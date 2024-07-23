前一陣子胖達開箱了好多宅配美食，住在高雄的老同學趁機分享一波給我，

馬上被她分享的其中一家生乳捲與巴斯克乳酪蛋糕給吸引了目光。

跟著胖達一起來開箱這家~立志作為甜點界的無印良品「暮沐手製」!

關於暮沐手製

甜點界的無印良品「簡單 | 真材實料 | 質樸」

食品、食材本身才是主角

暮沐手製在原物料採用無添加的「奶油乳酪」、「鮮奶油」、「馬斯卡邦起司」、

「麵粉」以及「動物的福利雞蛋」；且暮沐手製在一路上的研習經驗中，

更清楚地了解原物料，活用並搭配食材的特性，將想要的風味完美的呈現。

暮沐手製 商品

綜覽了一下暮沐手製的官網，目前主要有四大類的商品「生乳捲系列」、

「費南雪系列」、「乳酪蛋糕系列」、「千層蝴蝶酥」，

每一款產品在官網中看起來都好精緻，感覺就很欠吃阿!!

今天胖達就要先買買看朋友大推的~

「巴斯克乳酪蛋糕-茉莉蘋果威士忌」與「純生生乳捲-原味」。

手刀下訂後~接著就等商品到貨啦!!!

暮沐手製 開箱

等了幾天~終於收到啦~~~!!

白底的外盒加上藍色線條的圖繪，繪製出可愛的圖案，

側邊也有印著「暮沐手製」的LOGO喔!

一掀開~就看到超貼心的氣泡紙~整個穩住裡面!

讓乳酪蛋糕與生乳捲都可以好好地待在原地免受撞擊。

*巴斯克乳酪蛋糕&純生生乳捲＆有附上上一個美美的圖繪手提袋

暮沐手製 巴斯克乳酪蛋糕 茉莉蘋果威士忌

一打開外盒後，巴斯克本身還有被不織布的袋子所包覆，

打開後再小心的將它拿出；

在拿取的過程中已經聞到那非常濃烈的奶油乳酪與馬斯卡邦的香氣~~~!!

外皮烘烤出很漂亮的焦黃色並透著焦糖香，營造出一層很酥的外皮，

而一刀下去更看到那絲滑的橫切面~可見其細緻與綿密。

暮沐手製的巴斯克乳酪蛋糕採用了「19號軟質鮮奶油乳酪」

讓入口的乳酪風味吃起來帶有一點的微酸感

與「虎尾糖」、「馬斯卡邦起司」給予的微甜，

讓人吃起來非常香濃、綿密卻不甜膩。

而暮沐手製這款「茉莉蘋果威士忌」更是與

台南知名酒吧「籠裏Bar Lonely」推出的獨家口味，

其中誘發的蘋果香，讓這乳酪蛋糕能展現了更醇厚的風味。

*胖達買的是4吋，也有6吋可以購買喔

暮沐手製 純生生乳捲

非常漂亮圓滑的外觀，上官網看了一下~

原來暮沐的生乳捲有使用「燙麵」的匠人工法，

可以使蛋糕柔軟蓬鬆濕潤有彈性，讓生乳捲外表看起來非常美。

生乳捲的泡芙蛋糕體，因工法的關係入口非常柔軟，並有著濃濃蛋奶香，

咀嚼的每一口都能感受到那香氣地傳遞；生乳奶霜內餡香濃而不甜膩，吃起來極為清爽。

暮沐手製 結語

暮沐手製目前以網路訂購，宅配為主喔~!

讓遠在基隆的胖達也可以透過宅配的方式品嘗到遠在高雄的美食!!

這兩款嘗下來，整體都非常的好吃，也不會有吃太多而感到膩口的感覺，

且在使用的原物料皆採用無添加，吃起來更沒有過多的負擔，胖達要來推一個!!

這邊分享店家的快速連結給各位朋友囉~~

店名: 暮沐手製

暮沐手製 官網 : 點我進入

暮沐手製 FB : FB 粉絲團

暮沐手製 IG : IG 粉絲團