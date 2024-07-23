【澄居烤物燒肉-文心店】

澄居烤物燒肉目前在台中共有三家分店

上個月吃完中科店的後，隔月來台中工作，立馬訂了附近的澄居

大大的招牌非常顯眼，加上有點日式的木砌店面

紅色的紙傘，成了網美必拍之處

可惜當天還有任務在身，只能吃完趕快離開了~

有來吃的朋友可以在們拍上幾張

澄居有特約停車店，記得先詢問好，這樣就能省下兩小時的停車費用

身為小資女的我，當然要能省則省

澄居都是採半開放式的包廂座位

都是木製桌椅，所以日式風格感也比較濃厚

來到澄居，當然要先來一碗熱騰騰的雞湯

雞湯都是無限暢飲，也能跟店員索取蔥花~

澄居的雞湯喝起來鮮甜清淡，會讓人想一碗接一碗

每次吃這種有雞湯無限暢飲的燒肉店，都會好好來品嘗一番

今天點的是 $1990的雙人套餐

肉品從牛、豬、雞、到海鮮、沙拉、甜點、飲料、主食通通都有

算是還蠻豐富~

而套餐價位差別在於搭配的肉品等級!!!

比較有預算的朋友，也可以點日本A5和牛套餐

台梗九號白飯

蔥鹽醬

這個醬可以無限續加，搭配肉品一起吃很對味

鹹香中還有濃郁胡椒味，讓肉品的氣味更不同

包肉生菜 / 韓式泡菜

經典吃法，一片生菜 一片肉 些許泡菜

不同的配菜都能帶來不同口感的層次

特選沙拉 / 凱薩醬

醬料是可以另外放的，澄居的凱薩醬，鹹香中帶點甜

加上些許醬入口後依舊能吃到生菜的脆甜~

級上安格斯牛小排 ｜ Prime翼板牛小排 ｜Prime精選角切牛

三種不一樣的牛肉

因為油花分布與瘦肉的比例不同，口感也會不一樣

但是唯一可以確定的是肉汁十足!!!

有點厚度的角切牛，更是嚼入口時，厚實多汁的口感從嘴裡炸開

最愛薄片，一咬開便肉品在嘴裡分離

在尚未烤好時刻，灑上一點海鹽，起烤鍋入口

那鹹香立刻從喉中慢慢從鼻中散開

再慢慢地咬下入肚，真的是很過癮

澄居有提供檸檬汁、燒肉醬汁可以沾取著吃

貝菈最愛沾取檸檬汁，解膩又酸香

主廚特選M9澳洲和牛

看到這油花就先醉囉~

如雪花般的油質分布在一片片的肉中，

烤熟後入口不膩而化的口感真的想讓人一口接一口

櫻桃鴨胸 ｜ 彈牙松阪豬

最愛澄居就是因為他們的套餐中，肉品種類應有盡有~

櫻桃鴨胸燒烤後，吃起來扎實鮮嫩

松阪豬就不用多說了，烤到金黃酥脆是好吃的秘訣之一

椒鹽雞腿肉

口感結實的雞腿肉，因為有用椒鹽先醃製過

所以每咬一口就有淡淡胡椒香氣在口中四溢

特選豬梅花

這盤豬肉是目前 澄居活動送的

在2024年7月底前用餐，在社群網站打卡就送一盤豬肉

就算是打卡送的，一樣是不馬虎~

也能好禮加購~就依個人喜好囉

嚴選草蝦｜北海道巨干貝

最後的兩道海鮮，還有店員可以幫忙協助燒烤

特別是這大草蝦還能幫忙剝殼，不用動手就是先給一個讚

生食級的大干貝

吃起來彈性超棒還有軟嫩鮮甜口感

店員幫忙燒烤過程中會時刻關注著

烤至8分熟左右，則是迅速的將頭身分離，蝦殼剝離

一盤彈牙蝦肉就完美上桌囉

檸檬紅茶

酸酸甜甜的還蠻好喝

ASAHI十六茶

無糖的茶就是專屬用來解膩的必喝之飲

熱紅豆紫米湯

軟糯紅豆與粒粒紫米一起熬煮

酥鬆綿密紅豆搭配紫米咀嚼的趣味口感

有著淡淡的天然甜味

哈根達斯-草莓

當天有焦糖、草莓、OREO奧利奧

三種口味可供選擇

選了酸甜的草莓口味，完美END

澄居烤物燒肉-文心店 ｜菜單

澄居也是貝菈覺得CP值蠻高的一家燒烤店

慶生或聚餐都很合適，肉品跟海鮮的新鮮度也在水準上

趕快跟著貝菈的腳步，吃起來

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▏澄居烤物燒肉-文心店 ▕

地址 : 台中市南屯區文心路一段132號

電話 : 04-2472-3222

營業時間 : 周一至周五 11:30-15:00/17:30-22:00，周六周日 11:30-22:00

注意事項 : 用餐時間 2小時

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