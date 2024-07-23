蛋包飯大家都吃過，那蛋包麵呢？這間生力早餐別看他外觀普普通通就像一般早餐店一樣，裡頭卻藏有一個人氣品項：蛋包麵！

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生力早餐 環境

生力早餐就跟一般的早餐店沒兩樣，看起來是自家一樓兼賣早餐，室內的座位不算多。

生力早餐 菜單

菜單上有非常多選擇，以西式為主，也有賣粥品和湯。我們這次點了咔啦雞腿捲餅、蛋包麵，還有熱狗、薯餅和飲品。

熱狗 15元

熱狗是最先上桌的，3條15元，老闆還問我是不是要給小孩吃的？撒胡椒鹽的話ok嗎？熱狗上面直接淋上番茄醬，我們家牛奶糖十分喜歡，我的麵還沒來，他已經開吃熱狗了…

薯餅 35元

薯餅的番茄醬則是擠在旁邊，薯餅有2塊，一樣是撒上胡椒鹽，我覺得單吃就蠻好吃的。

咔啦雞腿捲餅 65元

捲餅用塑膠袋包著，餅皮蠻厚實的，裡頭有包生菜和咔啦雞腿。

吃起來不油不膩，辣口味的咔啦雞腿還不錯吃。

蛋包麵 45元

網路上爬文，看到蛋包麵可以自己淋番茄醬上去，結果端上桌的時候，老闆已經幫我把番茄醬淋好了XD 還順便附上湯匙跟叉子給我。

薄蛋皮就像蓋被子一樣，蓋在鐵板麵上方，裡頭的鐵板麵條吃起來Q彈好吃，搭配上方的蛋包一起吃，真的是挺不錯的，麵條的份量我覺得還好不算多(我應該可以吃兩盤？)，但我自己是很喜歡這人氣餐點！

看網路評論，網友說店家的粥品也很好吃，蛋包麵的評價也是很不錯，我自己吃完的感想，也覺得麵條Q彈好吃，推薦大家喜歡吃蛋包系列的朋友們，不妨來吃吃看這個蛋包麵唷。

店名：生力早餐

地址：台中市西區精誠路307-2號

電話：04-24722006

營業時間：05:30-12:00

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