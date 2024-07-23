位在一心路與南寧街三角窗店面很顯眼。

這間「以和麵包專門店」是看到格友臉書分享才得知，麵包控的我獲得訊息當然不會錯過，今天利用平日時段專程前來購買，來到店裡感受到家裡溫暖的氣息，整體裝潢飄散出濃厚日式氛圍，裡面麵包陳設種類有台式、日式及歐式等都有，麵包品項和備貨量卻不會太多，比較值得稱許麵包定價相對親民，品嚐完覺得美味卻偏油膩些，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。

店面外觀有點日式輕工業風氣息很舒服。

大片透明落地窗隱約可見裡面情景。

透明電動門打開迎面是服務櫃檯，櫃檯前有放置黑板有寫試賣期9折優惠。

室內銷售空間不大三角窗採光及好，木質溫潤裝潢充滿日式簡約氛圍。

中間貴子上放置甜點供顧客自行挑選，有雲朵蛋糕、甜甜圈及蛋塔供選擇。

木質檯面上有陳設各式麵包供選購，麵包種類有覺得不多備貨量也不多。

依照片上麵包應該有薯餅飽飽45元、芋頭肉舖45元、肉鬆沙拉38元、三粒蔥36元、奶油酥條55元、螺旋麵包35元、克林姆32元、日式紅豆32元、小可頌100元（6入）、鹽可頌35元、焦糖鹽可頌35元、黃金起司羅宋35元、乳酪吐司68元.......等等。

今天就選購三粒蔥36元、螺旋麵包35元、小可頌100元（6入）、鹽可頌35元、焦糖鹽可頌35元及黃金起司羅宋35元等，這樣麵包總共花費276元算是很便宜。

這小可頌100元有6入算是很便宜。

這小可頌很酥脆口感算是中規矩而已。

這是黃金起司羅宋35元。

這羅宋口感鹹香軟Ｑ還不錯吃 ，唯一可惜這羅宋焦香酥脆的口感。

這鹽可頌35與焦糖鹽可頌35元，這兩種鹽可頌算是有水準不錯吃 。

這螺旋麵包35元很軟Ｑ不錯吃。

這是三粒蔥36元定價是很便宜，這麵包蔥花使用量很多且切的很細，因此這麵包青蔥濃郁軟Ｑ超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「以和麵包專門店」銷售餐空間很日式舒服，服務很親切，整體口感有水準定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：以和麵包專門店

地址：806高雄市前鎮區一心一路394號

營業時間：10:30–22:00

電話：0919-763-295

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com