菜單 - 牛排

菜單 - 排餐

菜單 - 排餐

菜單 - 餐盒與用餐規定

若是想單吃自助吧也可以

成人290元，孩童260元(8~12歲)、銀髮260元(65歲以上)，幼兒230元(4~8歲)

菜單 - 兒童餐

食記介紹：

點了：兒童魚排.漢堡排雙饗餐、季節鮮蔬義大利麵、菲力牛排、噶瑪蘭黑豬里肌＆香酥鮮魚排餐

自助區

自助區 - 沙拉

自助區 - 沙拉

湯品 - 蘑菇濃湯、義式蔬菜湯

特製咖哩醬(蔬菜咖哩醬)

水果、蛋糕

歐風雜糧香麵包、法國麵包片

還有提供無鹽奶油…

若是要烤麵包先烤完再塗醬~避免把烤箱弄髒

飲料區 - 有汽飲料、冰沙、咖啡、醋、茶

飲料 - 可爾必思、日式無糖煎茶、白葡萄醋飲

冰沙 - 冬瓜檸檬冰沙、青梅醋冰沙

自助區的 拉沙 、特製咖哩醬(蔬菜咖哩醬)

蘑菇濃湯、義式蔬菜湯

兒童魚排.漢堡排雙饗餐 NT$310+10%

含有炸魚排、漢堡排、花椰菜、香鬆飯團、炒蛋、烤地瓜

香鬆飯團、炒蛋 這組合是小孩的最愛吧

炸魚排、漢堡排、花椰菜、烤地瓜

一般的兒童餐都是會加入薯條、炸雞，這裏可以選是「炸魚排還是鮭魚排」

感覺還不錯…至少不會以炸物吸引小朋友吃~~

我家的對香鬆飯團、地瓜蠻滿意的

漢堡排是「牛肉豬肉混合」…還不錯吃

季節鮮蔬義大利麵 NT$360 +10%

清爽、健康的義大利麵

噶瑪蘭黑豬里肌＆香酥鮮魚NT$470+10%

雙主菜…份量十足的排餐

噶瑪蘭黑豬里肌 肉質軟嫩、不會有豬腥味

再加上有蒜泥的調味…很香…一旁還有牛肝菌醬油醬可以提味

香酥鮮魚是炸魚排…再搭配塔塔醬

菲力牛排160g NT$550+10%

菲力牛排搭配牛肝菌多蜜醬

牛肉產地：澳洲、紐西蘭，前腰肌肉

採用「澳洲、紐西蘭」有淡淡的穀飼味

肉質上因為選用菲力…口感上較為軟嫩，還不錯吃…

一旁的「火山岩」(黑色圈圈)可以幫肉加熱…亦可使得奶油可以更溶入牛肉裏…更美味

整體來說不錯吃…雖然不是走平價高CP值路線…

但食材都還不錯

橫濱牛排Yokohama Steakhouse 地址： 宜蘭市民權路二段38巷6號4樓 電話：03-932-0755 營業時間：11:30 - 21:30 官方臉書： https://www.facebook.com/YokohamaTAIWANSKYLARK/ 線上訂位👉︎ https://reurl.cc/eLqVQL *請依官方公告為主*

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