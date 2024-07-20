最近發現北屯值得一吃的美食再添一間啦！這間▸漁町食事◂就在東山路和旱溪西路的交接口，而且每天只從傍晚營業到凌晨，不僅是日本料理也是居酒屋的概念，如果住在北屯真的可以專程來吃一下，Google Map可以直接導航到門口哦～



從東山路轉進旱溪西路看到7-11沒多久後，只要看到整排的燈籠就是漁町食事到囉！



漁町食事丼飯串燒

地址：台中市北屯區東山路一段146-21號

電話：0958 648 080

營業時間：17:00-01:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61559889661605



漁町食事│用餐環境

一般居酒屋是稍微偏暗的環境，不過漁町食事還蠻明亮的哦



店內座位數相對沒那麼多，也有很多人選擇外帶。開放式的廚房可以看到內場工作人員都有戴好口罩，坐吧台也可以近距離和主廚聊天一下



不收服務費，茶水和餐具請自己來哦！



差不多晚上7點左右就開始坐滿，由於店內用餐是採現場制，建議有想來用餐的朋友可以早點到比較不用候位囉



既然也是居酒屋，店內的氣氛裝飾還是有做好做滿



牆壁上還有老闆手寫的菜色menu，字體也太美



漁町食事│菜單Menu

漁町食事菜單如下圖，有生魚片、丼飯、握壽司、手捲、小菜、烤物、炸物等，應有盡有 ，不過固定菜單有些菜色會因應現場狀況做更動，請以店內提供的菜單為主哦！



漁町食事│丼飯

繽紛大四喜（丼飯）

這道丼飯看起來就非常讃呀，直接來看看碗裡有什麼好料！裡面有鮪魚、海鱺、蟹肉、蟹膏、鮭魚卵，真的是海味滿滿的一碗！最底下是口感煮的很剛好的醋飯。



因為擺盤太美，只好再來一張寫真照



蟹膏混合鮭魚卵真的是完美絕配，搭配醋飯一口塞進嘴裡超滿足！海鱺Q軟新鮮度也吃得出來～



點丼飯也會附上一碗料好實在的味噌湯。除了海帶和豆腐竟然還有魚肉耶，而且湯頭不死鹹，老闆真的很注重細節耶



漁町食事│握壽司

鮮蝦鮭魚捲（可選擇炙燒或生食）

這個Sushi Roll 真的太太太好吃啦！我們選擇炙燒口味（需事先告知），看得出來鮭魚上方有炙燒過的顏色再加上鮭魚卵，中間包著小黃瓜還有新鮮蝦肉，強生說他三口當作兩口塞入



醋飯絕對是漁町食事的強項之一，不會過酸而且白米飯的熟度恰到好處。上面鮭魚卵沒有腥味，整個吃新鮮又解暑，非常適合當作夏天的Sushi



漁町食事│炸物

炸蝦天婦羅

這盤如果是一個人以上來吃，也是必點的一道炸物。除了炸蝦大隻以外，裡面還有炸時蔬，還有炸帆立貝耶！



炸蝦個頭是大隻的哦！要沾醬料一起吃或是原味直接吃都很棒



炸帆立貝很特別耶一定要來個特寫，飽滿的帆立貝肉咬下後完全佔據我們的嘴巴，新鮮好吃而且不會乾～



鮮蝦可樂餅&酥炸生蠔

這兩個炸物也非常適合當作下酒菜哦！而且讓我們驚訝的是鮮蝦可樂餅內竟然不是蝦漿，直接給你一整隻蝦子啦🍤



除了有整隻蝦的炸蝦讓我們印象深刻，旁邊的炸生蠔也是酥脆好吃，裡面生蠔大隻而且沒有腥味哦



漁町食事│烤物

只見師傅正如火如荼的幫著客人準備烤物，處理食材的專注神情也讓我們對入口的食物放心許多！提醒一下店內的烤物都是現點現做，需要耐心等待不要心急嘿🍢



烤物的部份我們日分別吃了山藥明太子、青蔥中卷、羊五花、雞肉串、雞翅，很喜歡山藥粘稠的特殊口感，而且超大片啦吃得很過癮👍（如果不想吃烤醬的話也可以存用鹽烤的，點餐時額外跟店家講就可以囉！）；雞翅直接撐開在串串上食用起來超方便，羊肉沒有羊騷味，雞肉刷上鹹鹹甜甜的醬汁也很好入口，整體烤串的熟度都掌握得很剛好且帶有焦香感，也都是超棒的下酒菜唷🍻



來漁町食事也別忘記他們是居酒屋，店內酒品相充足連韓國燒酒也有提供，直接來兩瓶水果燒酒搭配烤串啦！



[未滿18歲請勿飲酒/開車請勿喝酒/禁止酒駕/飲酒過量有害健康]

今日漁貨也是推薦必吃！像是圖片中的沙格魚&青蔥中卷，不得不說烤魚的色澤烤得真棒！另外青蔥中卷也推薦要吃看看，因為店家使用整根蔥塞進去中卷裡面下去烤，非常清爽好吃。



像我們喜歡青蔥的特殊氣味，搭配Q彈的中卷一起入口沒想到超速配的欵🙆‍♀️



沙格魚的魚肉也非常新鮮，分別提供了原味胡椒鹽和芥末椒鹽可搭配食用，但其實不用沾吃魚肉本身的鮮嫩原味就很好吃啦！



漁町食事│時令菜色

冷筍沙拉

正值夏天就是吃筍子的季節！5-7月最脆甜好吃，冷筍沾著美乃滋一起吃真的鮮甜又清爽，完全沒有苦味唷，不過因為是季節性的不是每個月都吃得到，喜歡筍子的爽脆口感就要把握時間去吃囉🫡



以上就是在漁町食事用餐的食記，相信大家應該看到垂涎欲滴+食指大動了吧？不管是丼飯、炸物、烤物、握壽司，都非常值得一試！料好實在也深得我們的心。如果有來北屯走跳不妨來這裡用餐體驗一下哦！



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漁町食事│店家資訊

漁町食事

地址：台中市北屯區東山路一段146-21號

電話：0958 648 080

營業時間：17:00-01:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61559889661605



<本文為漁町食事邀約試吃，內容均為真實感受>



交通資訊

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