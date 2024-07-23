前一陣子某週日傍晚，我們又前往了還頗愛去的中原夜市，逛街吃美食。當開車從環中東路轉入實踐路時，發現路口有一家不起眼的小店前，竟排了不少人潮。我們心想，之前怎都沒注意到有這家店?!老婆好奇上網查了一下，才知這家是賣綠豆沙牛奶，評價還不錯。我們開到中原國小地下停車場，停好車後，決定往回走，步行去這家綠豆沙牛奶，買來喝喝看。
沒想到，我們走到店前時，它竟已關門...。才知道，為什麼之前來都沒注意到它，只因我們之前，大多都傍晚後才來逛中原夜市。而這家綠豆沙牛奶，週日下午六點就打烊，且賣完還會提早關門。
最近某假日白天，我們前往中原文創園區看動漫展，逛完後大約下午3點，心想天氣熱，剛好可以前往距離不遠的中原夜市，去買這家之前錯過的「泥沙綠豆沙牛奶」，來喝看看。沒想到，真的超好喝，它大概也是我們近1~2年內，在第一次造訪的店家中，喝到覺得最好喝的「綠豆沙牛奶」～
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▲店外觀
「泥沙綠豆沙牛奶」，
位於環中東路與實踐路交岔口，
實踐路上。
店面小小一間，
外觀也不顯眼，
要不是之前曾看到大排長龍，
大概也不會注意到它。
▲價目表
店家只專精賣四樣，
綠豆沙、綠豆沙牛奶、紅茶、 紅茶牛奶，
然後就選大杯或小杯，
牛奶要不要加價加量。
▲再次從冰桶舀起綠豆沙，
補入飲料杯中，
再壓平。
把整杯飲料杯，
塞入滿滿的綠豆沙，
看到就感覺，
店家給的很有誠意～
▲人氣綠豆沙牛奶到手
相信你應該一眼就看的出，
左邊是綠豆沙牛奶，
右邊是綠豆沙。
▲綠豆沙牛奶
有如泥沙般的細緻感，
看起來，
就和一般坊間的綠豆沙質感很不同～
▲綠豆沙牛奶，特寫
吸入口中，
感覺十分細綿順口，
風味醇香自然，
非常好喝（吃）！
▲開心的母子倆
綠豆是自然的清熱解毒退火，
又降血壓消水腫的聖品，
小時候總喜歡在夏天，
來碗綠豆湯或綠豆冰棒，
後來更愛綠豆沙。
這的綠豆沙，
看似平凡無奇，
沒有加料，
例如是珍珠之類的，
外觀也不網美。
但口感，
比起一般坊間的綠豆沙，
更如泥沙般般的細緻，
甚至比許多綿綿冰還細，
順口許多。
風味則充滿綠豆的醇香自然，
不會過於甜膩。
相當好喝（吃）的綠豆沙牛奶，
也是不少中原大學學子們的最愛～
【營業時間】12：00～19：00（週日18：00 ）；賣完會提早打烊；週一休息
【地 址】桃園市中壢區環中東路836號
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