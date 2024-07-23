Table of Contents Toggle

鹿境早午餐餐酒館 Arrival Brunch

西門餐酒館推薦，老闆終於被我們這群熟客敲碗、敲杯終於敲出西門町旗艦館也開始早上十點就開始營業，也提供早午餐和微醺調酒給早起的客人享用！

這讓客人可以在早晨或午間享受美味餐點的同時，品嘗一杯輕盈的調酒。這樣的組合對於尋找放鬆和獨特體驗的人來說非常吸引人，也讓我能孩子上學時度過短暫偽單身的快樂時光。

原本是ZOO Bistro 餐酒館，現在直接改為「鹿境早午餐」餐酒館，一走進去店內首先映入眼簾的是簡約又不失格調的裝潢設計。

走進店內先看到的是粉紅沙發座椅，強烈的對比色撞出驚豔感，也讓一群網紅辣妹在那猛拍照，明亮的自然光透過大面的落地窗灑進來，讓人感覺舒適愜意。

餐廳內部的吧台擺設精緻而不雜亂，每一個角落都透露出店主對美學的用心。

店內整面牆都是熱帶森林的壁畫，正面明亮的畫面，也營造出美妙的陽光心情。

店內四處都可以看到店家的用心擺設，每一處都很適合拍照阿！

店內也增設直播各種球季賽事，讓喜愛觀賽的球迷也能及時感受。

菜單

最新菜單請參考FB官網

現在也可以手機點餐，掃條碼就能快速點餐。

店家最近還推出二款限量早午餐菜單，早上就能微醺 ,結合了精緻的早午餐和微醺調酒，立馬傳菜單給閨蜜參考也順便把聚會時間約起來！。

法國公主微醺早午餐 NT.550.

法國甜心奢華早午餐NT.498.

這裡菜單規劃的很詳細，有選擇障礙的人可以直接拿這張的菜單方向來點餐準沒錯！吃飽吃巧或下酒菜通通都能滿足。

對於人多的聚會，記得要提前訂位，晚間有多人套餐及下酒菜搭配，而且可以參考多人套餐組合，相當划算，每樣也都能品嘗到，多款甜點做選擇也很划算！

原味起司牛肉堡 +80元升級套餐

這裡的漢堡排可是手工製作的，而且以多汁的牛肉餡料和新鮮的蔬菜為主要食材，再搭配上店家特製的醬料，每一口都是幸福的味道，讓我驚訝得是青仔自己一個人把它吃光光。

配餐有五種可以選擇(溫沙拉、薯條、生菜水果沙拉、香酥杏鮑菇、招牌炸雞翅)，幫青仔選擇季節生菜水果沙拉、整盤端上來豐富度及份量都很足，一整份連大人都可以吃得很有飽足感。

季節水果奶昔

原本套餐搭配三種飲料(紅茶、綠茶、咖啡)，但青仔看到有奶昔系列，馬上決定加價購換喜歡飲品。

店家會依照季節搭配不同水果，當天很幸運的是孩子喜歡的草莓奶昔口味，喝起來濃郁又有料，尤其不只色彩繽紛，口感滑順喝起來也蠻有飽足感。

分享大拼盤/大

大盤的炸物，內容物也很豐盛，有:薯條、香酥杏鮑菇、德國香腸、洋蔥圈、炸雞翅。

炸的鮮嫩又有湯汁的香酥杏鮑菇非常涮嘴，會讓人有吃鹹酥雞的錯覺，配酒正好。

炸得酥脆好吃的薯條及洋蔥圈也是很適合和三五好友分享的餐點菜色。

德國香腸口感軟嫩扎實，富有彈性，加上濃厚重煙燻香味，吃起來由內到外脆脆QQ，也是小酌的好搭檔。

另外炸的金黃色酥脆的外皮、鮮嫩多汁雞翅及雞小腿，也都讓人五指回味，口齒留香！

喝酒就是要配炸物才是絕配，這組合不管搭配白酒、紅酒、啤酒、威士忌都是絕。(未滿18勿飲酒、喝酒不開車)

蘋果烏龍茶

(未滿18勿飲酒、喝酒不開車)

像我喜歡喝點清爽微甜的調酒，也很推薦店家的創意調酒系列，每一款的濃度及酸苦口感都可以微調及選擇，連酒杯的擺盤上也都很吸睛。

鹿境早午餐不僅在菜色上用心，服務也同樣讓人感到貼心和溫暖。每一位服務生都帶著真誠的笑容，隨時準備為客人提供最好的用餐體驗。

無論是對菜單的介紹還是對特定需求的關注，他們都能細心滿足，讓每一位客人都感受到賓至如歸的感覺。

總的來說，鹿境早午餐是一家值得反覆光顧的餐廳。不僅有豐富多樣的美味餐點，還有創意十足的微醺調酒和迷人的下酒菜，這裡的一切都充滿了溫馨與驚喜。

下次來到西門町，記得來鹿境早午餐，體驗一下這裡的美食魅力。

FB https://www.facebook.com/zoobistro124/

IG https://www.instagram.com/arrival_brunch.bistro/

地址 : 台北市萬華區峨眉街124-3號

訂位專線 : 02 2388 0160

營業時間： 10:00–23:00(每週三公休)