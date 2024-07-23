便當＆三明治最佳選擇MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排

，簡單加熱就可以食用



週末老公都會陪著我一起去全聯採買食材，一起逛逛有沒有看起來好吃的新食品。

老公在冷凍區看到來自日本的MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排。

簡單加熱就可以吃到的塔塔醬＋鱈魚排/蝦排，竟然可以把塔塔醬包在炸排裡，聽起來覺得好特別！

因為我們喜歡鱈魚排，所以我們買了兩盒鱈魚排＋一盒蝦排！

我們想到要夾麵包吃，我也可以帶便當，非常完美的一個食物。之後我發現直接包生菜吃就好吃！





MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排 🔸怎麼加熱



不需要解凍直接加熱就可以囉！我們直接用鍋子煎熱＋烤箱加熱。

🔸氣炸鍋：家人分享約180度，7-8分鐘（可以分個兩階段，一次四分鐘觀察一下）

🔸微波：包裝袋上面有寫，建議一次加熱不要超過三顆。500W一顆約30秒二顆約40秒三個50秒。 600W一顆約20秒二顆約30秒三顆40秒。

🔸鍋子直接加熱：中小火直接加熱，約10-15分鐘，需要比較小心留意，一個不小心就會容易黑掉，加熱後就可以獲得酥脆好吃的塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排。

🔸烤箱：我們熱度大約170度，烤了大約15-20分鐘，就可以吃囉！









MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排 🔸可以怎麼吃



🔸每個上班族都需要的帶便當！真的非常方便！以前沒想過中午吃飯還可以吃到滿滿塔塔醬的鱈魚排！中午配著追劇覺得好幸福。

咬開後裡面有滿滿的塔塔醬，搭配著鱈魚和蝦肉一起吃，搭配外面酥脆的口感！單純配白飯就很好吃了！



🔸直接搭配沙拉一起吃，把喜歡的食材都放在一起，看起來就非常的好吃！



🔸吐司三明治，加點生菜和番茄片，簡單就可以做出好吃的塔塔醬黃金鱈魚排三明治以及塔塔醬黃金蝦排三明治！簡單好吃又好玩！





🔸生菜夾著吃，吐司吃完沒關係，塔塔醬黃金鱈魚排及塔塔醬黃金蝦排直接夾生菜和番茄和小黃瓜，就很好吃了！塔塔醬非常的充足好吃！







MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排 🔸哪一款比較好吃？





MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排 ，我很喜歡裡面鮮嫩的魚肉，配著塔塔醬和酥脆的外皮，我不小心就都吃光光了！

而且他是使用阿拉斯加鱈魚排，喜歡鱈魚排的朋友們可以試試看喔！

MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金蝦排 ，我老公喜歡裡面蝦肉Ｑ彈感覺，多了一種口感，塔塔醬和蝦肉一起吃非常好吃。

MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排🔸哪裡買？多少錢？