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高雄市前鎮區吃。高雄美食｜前鎮區。「以和麵包專門店」新店報報!!!!日式氛圍偏平價麵包店，專賣台式、歐式及日式麵包等

2024-07-23 13:25:06 樂天小高&樂天人生 人氣：57
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2522篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：

以和麵包專門店
place高雄市前鎮區一心一394號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在一心路與南寧街三角窗店面很顯眼。

這間「以和麵包專門店」是看到格友臉書分享才得知，麵包控的我獲得訊息當然不會錯過，今天利用平日時段專程前來購買，來到店裡感受到家裡溫暖的氣息，整體裝潢飄散出濃厚日式氛圍，裡面麵包陳設種類有台式、日式及歐式等都有，麵包品項和備貨量卻不會太多，比較值得稱許麵包定價相對親民，品嚐完覺得美味卻偏油膩些，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。

店面外觀有點日式輕工業風氣息很舒服。

大片透明落地窗隱約可見裡面情景。

透明電動門打開迎面是服務櫃檯，櫃檯前有放置黑板有寫試賣期9折優惠。

室內銷售空間不大三角窗採光及好，木質溫潤裝潢充滿日式簡約氛圍。

中間貴子上放置甜點供顧客自行挑選，有雲朵蛋糕、甜甜圈及蛋塔供選擇。

木質檯面上有陳設各式麵包供選購，麵包種類有覺得不多備貨量也不多。

依照片上麵包應該有薯餅飽飽45元、芋頭肉舖45元、肉鬆沙拉38元、三粒蔥36元、奶油酥條55元、螺旋麵包35元、克林姆32元、日式紅豆32元、小可頌100元（6入）、鹽可頌35元、焦糖鹽可頌35元、黃金起司羅宋35元、乳酪吐司68元.......等等。

今天就選購三粒蔥36元、螺旋麵包35元、小可頌100元（6入）、鹽可頌35元、焦糖鹽可頌35元及黃金起司羅宋35元等，這樣麵包總共花費276元算是很便宜。

這小可頌100元有6入算是很便宜。

這小可頌很酥脆口感算是中規矩而已。

這是黃金起司羅宋35元。

這羅宋口感鹹香軟Ｑ還不錯吃，唯一可惜這羅宋焦香酥脆的口感。

這鹽可頌35與焦糖鹽可頌35元，這兩種鹽可頌算是有水準不錯吃

這螺旋麵包35元很軟Ｑ不錯吃。

這是三粒蔥36元定價是很便宜，這麵包蔥花使用量很多且切的很細，因此這麵包青蔥濃郁軟Ｑ超好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：以和麵包專門店」銷售餐空間很日式舒服，服務很親切，整體口感有水準定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：以和麵包專門店

地址：806高雄市前鎮區一心一路394號

營業時間：10:30–22:00

電話：0919-763-295

 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

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