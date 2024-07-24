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在地超人氣的下午茶點心，每次路過必買的銅板美食

2024-07-24 10:11:00 果果愛Fruitlove 人氣：98
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：603篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

養生瓜瓜餅
phone-0934003657
place雲林縣崙背鄉南光路1-21號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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養生瓜瓜餅⟩雲林崙背美食，在地超人氣的下午茶點心，每次路過必買的銅板美食 @果果愛Fruitlove

 

在這個位置經營20年的養生瓜瓜餅，是近幾年才改成現在所看到的樣子，餐車的顏色很亮眼，環境也維持的很乾淨

每一份大多都是現點現做，除非剩下一點點的料跟皮就會包一包煎一煎。

平日大多以在地客為主，假日就會有很多像我們一樣是外地來買的，前年帶孩子到千巧谷牛樂園牧場餵牛，回程想買個點心在路上吃，才從Google搜尋發現到這家，吃過了之後就很難忘，看似一般的餡餅，餅皮吃起來跟別家不太相同。

這一家是總店，目前已經有開放加盟，近期就會在台中和虎尾看到。

養生瓜瓜餅⟩雲林崙背美食，在地超人氣的下午茶點心，每次路過必買的銅板美食 @果果愛Fruitlove

老闆負責製作包餡，老闆娘負責煎、包裝、收錢。

以老麵結合當天發酵的麵團，現點、現擀、現包。

養生瓜瓜餅⟩雲林崙背美食，在地超人氣的下午茶點心，每次路過必買的銅板美食 @果果愛Fruitlove

包好之後放入煎鍋裡，以小火半煎炸的方式煎至兩面金黃，油質看起來很乾淨，老闆娘也會隨時把渣渣撈掉

養生瓜瓜餅⟩雲林崙背美食，在地超人氣的下午茶點心，每次路過必買的銅板美食 @果果愛Fruitlove

在餐車的旁邊有提供幾張椅子給等待的客人坐，不一定只能站著等覺得很貼心......( 繼續閱讀文章 )

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