聽老饕朋友說這家是 三重烤雞排 裡非常厲害的一家，
她也是跑了三次才買到一次的火烤香雞排，
因為每周也只營業三天每天都賣完為止，
所以很有可能晚來就吃不到了，
這次我們也是很早就來排隊沒想到還是頭香真是太lucky了，
吃了之後發現烤肉的醬汁刷滿皮酥肉嫩的雞排，
愛吃碳烤雞排的朋友絕對不要錯過～
三重火烤香雞排 店家環境
▲ 這裡還蠻好找的看起來早上應該是菜市場，
google map上的營業時間是三點半，
而我們大約一點二十多分到，
老闆他們也剛好來，
難得我們竟然是頭香！
▲ 我們到了之後五分鐘後就變成這樣了，
沒想到大家都挺早的～
▲ 老闆不想太累所以每周就營業三天而已喔~
▲ 我們買完之後一直是大排長龍的狀態
三重火烤香雞排 火烤香雞排製作過程
▲ 我們剛好是頭香可以拍到老闆的準備過程
▲ 老闆從箱子裡拿出準備好的雞排，
裹滿粉之後就疊在旁邊的盤子裡～
▲ 倒入全新的油準備開炸了！
▲ 滿滿正在炸的雞排
▲ 老闆的炸功真的是了得，
每片都是炸到金黃燦燦的放起來滴油等待～
▲ 開烤時就塗上秘製醬汁，
烤好之後在撒上增加香氣的白芝麻～
三重火烤香雞排 菜單價格
▲ 火烤香雞排90元
三重火烤香雞排 餐點推薦
火烤香雞排 NT.90
不會太甜的烤肉醬汁刷滿皮酥肉嫩的雞排，
最後在灑上滿滿白芝麻增加香氣，
重點是它竟然比臉還大，
雖然是90元但我個人覺得還蠻值得的，
我自己一次都買至少兩片才能滿足～
三重火烤香雞排 店家資訊
三重火烤香雞排
營業時間：週二、週五、週六 15:30–18:00
店家電話：0926593570
店家地址：241新北市三重區三民街310號
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