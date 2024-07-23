位在西門路三段靠近成功路路口處。

小高在2016年就分享過這間台南老店肉粽 菜粽的文章，這間肉粽店應該有超過40年歷史，當初是老闆娘協同女兒一起經營中，今天前來僅看到女兒獨自掌理中，一樣不能拍照規矩沒有變，有變的就是年輕女兒已變老了，觀看菜單品項沒變定價卻有變，物價飛漲時代，店家餐點調漲幅度算是很合理，小高品嚐覺得很美味定價合理，值得樂天小高再次極力推薦給您品嚐。

店面完全沒有改變環境很整潔，騎樓有放置3張桌子供客人坐下享用。

外帶紙盒需要額外收取2元的費用。

料理台上有掛上菜單供客人點餐參考，菜單有肉粽40元、菜粽40元及味噌湯20元等。

料理台有2大鍋子來裝盛食材，一鍋是肉粽另一鍋則是味噌湯。

小高今天就點肉粽40元與味噌湯20元。

這樣早餐總共花費60元份量剛好吃得飽，看這照片做對比，肉粽偏小粒味噌湯卻很大碗。

這是肉粽40元。

這肉粽每粒從30元漲至每粒40元算是合理，肉粽淋上肉汁來提味再灑上香菜。

這肉粽切開裡面有三層肉、鹹鴨蛋及香菇等食材，只是鹹鴨蛋跟香菇使用量並不多。

這肉粽糯米很入味軟糯鹹香超好吃 ，可惜這肉粽太小粒沒有飽足感。

這是味噌湯20元。

這碗味噌湯超大碗定價20元很便宜，這味噌湯有油條、小魚乾、豆腐、油豆腐、柴魚片...等等，用料豐富尤其是油條份量超多的。

這味噌湯很濃郁偏甜非常好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「台南老店肉粽 菜粽」用餐空間整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高再次極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：台南老店肉粽 菜粽

住址：704台南市北區西門路三段23號

營業時間：05:30–15:00

電話：06-221-8594

樂天小高邀約資料

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