熊麵製造所位於所竹北市文田街上

主打點一麵二吃…可以同時可以吃到「沾麵」與「湯麵」

特別是最近天氣較熱較沒有味口…用酸脧甜甜的醬汁沾麵好開胃，

湯的部份是有提供「豚白湯」與「赤牛湯」選擇…以「牛」或「豬」熬煮湯底

香氣十足、味道好不會油膩。更棒的是可以續湯…加湯服務!!!

並且店內環境乾淨明亮、門口還有店家專屬停車位…真的很方便

有機會不妨來熊麵製造所試試不同的好味道吧

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熊麵製造所

熊麵製造所與一般常見的麵店不太一樣

主打一麵二吃：沾麵和湯麵..... 並且環境好、停車方便

停車資訊

這附近也算是美食一級戰區，用餐時段要找到停車位是需要些時間

熊麵製造所店門前有停車位讓客人省去找停車位的困擾

店內環境

店內乾淨明亮、座位以四人座為主。

有提供兒童餐椅、兒童餐具，並且12歲以下免低消

裝飾、擺飾走日系風格

熊麵製造所菜單

➤ 皆以套餐型式，套餐含：主食、熱湯、小菜、飲料

• 小菜為三樣 • 飲料有可樂、雪碧、果汁可以選 • 熱湯、飲料、沾醬皆可以續

• 沾醬：和風沾醬、濃沾醬(辣)

➤低消為每位一份套餐，12歲以下免低消

➤套餐內容：「豚白湯」與「赤牛湯」，每種有三樣套餐可以選擇

豚白湯 - 梅花豬、豚小排、焢肉；一寶：梅花豬，二寶：梅花豬，豚小排，三寶：梅花豬、豚小排、焢肉

赤牛湯 - 板腱牛、牛筋、牛腱；一寶：板腱牛，二寶：板腱牛、牛筋，三寶：板腱牛、牛筋、牛腱

熊麵製造所菜單 - 飯類、小菜

➤飯類：Kuma飯套餐、Kuma牛腱飯、Kuma焢肉飯

➤小菜 -小黃瓜、韓式泡菜、滷水花生、糖心蛋

➤ 沾醬：和風沾醬、濃沾醬(辣) ➤加麵、白飯需再加價

食記介紹

我們點了：赤牛一寶(板腱牛)、豚白湯二寶( 梅花豬、豚小排)、Kuma牛腱飯、滷水花生

12歲以下免低消，我們兩大兩小點了三份主餐

赤牛一寶(板腱牛) 300+10%元

皆以套餐型式，套餐含：主食、熱湯、小菜、飲料

主食：麵再加上溏心蛋、玉米筍、蘆筍

質感很讚…食材不馬虎

赤牛湯 -板腱牛

牛肉湯可以喝得出淡淡的八角香氣

喜歡湯麵的可以把麵放入湯裏享用

牛肉是切成薄片... 肉質還不錯不會硬硬的

沾醬：和風沾醬，酸酸甜甜…裏面有金桔調味，很開胃

麵條比較偏粗一些但口感上較軟…也可能是因為泡在沾醬裏的關係吧!

小菜 - 滷水花生、韓式泡菜、小黃瓜

套餐搭配的飲料

如前面提到「飲料、湯、沾醬」都可以再加續

飲料的部份可以第一杯點可樂…第二杯換果汁…可以續杯時點不一樣的

豚白湯二寶( 梅花豬、豚小排) 340+10%元

一樣選了和風沾醬

看網路上分享濃沾醬是辣味，並且會有麻麻…感覺還不錯，有機會來試試

梅花豬、豚小排

這豚白湯會讓人連想到拉麵一風堂的湯底

也是大骨香氣，不會有豬腥味…肉質上都也是有不錯的表現

有多點一份滷水花生，因為霏仔愛吃

Kuma牛腱飯 320元

點飯類仍然是以套餐型式，含有 主食、小菜、有湯品

那盤花生是另外加的哦

配菜一樣為 「溏心蛋、玉米筍、蘆筍」

飯裏有淋醬汁，印象中是與和風醬味道類似…酸甜好開味

牛腱…有滷進去…讓肉不會硬硬的

是有下功夫的牛腱

湯為赤牛湯，只是裏面沒有肉啦

熊麵製造所整體來說…食物有一定的水準以上

用餐環境、門口有停車格很方便

價錢上不算高CP值…但是是會再訪的店家

熊麵製造所 地址： 新竹縣竹北市文田街66號 電話：03-558-5568 營業時間：週一至週五 11:30 - 14:00 、17:30 - 20:00 週六至週日 11:30 - 20:30 官方臉書：https://www.facebook.com/p/熊麵製造所-61554477045121/ *請依官方公告為主*

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