我們的澎湖三天二夜小旅行入住澎湖最頂級的五星級飯店『澎湖福朋喜來登酒店』，飯店位於馬公第三漁港旁，坐擁美麗的澎湖海港景色，白天夜晚呈現出不同的風情樣貌！

比較可惜的事，在6月份開跑的，我們為了少請假遇不到煙火施放的日期，對過點亮夏天澎湖的燦爛夜晚。



澎湖福朋喜來登酒店的美食餐廳同樣有著高人氣，我們其中一天晚餐就在飯店享用，有另外寫一篇食記分享，除此之外飯店還有的、、、也很受遊客的青睞。

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（▼圖／澎湖縣政府）



澎湖福朋喜來登酒店｜交通

澎湖福朋喜來登酒店距離馬公機場約15分鐘車程，「馬公機場↔︎飯店」有付費酒店接駁車，每位收費200元 接駁車時刻表，接駁車是8人座車，需致電先預約：06-926-6288分機#2231。

如果選擇搭船過來從馬公港車程只需4分鐘。

「南海遊客中心」走路過來只需6分鐘的步程，我們第一晚就預約一直想玩的”“，還有先前玩過的都是在南海遊客中心集合。

澎湖福朋喜來登酒店｜大廳

走進酒店即是挑高華麗的大廳，一眼就看見此次花火節海賊王主題裡的人物「火拳艾斯」，當然要來合影幾張照片。

迎賓休息大廳的沙發區寬敞舒適，同行家人可先坐在沙發等待辦理進房手續。

櫃檯有相關的澎湖旅遊資訊，後方也有進駐酒店合作的服務旅遊中心，沒有提前先規劃好也可到這裡詢問或租車。

《藝品店》營業時間：

4月-9月 ❱ 08:00~20:00

10月-3月 ❱ 09:00~18:00

澎湖熱門名產都可在藝品店買到，像是黑糖糕、花生酥、XO干貝醬、XO小魚乾醬、蝦餅…等等。

若忘記帶泳衣泳帽也可在賣店買到，從今年開始飯店響應環保，不提供一次性備品，包含梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽…等個人衛生用品，若忘了帶也能到賣店這裡買到。

澎湖福朋喜來登酒店｜客房介紹

很快辦理好進房手續後，再搭乘客房專用電梯到該層樓，剛搭了櫃台對面往餐廳電梯被工作人員告知，客房要搭另一邊…好糗，辦理進房時都沒專心聽。

我們安排入住9樓，開電梯即見美麗的彩繪畫牆，客房走廊以海浪與澎湖特有天人菊為主題，突顯在地特色。

港景豪華雙床客房

港景豪華雙床客房是雙中床家庭房型，房間有12坪大（包含2坪獨立陽台），今天天氣很好，拉開陽台門簾就是藍天白雲與馬公港景色相襯，此景映入眼簾~令人心情大好，立刻開啟渡假模式。

聽到歡笑聲往下一望，原來我們的陽台不僅可見馬公港，還能看見下方的無邊際泳池。

英國斯林百蘭名床讓我們2晚都睡得好舒服，飯店也提供不同枕頭，我們習慣睡記憶枕，有致電至房務中心告知，過不久就送上2顆記憶枕，大大提升我們的睡眠品質。

有小朋友就是這樣，一進房間就要開電視，我則是坐在辦公室半渡假半工作。

桌上有快煮壺、濾掛咖啡、茶包、風茹茶、瓶裝水，冰箱與茶几還有海洋鹼性離子水、汽水、氣泡茶飲、運動飲料、迎賓餅乾，天氣熱從外面玩回來就想喝冰涼的飲料，完全不用再出去買。

浴室是乾濕分離的淋浴間設計，淋浴間大，我和女兒一起洗也可以。

洗手台左邊有2個按鈕，分別是化妝圓鏡燈與淋浴間霧化玻璃，小心不要按錯，不然有機會被看光光(開玩笑)。

有貼心的免治馬桶。

衣櫃大有保險箱，房間有提供品質佳的一次拖鞋與體重器，時時提醒我出來玩別因太開心而吃太多，要好好的控制。

港景石滬雅仕套房

「港景石滬雅仕套房」是較頂級的房型，是27坪有客廳的四人套房，浴室有圓形大浴缸，猶如澎湖傳統捕魚的石滬。

港景菊島大使套房

「港景菊島大使套房」是飯店最頂級的房型有35坪大，大客廳、接待餐廳(不提供開伙)、特大床臥室、雙洗手間，超大景觀露台，連浴池都能欣賞到絕美的港景。

澎湖福朋喜來登酒店｜戶外無邊際泳池．設施

《親子互動區》開放時間：

夏季03月-11月 7:00~22:00

冬季12月-02月 8:00~22:00



親子互動區有很多好玩的小遊戲設施、童書、遊戲室，也提供按摩椅、棋桌讓大人小孩都能好好渡假紓壓。

《運動遊戲區》開放時間：

夏季03月-11月 ❱ 07:00~22:00

冬季12月-02月 ❱ 08:00~22:00

能與朋友家人共樂的運動遊戲區，提供3款娛樂球檯：撞球、桌球、手足球，開心遊戲互動增進感情。

隔壁是電玩付費區，還有四驅車車道區，現場也能購買四驅車。

《健身房》開放時間：

夏季03月-11月❱ 07:00~22:00

冬季12月-02月 ❱ 08:00~22:00

健身房也在這區，準備多項齊全的運動器材、瓶裝水、毛巾，居然還有付費飲料吧，如果要運動，記得要穿著運動鞋才能使用運動器材。

《戶外無邊際泳池》開放時間：

夏季03月-11月 ❱ 07:00~22:00

冬季12月-02月 ❱ 09:30~17:30

(最後入場時間：每日結束營業前45分鐘)

*每日不開放時間:

12：00~13：00

18：00~19：00(夏日實施)

無邊際泳池能用最棒的視角眺望美麗的馬公港，旁邊有浮板免費提供。

夜晚從上而下可見泳池底的螢光繪圖，特別酷炫。

偽草皮戲水區與小水池戲水區，幼童也可安全安心玩水。

有自助洗衣需求，在進泳池更換區內，開放時間08:00~21:30需要自助投幣使用的洗衣機。

澎湖福朋喜來登酒店｜餐廳美饌推薦

澎湖福朋喜來登酒店有5間餐廳酒吧：(夏季限定)、、、。

餐飲水準高，評價口碑佳，有實際享用過會另外寫一文章詳細介紹。

宜客樂海港百匯自助餐廳

每間星級酒店都必須有一間很厲害的海鮮百匯自助餐廳，澎湖福朋就是這間3樓的「宜客樂海港百匯自助餐廳」，同時在早餐時段提供豐富的中西式自助早餐，午餐時段不營業，主力放在平假日自助晚餐(晚餐週二公休)，早餐與晚餐都另外寫一篇詳細食記介紹。



▌詳細食記：宜客樂海港百匯自助餐廳「早餐篇」

▌詳細食記：宜客樂海港百匯自助餐廳「晚餐篇」

星光港灣BBQ吃到飽｜夏季限定

海鮮燒烤、烤肉、啤酒、特調、現場樂團LIVE演唱！！澎湖美食不可錯過的戶外港邊『星光港灣BBQ吃到飽』是澎湖福朋喜來登酒店夏季每週一、三、五、六晚上的限定美食音樂饗宴。

▌詳細食記：星光港灣BBQ吃到飽．夏季限定樂團歌手現場演唱．歡樂烤肉趴

聚味軒海鮮中餐廳

午餐提供3日前預約，晚餐不需預約，喜愛中式菜色選它就對了，也可至網上購買。

最新菜單

Apatite 藍洞餐廳

以澎湖夢幻景點「藍洞」命名，步入餐廳猶如進入美妙的海洋世界~優美迷人，餐廳提供咖啡下午茶與主廚設計的特色菜。

其中就藍洞經典下午茶與龍膽石斑豪華海鮮麵線頗受歡迎。

（▼圖／澎湖福朋喜來登酒店）



Swave bar 微浮酒吧

是全澎湖最時尚的酒吧，位於飯店的B2，有熱力四射的國際樂團現場演唱，是夜晚放鬆小酌的好地方。*18歲以上請勿喝酒、喝酒不開車*

（▼圖／澎湖福朋喜來登酒店）



澎湖3天2夜住在離馬公港近的澎湖福朋喜來登酒店，到馬公市區或南遊旅中心很方便，我們其實一天留在飯店時間較長，就是要享受無邊際泳池與遊戲設施，渡過放鬆的渡假時光，福朋喜來登酒店真的是超適合帶小朋友來玩的五星級親子飯店，下次來澎湖還想再入住。

澎湖福朋喜來登酒店

連結：官網｜FB｜IG｜

地址：澎湖縣馬公市新店路197号號(Google地圖)

電話：06-926-6288

進房/退房時間：15:00後/隔日11:00前

備註：馬公機場↔︎飯店付費接駁車$200/位 接駁車時刻表，需致電預：06-926-6288分機#2231

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