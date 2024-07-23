天氣好熱~是這時候是應該吃點清涼消暑的點心呢??

炎炎夏日 最愛這一味 來到台中必吃 宮原眼科冰淇淋

但想坐在冷氣房內用，也不是不可能喔!!!!

宮原眼科新品牌_台中市第四信用合作社

除了可內用享用冰品外用料實在 甜而不膩冰品外~

還有讓你吃的超開心~豐仁冰與各式水果挫冰、四信鈔票餐盒等等..選擇挺豐富的~

一旁還有兼具創意的伴手禮可以購買，送親朋好友可說是最佳首選!!

位於台中火車站附近的人氣觀光景點 宮原眼科你一定知道~

提供好吃的人氣創意冰品，但由於沒有開放內用，往往都是站在門口用餐。

但炎熱的夏天，如果內用吹冷氣吃冰，想必一定更加令人舒服的一件事情吧!!

那…你更加一定要知道距離宮原眼科步行三至五分鐘_台中市第四信用合作社

位於中山路上的第四信用合作社，跟宮原眼科同為日出集團

將一棟落成於民國55年的建築，重新打造並保留部分當初的設備等等..

讓老屋從新有了新生命，同時也營造出讓人重新走進當年銀行般的錯覺

但這裡雖然叫做第四信用合作社，現在卻已經不是銀行喔!!!

來這邊開戶可是無法辦到的xd~

門口金庫大大放在入口處，可說是具有特色~

也大大吸引路過民眾的目光~

將很多當年的東西重新呈現你我眼前

彷彿在銀行用餐的錯覺??

復古的裝潢設計、銀行接待客人的櫃檯、樓梯牆壁掛上合作社員工合照等等….

三層樓空間，一樓兼具點餐及用餐區，二 三樓都是專屬用餐空間

餐點看板也相當具有創意，抬頭上 匯率 ….不~是菜單拉!!!

這裡除了有人氣冰品宮原眼科冰品外~

還有鹹點(如蛋糕餐盒)、甜點、豐仁冰及茶飲

選擇相當豐富~有甜有鹹 選擇上相當多元~

不過值得注意的是…想要點宮原眼科冰品

要至入口右邊櫃台選餐~

一樓大廳最後面有販賣各種創意造型伴手禮

吃完冰品後，也可以來這走走逛逛

買份獨特伴手禮送朋友吧!!!

三種口味的豐仁冰(鳳梨、烏梅、甘蔗)，你會選哪一種口味呢~

我個人偏愛甘蔗系列，這次就選利用甘蔗當作冰的基底

配上洛神花、蜜花豆及火龍果冰淇淋，甘蔗的甘甜搭上酸甜可口的洛神花

及增添豐富口感的蜜花豆，還有甜香可口的火龍果冰淇淋

酸甜酸甜回甘，嘴中口感十分豐富，吃上一口解熱又消暑~

這夏天就要這冰涼對味，你說不是嗎!!!

吃甜的當然也要來點鹹食組合~

四信鈔票餐盒，鈔票外盒設計相當獨特~ 任選兩款$250起….

檸檬酸奶炸魷魚、季節水果哈斯

一個鹹食一個甜食，最好在搭上一杯飲品

這樣下午茶份量剛剛好~

升級套餐更優惠，吃更多省更多~

點任意餐點可A飲品或B點心 優惠加購

像是乳酪肉醬薯條，就可以現省60元~

保有一定酥脆的薯條搭上濃郁起司及香氣十足的肉醬

滿滿的肉醬乳酪在嘴中綻放…這可能只有一個爽字來形容!!!

台中市第四信用合作社餐點用料實在，價格也相當實惠~

不只提供甜點與鹹食，還提供不少適合拍照的場景

讓你有吃有喝之餘，也可以滿足相機拍照的慾望~!!

尤其內用冷氣的加持下，讓炎熱的夏天~又有了一個消暑好選擇~!!

多元支付購買更輕鬆

現金、信用卡、悠遊卡、LINE Pay 讓你購買更加容易~

走過路過千萬不要錯過

快來吃冰消暑吧!!!

台中市第四信用合作社

台中市中區中山路72號

營業時間:10:00-21:00

冰品於每日 10:00~21:00

熟食點心供應時間為 10:00~18:30

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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