來高雄美濃，不妨來嘗試里長台灣鯛的最新招牌料理——「里長好客鍋」！這道創意鍋物將客家小炒爆香入鍋，搭配新鮮鯛魚片和獨家湯頭，再加入當令時蔬，為饕客們帶來豐富多元的味覺體驗。

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里長台灣鯛介紹

佔地頗大的里長台灣鯛，位於美濃的中正路上，店名顧名思義，老闆就是（前任）里長，他們家的大女兒及女婿、二女兒與小兒子共同經營這家餐廳數年，推廣在地食材不遺餘力。

招牌料理「好運敲敲魚」更是被大家所熟知，這幾年討論度不斷攀升，成為美濃人氣名店之一！

最近他們開創最新餐點「里長好客鍋」，將桌菜料理與一般用餐市場區隔開來，更首度將客家小炒放入鯛魚火鍋中，開搶流量密碼！

里長台灣鯛的店內環境

四年前我就來過里長台灣鯛，當時整間店都是以桌菜為主，整體裝潢感覺偏老氣，一般散客較難走進去，目前店內已經整個大翻修，整體空間明亮舒適，將前後兩間屋子劃分開來。

前面的方桌為散客區。

後面的圓桌為團客桌菜區。

不僅分工更為明確，在內部管理及品牌定位上也作出品質上的優化。

★鎮店招牌★里長好客鍋－$380

最近他們新推出的這道鍋物，直接要給你一鍋三種層次的味覺體驗！

首先以客家小炒爆香入鍋，接著倒入美濃蔬果熬製的回甘湯頭，最後涮煮鮮甜的鯛魚片。

這道料理完美呈現了一香、二甘、三鮮甜的獨特風味。附白飯、季節菜盤和甜點。

如果想要更有風味的話，可以加價20元升級為客家油蔥飯喔。

★招牌必吃-里長客家小炒－$150

這道經典的客家小炒，以其撲鼻的鍋氣和豐富的口感，榮獲客家小炒爭霸賽全國8強，是來這裡必點的佳餚。

★里民最愛-避風塘魚塊－$250

酥脆的魚塊散發濃郁的蒜香，在主廚的精心調製下，鮮嫩多汁的魚肉被完整包裹住，是上桌就秒殺的美味。

避風塘泰國蝦（限量）－$380

自家魚蝦共生的泰國蝦，經過主廚的黃金比例調味後，連殼都能爽爽吃，又香脆又美味。

手工芋丸－$180

口感Q彈的手工芋丸，每一口都能感受到芋頭的香氣喔！

美濃野蓮－$120

美濃在地純淨水質種植的新鮮野蓮，經農會品牌與產銷履歷認證，每日新鮮配送，清炒後更顯爽脆，絕對要來上一盤！

★里長娘最愛-客家搗麻糬－$100

這道客家庄必吃的甜點，選用147純米漿製作，手工麻糬質地Q軟有彈性，沾上花生粉，口感豐富甜而不膩。

推廣食魚教育與永續精神

除了餐點之外，這邊也特別強調一下里長台灣鯛的品牌精神，因為魚塭就在廚房旁邊，從產地到廚房僅僅只需20秒的時間，他們長年致力於推廣食魚教育。透過讓民眾觸摸、認識和品嚐魚料理，也讓更多人了解從產地到餐桌的完整過程。

同時，他們還持續推廣在地食材，強調環境的永續精神，食材包括147白米、在地野蓮、客家小炒文化等，一切都是為了讓美濃的好山好水，能持續延續下去。

下次如果有來到美濃，不妨來這家里長台灣鯛，品嚐他們的好客鍋吧！