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2024年6月小記～茶香瓜果，滴水穿石。CHANTEZ Pâtisserie

2024-07-23 21:36:00 抹茶星球 人氣：112
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窩客好文

抹茶星球

發表篇數：140篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

穿石CHANTEZ Pâtisserie
phone02-2778-6865
place台北市中山區中山北路二段183巷4-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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終於拜訪穿石。

對於橙花抹茶千層派慕名許久，卻已經等不到橙花的盛開了……

千層派 晴光市場 抹茶千層 伯爵巧克力 盤飾甜點 美食

 

不曉得是否改版，今日的千層派徒留抹茶獨撐大局，但那也絲毫無損它的精彩。

千層派 晴光市場 抹茶千層 伯爵巧克力 盤飾甜點 美食

 

略帶苦韻的抹茶卡士達醬，有著黏性但不黏膩；

呈深褐色的酥脆派皮，帶著梅納反應焦糖甜蜜，

尾韻透出火香，卻不致於燥口。

千層派 晴光市場 抹茶千層 伯爵巧克力 盤飾甜點 美食

 

盤飾的無花果肉細緻香甜，與白葡萄相映成趣，

多汁的瓜果們，永遠是不可或缺的夏日一景: )

 

 

唐寧伯爵與巧克力蛋糕也是不錯，

可可醇厚為其主軸，但每一口都透著柑橘清香，

還有非常合拍的櫻桃酸餡又跳出另一層新味蕾體驗。

千層派 晴光市場 抹茶千層 伯爵巧克力 盤飾甜點 美食

 

白色鐵觀音拿鐵，

有著家裡現泡茶加入奶後的清透茶香，

搭配今日抹茶卡士達與巧克力伯爵一同入口，

意外協調不已🥰

 

小店設位八席，望著透亮窗外發呆，

風吹拂著搖曳了浸信會城牆外那一整排綠枝藤蔓，

心也漸漸沈靜下來🌳


（今日點餐：抹茶千層派210、唐寧伯爵莊園巧克力蛋糕190、鐵觀音拿鐵120



CHANTEZ Pâtisserie 穿石》

 地 址：台北市中山區中山北路二段1834-1

（晴光市場商圈，近民權西路/中山國小捷運站）

電 話：02- 2778-6865

營業時間：每日12-19

臉 書：https://www.facebook.com/CHANTEZ31/

Ighttps://www.instagram.com/chanteztaipei/

低消250元，用餐100分鐘，無服務費，只收現金。 




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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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