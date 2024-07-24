「茉莉絲義思廚房」的人氣菜單包括煙燻鴨胸炒飯、白酒炒蛤蜊以及各式海鮮佐義大利紅醬。顧客晚間最喜歡訂購，並常將白酒炒蛤蜊和奶油醬料理一起點餐。此外，店內還提供各式手工披薩和創意開胃小品，如奶油蘑菇佐阿爾巴白松露油披薩和韓式洋釀炸雞等。

茉莉絲義思廚房的餐點種類豐富，包括開胃小品、大盆沙拉、義大利麵、燉飯、手工披薩與Mories私房菜，每一道餐點都是現點現做，雖然需要一些時間等待，但絕對值得一試。

「茉莉絲義思廚房」位於巨城商圈附近的小巷弄中，老闆將民宅改建成自己的秘密基地，開業八年，主打義式料理，累積不少忠實顧客。

餐廳環境寬敞舒適，還有擺放老闆娘喜愛的史奴比收藏品，非常溫馨的餐廳氛圍。

艾蛙媽推薦餐點：

挪威煙燻鮭魚佐橙汁酒醋沙拉

採用鋼盆保冷，讓蔬菜更加爽脆。特別喜愛柳橙油醋醬，增添了許多水果香氣，搭配柔軟的挪威煙燻鮭魚，開胃好選擇~~口感絕配！讓人耳目一新。

天然鬆餅雞肉堡

鬆餅採用雞蛋、砂糖、主廚的特製手打麵糊，外皮微酥脆，口感香甜。佐上新鮮的雞肉和主廚特製的塔塔醬汁，味道豐富有層次。我和小孩都超愛吃。

Mories 鮮奶茶

白色小熊超級可愛，口感溫和，不會過於甜膩，相當好喝。

熱巧克力摩卡

美女雕花超級漂亮，香醇好味道，讓人心情大好。

白酒蛤蜊麵

採用百味來義大利麵，含蛋白質，口感彈牙。蛤蜊給得很多，排列成玫瑰花朵形狀，既好看又引起食欲。麵醬收乾且均勻包裹在麵條上，滋味濃厚，美味無比。

今日例湯

滋味很神奇，有豐富的蔬菜香氣，口感溫和又細膩~~~小孩很喜歡。

茉莉絲義思廚房使用的Barilla牌義大利麵，富含蛋白質，讓麵條更加富有彈性，義大利麵不過於軟爛，咀嚼間能感受到風味十足的香料氣息。除了義大利麵，這裡的手工披薩也是一絕，每一片披薩都使用新鮮食材，並且手工製作，確保每一口都充滿濃郁的風味。

從新竹巨城百貨走路五分鐘即可到達「茉莉絲義思廚房」，附近有錦華停車場和民權停車場，交通十分便利。店內的所有裝潢都包含老闆的巧思，內外氛圍如同街邊的義式小屋，餐點上老闆親力親為，將對料理的熱情融入菜色中，附予靈魂。

「茉莉絲義思廚房」不僅提供美味的義式料理，更是一個充滿溫馨氛圍的用餐場所。每一道菜都精心準備，無論是口感還是擺盤，都讓人感受到主廚的用心。這裡的食材選用講究，菜色豐富，特別適合喜歡義式料理的朋友。特別推薦給喜歡義式料理的朋友，無論是家庭聚餐還是與朋友小聚，都非常適合。快來這裡享受一頓美味的義式大餐吧！

「茉莉絲義思廚房」的每一處細節都透露出老闆對這家餐廳的熱愛，從裝潢到菜色，每一處都充滿了心思。尤其是店內擺放的史奴比收藏品，不僅讓人感到溫馨，也為用餐增添了許多樂趣。這裡的餐點種類多樣，不僅有傳統的義大利麵和披薩，還有各式創意料理，讓人每次來都能有不同的驚喜。

「茉莉絲義思廚房」是一家非常值得一試的餐廳。無論是餐點的口感，還是用餐的氛圍，都讓人感到滿意。特別推薦給家庭和朋友聚餐，這裡的每一道菜都能讓你感受到義式料理的精髓。下次來到新竹巨城商圈，不妨來這裡享受一頓豐盛的義式大餐吧！



Mories茉莉絲義思廚房

店家地址：新竹市東區錦華街18巷12號

店家電話：035325529

營業時間：11:00–14:00；17:00–21:00(週一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3uBX15y





本文為合作撰稿

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