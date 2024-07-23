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新北市三重區【 三重烤雞排 】終於吃到三重在地人推薦隱藏版比臉還大的火烤香雞排，1周只開3天每天還有限量吃到真的要靠

2024-07-23 13:30:07 艾斯 人氣：64
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窩客好文

艾斯

發表篇數：343篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：

三重火烤香雞排
place新北市三重區三民街310號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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聽老饕朋友說這家是 三重烤雞排 裡非常厲害的一家，
她也是跑了三次才買到一次的火烤香雞排，
因為每周也只營業三天每天都賣完為止，
所以很有可能晚來就吃不到了，
這次我們也是很早就來排隊沒想到還是頭香真是太lucky了，
吃了之後發現烤肉的醬汁刷滿皮酥肉嫩的雞排，
愛吃碳烤雞排的朋友絕對不要錯過～

 

三重火烤香雞排 店家環境

▲ 這裡還蠻好找的看起來早上應該是菜市場，
google map上的營業時間是三點半，
而我們大約一點二十多分到，
老闆他們也剛好來，
難得我們竟然是頭香！

▲ 我們到了之後五分鐘後就變成這樣了，
沒想到大家都挺早的～

▲ 老闆不想太累所以每周就營業三天而已喔~

▲ 我們買完之後一直是大排長龍的狀態

 

三重火烤香雞排 火烤香雞排製作過程

▲ 我們剛好是頭香可以拍到老闆的準備過程

▲ 老闆從箱子裡拿出準備好的雞排，
裹滿粉之後就疊在旁邊的盤子裡～

▲ 倒入全新的油準備開炸了！

▲ 滿滿正在炸的雞排

▲ 老闆的炸功真的是了得，
每片都是炸到金黃燦燦的放起來滴油等待～

▲ 開烤時就塗上秘製醬汁，
烤好之後在撒上增加香氣的白芝麻～

 

三重火烤香雞排 菜單價格

火烤香雞排90元

 

三重火烤香雞排 餐點推薦

火烤香雞排 NT.90

不會太甜的烤肉醬汁刷滿皮酥肉嫩的雞排，
最後在灑上滿滿白芝麻增加香氣，
重點是它竟然比臉還大，
雖然是90元但我個人覺得還蠻值得的，
我自己一次都買至少兩片才能滿足～

 

三重火烤香雞排 店家資訊

三重火烤香雞排
營業時間：週二、週五、週六 15:30–18:00​
店家電話：0926593570
店家地址：241新北市三重區三民街310號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/sanchong-grilljipai/

 

 

 

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