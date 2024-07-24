世界第一大土樓庄上土樓，當地人也稱為莊上大樓。

位於平和縣大溪鎮西南部的大溪鎮莊上村，2012年底被列為首批中國傳統村落之一，全村有13個村民小組1050戶，大多是姓葉的客家人。轄區內擁有國家級重點文物保護單位、世界上最大的土樓——莊上土樓。

莊上土樓因葉姓客家人居住，故又名莊上客家土樓，是世界上最大的土樓，當地居民又稱之為莊上大樓於平和縣大溪鎮莊上村，建於清代順治至康熙年間，系生土夯築的單元式與通廊式相結合的土樓民居建築。平面形狀呈前方後圓，南北相距220米，周長700多米，樓高9米，建築面積9000多平方米，占地34650平方米。依山勢而建，錯落有致。內部建築分內外兩環，均為穿斗式木構梁架，外環三層，共有142個單元。

莊上土樓外形不規則，作為方形土樓，卻四角抹圓。樓正面徑長220米，北牆長190米，南牆長123米，東南北三面為直線，西面則呈弧形，類似一個馬蹄形，總占地面積34450平方米。是目前所知的土樓中占地面積最大的。

土樓將一個近10米高的小山丘包圍在其中，整個建築依山丘周圍地勢而建，這樣的土樓建造形式十分少見。

土樓外還有個在後期建造的小土樓岳鐘樓，依附在大土樓旁邊。

岳鐘樓

莊上土樓依山而建，樓中有山，樓外有樓，小樓依大樓（指的是莊上大樓南側鑲嵌著一座“岳鐘樓”，這座小樓沒有北牆，它直接依靠在莊上大樓的南牆外），這在福建土樓中是絕無僅有的。

首次拜訪卻遇到整修沒開放只好繞場一周

從門縫偷窺土樓內部

放生雞成群彷彿回到台灣60年代鄉村場景

土樓有東、西、南、北四個大門及1處小東門。樓內除住房外，社會生活諸多功能方面所需的公共建築和設施應有盡有，是中國農村傳統社會的一個縮影。

世界最大的土樓庄上土樓

平身第一次來拜訪土樓，就吃到閉門羹。

這次跟團一路從台灣到金門走小三通進入大陸，由廈門直殺漳州平和縣大溪鎮裡的庄上土樓，卻遇到整修不開放參觀，平生拜訪的第一座也是世界最大的土樓竟然吃到閉門羹，只好隨著導覽老師，繞土樓一圈，因為很大所以也花了不少時間，然而在走一圈的過程中，仿佛回到台灣60年代的鄉村一樣的場景。

雖然過門而不入，但繞場一週也值回票價。

延伸閱讀：莊上土樓:莊上土樓，因葉姓客家人居住，故又名莊上客家土樓，系世界上最大的 -百科知識中文網 (jendow.com.tw)

拜訪日期：2024 01 20 黑皮的天空 2024 07 24