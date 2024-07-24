【太魯閣帶回家_原住民_風味_宅配美食】星晟棧渡假飯店, 原民美食特色-吃了就知道，好鮮！

飯店主廚手作美食,花蓮在地風味，使用道地小農食材.

【如果你來不了花蓮就請把我的心也帶走…】

讓【太平洋的風、太魯閣的景回味在唇齒之間】

花蓮自經過地震後，觀光客減少，太魯閣星晟棧渡假飯店為了支撐沒有觀光客的日子，推出宅配美食，就算沒去花東旅遊，在家一樣可以享受滿滿的花蓮在地美味。

「花蓮臘味芋頭糕」、「花東紅藜臘小米」、「黃金蟲草燉雞湯」、「牛蒡養生雞湯」，每一道宅配美食都是精心挑選過的食材，全是飯店大廚純手中製作，使用花蓮吉安縣吉安鄉吉安四寶之一：『芋頭』、花蓮秀林穀類中的紅寶石：『紅藜』，並結合花蓮豐富的在地小農特色，讓吉安芋頭的濃郁、花東小米的營養，融入這一道道色香味俱全的宅配美食中。

心動不如馬上行動，動動手指，下訂吧 → 宅配訂購單連結

飯店官網：

2024.04.03地震重創花蓮，太魯閣瞬間也從大家口中的國際美景變成曾經回憶，但是我們生活在這裡的部落、我們生活在這的村莊，雖然觀光客來不了，但是我們依舊有家族的生計要維持，我們走不了也不願走。大地正休息著，偶而呼吸餘震，雖然我們仍然心有餘悸，但我們堅守崗位，將太魯閣的味道，海風、山谷自然的風味傳遞出去。

希望大家的支持與鼓勵，讓我們能夠繼續撐過，等待一切回歸。

＊歡迎團購、早餐店、飯店、餐廳大量訂購

＊請大家協助宣傳、支持。

主廚美食宅配到家

花蓮臘味芋頭糕、花東紅藜臘小米、黃金蟲草燉雞湯、牛蒡養生雞湯.

下班回家好累，想吃個好吃的又懶得煮，這時候就可以拿出放在冰箱裡的宅配美食，簡單加熱，輕輕鬆鬆就可以享受飯店大廚的手工美味。

附贈保冷袋，方便送禮，把星晟棧渡假飯店的宅配美食，分享給親友。

花蓮臘味芋頭糕

花蓮特色的臘味芋頭糕，使用花蓮縣吉安鄉，吉安四寶之一的芋頭，配上港式臘肉、金勾蝦、香菇絲、蒜末、油蔥酥，電鍋蒸一下，淋一點大蒜醬油，何須去港式飲茶店，在家就可以輕鬆享用。

花蓮臘味芋頭糕

使用在來米製作，裡面有芋頭、金勾蝦、臘腸、香菇絲、蒜末、油蔥酥。

-18度c冷凍，可以保存90天。

解凍後，維波解凍2分鐘，之後電鍋蒸15~20分鐘。

蒸熟後可以直接食用，如果喜歡酥脆口感，可以切片，煎鍋煎到兩面金黃色微焦。

料多實在，滿滿的料，可以清楚的看到芋頭、臘腸、金勾蝦。

港式腊味芋頭糕750g/個，NT$280.

原住民風味獵人餐：花東紅藜臘小米

花東紅藜臘小米

有葷跟素的兩種。

葷的花東紅藜臘小米，內含：港式臘肉、紅藜麥、小米、十穀米、紅豆、燕麥米、鹹鴨蛋，荷葉組成，每一顆都是人工悉心配料包制。

素的花東紅藜臘小米，內含：素肉、紅藜麥、小米、十穀米、紅豆、燕麥米、荷葉組成。

用荷葉包起來的花東紅藜臘小米，讓小米有荷葉淡淡的清香，非常養生的一道菜。

花東紅藜臘小米，一份2顆，NT$150.

太魯閣牛蒡燉雞湯

太魯閣牛蒡燉雞煲湯（可備註指定烏骨雞全雞+300).

夏天也可以很清爽的喝湯，牛蒡的香氣，搭配著雞肉一起吃，超滿足。

太魯閣牛蒡燉雞湯，個人包360g＊5包，NT$749.

太魯閣黃金蟲草燉雞湯

太魯閣黃金蟲草燉雞煲湯（可備註指定烏骨雞全雞+300).

黃金蟲草又稱北蟲草，富含多種營養，是一種蕈菇類，口感像金針菇，配上雞湯、白蘿蔔、紅蘿蔔、紅棗，在家煮雞湯太搞剛，直接宅配，濃郁的湯汁搭配著嫩滑的雞肉，暖心又暖胃。

太魯閣黃金蟲草燉雞湯，個人包360g＊5包，NT$900.

店家資訊

星晟棧渡假飯店