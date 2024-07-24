↑喜歡小米粥嗎~小米富含蛋白質~纖維~維生素B群
還有礦物質等營養成分~有助穩定血糖~降低膽固醇
預防便祕等益處~是養生飲食的好食材~
↑是的~小米粥呢~小青不太會煮~經常比例不對
煮的不好~所以~只要想吃~就會到三峽北大店
五花馬水餃~好好品味一翻~
↑三峽北店的五花馬~坐位算蠻多~用餐環境
整潔明亮~外場服務人員的服務也很親切
瞧~幾乎已經是滿座狀態~
↑五花馬水餃館~取自詩人李白的將進酒
五花馬~千金裘~呼兒將出換美酒~與爾同銷萬古愁
君不見黃河之水天上來~每一句都是我們熟悉的句子~
↑五花馬水餃館的桌名~不是數字的號碼桌
而是我們耳熟能詳的詩人~清朝年號~歷代帝王
三國風雲人物的名字~非常特別有趣~
↑今日我們坐的是詩人杜甫坐次~記得之前有坐過雍正桌
上傳臉書就有機會抽好禮~記錄文有興趣點我聯結~
↑歡迎使用線上點餐~掃QRcode 點餐加入購物車
再到櫃檯結帳~
↑菜單一大頁~水餃~麵食~牛肉麵~蒸品~香煎等
價位及數量都標註清楚
↑現在賣的東西有減不少~像之前有現燙滷味
不知何原故~已停賣多時~櫃檯人員也挺忙碌~
↑醬料自助檯~湯匙~筷子等都請自取
辣椒椒~薑絲~小米粥~無糖麥茶~這裡更
準備一大盆的白砂糖~您知道它有何用餐~
↑五花馬水餃館~內用小米粥免費無限續
加少許的白砂糖~味道很美味~小青每回喝2碗以上
滷味拼盤50元~沾自己特調的辣醋醬~
↑高麗菜水餃每份10顆75元~五花馬水餃皮都是手工自作
皮Q餡多~粒粒飽~吃的好有飽足感~
↑燙清菜55元~今日是空心菜~沒有老梗
還有~葉比梗多一些~真是順口好吃~
↑豬肉捲餅125元~將肉~蒽~蒜苗捲起來
蒽餅煎的香酥微脆~灑了些胡椒粉~有點小辣口
真是香氣迷人~好好吃~每回必點~
↑招牌乾麵~蒽油餅~也是每回來經常點的食物
都是會讓人想念的好食物~
↑照例~我家爸爸獨照一張
感謝您~一直當小青的麻豆~太稱職了~
↑店家資訊
店名~五花馬水餃館 北大店
地址~新北市三峽區大學路86-1號
電話~02-86710460
營業時間~午餐11:00-14:00 晚餐17:00-21:00