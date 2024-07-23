台北日前最熱門的義式餐廳非Reale Cucina Italiana莫屬,他可不是甚麼默默的無名小卒,背後可是新竹名店,獲得義大利二蝦評鑑的彼刻義式餐酒館!

進門後就會看到一個大型半圓窗,清楚的看到廚房裡的風景,也許是剛營業,廚房內正開始忙碌,人員的神色十分輕鬆.

暖黃光,木頭色系裝潢讓Reale呈現如家庭般的溫馨和溫暖.牆上彩色的大型壁畫正如我印象中的傳統義式餐廳,溫暖,濃烈,活潑.不知道為什麼運氣很好的我們四個人被安排在店內唯一的十人包廂(IG影片有喔!)空間舒適具隱私,我很喜歡.離開時店內已無空桌,環境稍嫌有點嘈雜.

燉牛肚 NT430

燉牛肚是一道很傳統的羅馬料理,原本是因為牛肉好的部位都被貴族挑走,平民就只能撿碎肉或是被廢棄的內臟,加上手邊常有的蔬菜,洋蔥,番茄,胡蘿蔔,大蒜再加上一點白酒.之後精進的加入薄荷葉百里香等香料.最後演變成現在廣為人知的義式料理代表菜. REALE的薄荷下的比較種吃起來在奶油與起司的濃郁中帶點清爽,牛肚在番茄醬汁中燉煮的非常軟爛.

鯷魚炒白花椰 NT280

看起來平凡無奇的白花椰,入口卻有著人生百味,鮮鹹甜酸辣,五個味道卻又非常平衡.

無花果沙拉 NT480

簡簡單單的食材,吃的是新鮮.調味只有簡單的陳年醋,初榨橄欖油.

和牛炸飯糰 NT360

飯糰中的米帶一點硬硬的米心,切開後拉絲的起司十分誘人,不過因為起司與肉醬口味很重的關係,是不是使用A5和牛其實吃不太出來.

培根蛋大水管麵 NT420

自製的大水管麵富有嚼勁,本來以為會像是Carbonara那樣的濃郁口感,沒想到醬汁跟麵體極度不融合.伊比利豬培根很鹹,醬汁就變成不夠重,然後大水管麵煮過軟…可惜了的一道經典麵品.

海盜風細長麵 NT420

意外好吃的海味風格義大利麵,雖然英文寫的是Spaghetti,但吃起來更像 Chitarra Antica稍微帶點角度.新鮮的海蝦,蛤礪,中卷,鮮味十足!本日最喜歡

跳進嘴裡 Market price (好像是NT1280)

使用宜蘭葛瑪蘭豬戰斧,跳進嘴裡本來是一道義式名菜 Saltimobocca小牛肉捲,意思就是肉好吃到會跳進口中.將義大利火腿包裹住戰斧煎至七分熟.粉嫩的豬肉上面有著火腿的鹹香,還有鼠尾草獨特的香氣.旁邊炭烤到幾乎化開的南瓜更是不能錯過.

美國PRIME肋眼牛排10oz NT2680

中規中矩的表現,牛肉的熟度是設定5分熟. 不敢吃太生的人可能要可慮一下.

提拉米蘇 NT350

看起來350好像不便宜,但是分量十足!而且還會在桌邊有一個小小的甜點秀.用餐完畢之後店員推著一台小推車進來,會在現場組裝給客人看.自製的手指餅乾上桌前才淋上咖啡和干邑甜酒及打發的瑪斯卡彭起司,入口表面還有點微微的脆度,內心濕潤.很值得點喔!

義式巧克力蛋糕 NT280

Reale 餐點深受北義羅馬菜系影響,簡單家常但必須充滿風味.Chef Boris主打以杜蘭小麥自製的義大利麵,更耗時費力地去復刻義大利傳統醃製培根與豬背油,更在全台灣尋找能夠符合口味的在地小農,像是之名手作起司慢慢弄工坊,宜蘭宜陽牧場的葛瑪蘭黑豬,彰化桂園農場的烏骨雞蛋,埔里的羅馬花椰菜,更引進義大利古老的山羊乳酪,沙勞越的黑胡椒,MACKE的初榨橄欖油.以期在最簡單的料理手法中展現食物最棒的風味.

Reale這次點的兩款義大利麵,麵體口感都是很道地的硬中帶Q,其中的培根蛋水管麵麵體與醬汁分別優秀卻不融合稍嫌可惜....餐點單價不高但分量太少,肉類主餐表現與價格倒是非常相符.不過整體來說是中等不難吃但也沒有特出或驚艷.

Reale Cucina Italiana

地址: 台北市大安區仁愛路四段91巷17號.

電話:02-2771-7500