【澄居烤物燒肉-文心店】
澄居烤物燒肉目前在台中共有三家分店
上個月吃完中科店的後，隔月來台中工作，立馬訂了附近的澄居
大大的招牌非常顯眼，加上有點日式的木砌店面
紅色的紙傘，成了網美必拍之處
可惜當天還有任務在身，只能吃完趕快離開了~
有來吃的朋友可以在們拍上幾張
澄居有特約停車店，記得先詢問好，這樣就能省下兩小時的停車費用
身為小資女的我，當然要能省則省
澄居都是採半開放式的包廂座位
都是木製桌椅，所以日式風格感也比較濃厚
來到澄居，當然要先來一碗熱騰騰的雞湯
雞湯都是無限暢飲，也能跟店員索取蔥花~
澄居的雞湯喝起來鮮甜清淡，會讓人想一碗接一碗
每次吃這種有雞湯無限暢飲的燒肉店，都會好好來品嘗一番
今天點的是 $1990的雙人套餐
肉品從牛、豬、雞、到海鮮、沙拉、甜點、飲料、主食通通都有
算是還蠻豐富~
而套餐價位差別在於搭配的肉品等級!!!
比較有預算的朋友，也可以點日本A5和牛套餐
台梗九號白飯
包肉生菜 / 韓式泡菜
經典吃法，一片生菜 一片肉 些許泡菜
不同的配菜都能帶來不同口感的層次
特選沙拉 / 凱薩醬
級上安格斯牛小排 ｜ Prime翼板牛小排 ｜Prime精選角切牛
三種不一樣的牛肉
因為油花分布與瘦肉的比例不同，口感也會不一樣
但是唯一可以確定的是肉汁十足!!!
有點厚度的角切牛，更是嚼入口時，厚實多汁的口感從嘴裡炸開
最愛薄片，一咬開便肉品在嘴裡分離
在尚未烤好時刻，灑上一點海鹽，起烤鍋入口
那鹹香立刻從喉中慢慢從鼻中散開
再慢慢地咬下入肚，真的是很過癮
澄居有提供檸檬汁、燒肉醬汁可以沾取著吃
貝菈最愛沾取檸檬汁，解膩又酸香
主廚特選M9澳洲和牛
看到這油花就先醉囉~
如雪花般的油質分布在一片片的肉中，
烤熟後入口不膩而化的口感真的想讓人一口接一口
櫻桃鴨胸 ｜ 彈牙松阪豬
最愛澄居就是因為他們的套餐中，肉品種類應有盡有~
櫻桃鴨胸燒烤後，吃起來扎實鮮嫩
松阪豬就不用多說了，烤到金黃酥脆是好吃的秘訣之一
椒鹽雞腿肉
口感結實的雞腿肉，因為有用椒鹽先醃製過
所以每咬一口就有淡淡胡椒香氣在口中四溢
特選豬梅花
這盤豬肉是目前 澄居活動送的
在2024年7月底前用餐，在社群網站打卡就送一盤豬肉
就算是打卡送的，一樣是不馬虎~
也能好禮加購~就依個人喜好囉
嚴選草蝦｜北海道巨干貝
最後的兩道海鮮，還有店員可以幫忙協助燒烤
特別是這大草蝦還能幫忙剝殼，不用動手就是先給一個讚
生食級的大干貝
吃起來彈性超棒還有軟嫩鮮甜口感
店員幫忙燒烤過程中會時刻關注著
烤至8分熟左右，則是迅速的將頭身分離，蝦殼剝離
一盤彈牙蝦肉就完美上桌囉
檸檬紅茶
酸酸甜甜的還蠻好喝
ASAHI十六茶
無糖的茶就是專屬用來解膩的必喝之飲
熱紅豆紫米湯
軟糯紅豆與粒粒紫米一起熬煮
酥鬆綿密紅豆搭配紫米咀嚼的趣味口感
有著淡淡的天然甜味
哈根達斯-草莓
澄居烤物燒肉-文心店 ｜菜單
澄居也是貝菈覺得CP值蠻高的一家燒烤店
慶生或聚餐都很合適，肉品跟海鮮的新鮮度也在水準上
趕快跟著貝菈的腳步，吃起來
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地址 : 台中市南屯區文心路一段132號
電話 : 04-2472-3222
營業時間 : 周一至周五 11:30-15:00/17:30-22:00，周六周日 11:30-22:00
注意事項 : 用餐時間 2小時
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