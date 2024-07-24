【太魯閣帶回家_原住民_風味_宅配美食】星晟棧渡假飯店, 原民美食特色-吃了就知道，好鮮！
飯店主廚手作美食,花蓮在地風味，使用道地小農食材.
【如果你來不了花蓮就請把我的心也帶走…】
讓【太平洋的風、太魯閣的景回味在唇齒之間】
花蓮自經過地震後，觀光客減少，太魯閣星晟棧渡假飯店為了支撐沒有觀光客的日子，推出宅配美食，就算沒去花東旅遊，在家一樣可以享受滿滿的花蓮在地美味。
「花蓮臘味芋頭糕」、「花東紅藜臘小米」、「黃金蟲草燉雞湯」、「牛蒡養生雞湯」，每一道宅配美食都是精心挑選過的食材，全是飯店大廚純手中製作，使用花蓮吉安縣吉安鄉吉安四寶之一：『芋頭』、花蓮秀林穀類中的紅寶石：『紅藜』，並結合花蓮豐富的在地小農特色，讓吉安芋頭的濃郁、花東小米的營養，融入這一道道色香味俱全的宅配美食中。
心動不如馬上行動，動動手指，下訂吧 → 宅配訂購單連結
飯店官網：
2024.04.03地震重創花蓮，太魯閣瞬間也從大家口中的國際美景變成曾經回憶，但是我們生活在這裡的部落、我們生活在這的村莊，雖然觀光客來不了，但是我們依舊有家族的生計要維持，我們走不了也不願走。大地正休息著，偶而呼吸餘震，雖然我們仍然心有餘悸，但我們堅守崗位，將太魯閣的味道，海風、山谷自然的風味傳遞出去。
希望大家的支持與鼓勵，讓我們能夠繼續撐過，等待一切回歸。
＊歡迎團購、早餐店、飯店、餐廳大量訂購
＊請大家協助宣傳、支持。
主廚美食宅配到家
花蓮臘味芋頭糕、花東紅藜臘小米、黃金蟲草燉雞湯、牛蒡養生雞湯.
下班回家好累，想吃個好吃的又懶得煮，這時候就可以拿出放在冰箱裡的宅配美食，簡單加熱，輕輕鬆鬆就可以享受飯店大廚的手工美味。
- 冷凍宅配，可以選7-11店到店，或是宅配到府。
- 宅配訂購單 → 連結
- 每週三、六早上9:00收集訂單，開始製作後-40度c冷凍24小時
- 每週二、五出貨
- 如有需特別加趕製作的朋友，特別告知，會盡力處理。
- 訂購完成請記得加line告知您的訂單大名，飯店會主動跟您更新產品進度。
- line： @572jikpc
- https://lin.ee/mth8tqE
附贈保冷袋，方便送禮，把星晟棧渡假飯店的宅配美食，分享給親友。
花蓮臘味芋頭糕
花蓮特色的臘味芋頭糕，使用花蓮縣吉安鄉，吉安四寶之一的芋頭，配上港式臘肉、金勾蝦、香菇絲、蒜末、油蔥酥，電鍋蒸一下，淋一點大蒜醬油，何須去港式飲茶店，在家就可以輕鬆享用。
花蓮臘味芋頭糕
使用在來米製作，裡面有芋頭、金勾蝦、臘腸、香菇絲、蒜末、油蔥酥。
-18度c冷凍，可以保存90天。
解凍後，維波解凍2分鐘，之後電鍋蒸15~20分鐘。
蒸熟後可以直接食用，如果喜歡酥脆口感，可以切片，煎鍋煎到兩面金黃色微焦。
料多實在，滿滿的料，可以清楚的看到芋頭、臘腸、金勾蝦。
港式腊味芋頭糕750g/個，NT$280.
原住民風味獵人餐：花東紅藜臘小米
花東紅藜臘小米
有葷跟素的兩種。
葷的花東紅藜臘小米，內含：港式臘肉、紅藜麥、小米、十穀米、紅豆、燕麥米、鹹鴨蛋，荷葉組成，每一顆都是人工悉心配料包制。
素的花東紅藜臘小米，內含：素肉、紅藜麥、小米、十穀米、紅豆、燕麥米、荷葉組成。
用荷葉包起來的花東紅藜臘小米，讓小米有荷葉淡淡的清香，非常養生的一道菜。
花東紅藜臘小米，一份2顆，NT$150.
太魯閣牛蒡燉雞湯
太魯閣牛蒡燉雞煲湯（可備註指定烏骨雞全雞+300).
夏天也可以很清爽的喝湯，牛蒡的香氣，搭配著雞肉一起吃，超滿足。
太魯閣牛蒡燉雞湯，個人包360g＊5包，NT$749.
太魯閣黃金蟲草燉雞湯
太魯閣黃金蟲草燉雞煲湯（可備註指定烏骨雞全雞+300).
黃金蟲草又稱北蟲草，富含多種營養，是一種蕈菇類，口感像金針菇，配上雞湯、白蘿蔔、紅蘿蔔、紅棗，在家煮雞湯太搞剛，直接宅配，濃郁的湯汁搭配著嫩滑的雞肉，暖心又暖胃。
太魯閣黃金蟲草燉雞湯，個人包360g＊5包，NT$900.
店家資訊
星晟棧渡假飯店
- 電話：(03)861-0899
- 地址：花蓮縣新城鄉新興七街16號
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每週二、五出貨
(如有需特別加趕製作的朋友，請特別告知，會盡力處理。)