今年最夯的人氣料理酸菜魚在澎湖也能品嚐到！！在5月正式開幕也是澎湖第一間酸菜魚專賣店「稚人酸菜魚澎湖」，來澎湖玩特地排一天中午來品嚐這地表第二好吃的酸菜魚，果真沒讓我們失望，連緹緹(女兒)這位小朋友也好吃到比讚，經典料理小吃的水準也很高，忍不住要大力推薦一下。

稚人酸菜魚澎湖｜位置．用餐空間

稚人酸菜魚澎湖店位在馬公市區的陽明路上，騎機車過來停車很方便。

店內是簡約現代沈穩的風格，斗笠造型吊燈帶出中式料理的懷舊感。

木質桌椅提升質感，座位皆採4人座位，多人來可拼桌變大桌，人多來聚餐也沒問題。

風趣的圖漫與具魔性的Slogan，這鬼材般的主題風格~實打實的勾起我內心的小宇宙。

尤其是不搶第一「只做地表第二好吃的酸菜魚」幽默感十足，讓我不禁會心一笑。

隨處可見的小巧思，都讓我用餐的心情大好，餐都還沒上就收服我的心。

用餐期間還看到有客人專門過來外帶。

稚人酸菜魚澎湖｜菜單

稚人酸菜魚專賣店主打2款老罈子酸菜魚風味：四川風味(固定辣)、波蘿風味(不辣)，主要是針對吃辣與不吃辣的食客設計，覺得口味太重可免費加豬骨高湯調整，另外可加價加料、加肉，加肉要點菜時就加，無法出菜後加。

另外還能單點料理小吃、飲料，料理小吃皆是人氣川味家常菜與特色菜。

稚人酸菜魚澎湖｜美食分享

我們有小朋友就點了老罈子酸菜魚波蘿風味，還點了不少料理小吃來加菜，就是要大塊朵頤酸菜魚的美味。

酸菜魚上菜時會拍手並大喊『吃魚拯救地球、稚人酸菜好牛』炒熱用餐氣氛，給顧客滿滿的儀式感。

點的份量是適合1~2人的中盛，也怕緹緹是小朋友吃不多或不合口味，想不到居然很對她的味，酸菜魚配一碗白飯扒光光。

桌上有「如何正確品嚐」酸菜魚的步驟…

料理本身就有很多料，魚肉是選用肉質細嫩的烏鱧魚，口感味道極好。

酸菜、白菜、金針菇、木耳、寬冬粉，料多味美，幾乎都有吸飽醬汁。

我們點餐時有再加點：老油條、鳥蛋，油條吸半飽醬汁帶點微脆的口感，特別好吃。

鳥蛋也是一下子就被搶光！！

千萬別忘了要點碗白飯來配，白飯會依最大的人數免費續飯，像我們用餐人數3位，點2碗飯要再續1碗要付費(這時的總碗數是3碗)，續到第4碗以上皆可免費。

醃製33天的老罈子酸菜配白飯好下飯，用雞骨、豬骨、魚皮、魚骨熬煮的湯頭攪飯也很可以。

還有「60秒酥魚皮」，單吃一口咬下是清脆酥皮的脆口聲，酥香酥香的…好好吃。

每桌都放一個沙漏，可把酥魚皮放進酸菜魚醬汁泡一個沙漏的時間，會吸泡半軟酸菜魚醬汁又是一番絕佳風味，中間店員還主動詢問是否加湯，超貼心的。

「韓式炸雞」醬紅微辣的模樣就好想來瓶啤酒，意外的與我們點的不辣風味老罈子酸菜魚波蘿相當搭，果然就是要再加點幾道料理小吃會更滿足。

香辣開胃的「涼拌魚皮」，香麻脆Q的魚皮…辣味已醃至入味，底部舖滿小黃瓜絲增加清爽口感，連同皮蛋一起吃風味更佳。

人氣「香芹雲吞」是大人小孩都喜歡的口味，肉鮮皮Q有明太子醬的加持，味道更豐富。

炸至金黃香酥的「炸蝦」，可單吃或沾上特製金莎醬來提升風味，咬一口就有濃郁的蝦肉鮮味，滿足~

「涼拌四季豆」淋上特製金莎醬與白芝麻，看起來就好可口，微脆口的四季豆與微鹹的鹹蛋黃香…好搭，第一次吃就愛上。

店內也提供免費熱飲「陳皮洛神花茶」給大家自取享用，熱熱的喝特別能解辣解膩，

天氣太熱，我們加點了一瓶冰涼的無糖綠茶。

稚人酸菜魚的美味連小朋友也愛，能征服超挑嘴(常被我唸還在嬰兒副食品階段嗎？)的女兒，近期還總是念念不忘的說”好想再吃那間酸菜魚”，有來澎湖玩~推薦一定要過來吃。

好險後來發現高雄還有分店，下次想吃會比較近，敲碗台南也能開一間。

稚人酸菜魚澎湖

連結： FB

地址：澎湖縣馬公市陽明路106號(Google地圖)

電話：06-927-8081

營業時間：11:30~14:30(最後入場13:30)、 17:30~21:30(最後入場20:30）

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