↑喜歡小米粥嗎~小米富含蛋白質~纖維~維生素B群

還有礦物質等營養成分~有助穩定血糖~降低膽固醇

預防便祕等益處~是養生飲食的好食材~

↑是的~小米粥呢~小青不太會煮~經常比例不對

煮的不好~所以~只要想吃~就會到三峽北大店

五花馬水餃~好好品味一翻~

↑三峽北店的五花馬~坐位算蠻多~用餐環境

整潔明亮~外場服務人員的服務也很親切

瞧~幾乎已經是滿座狀態~

↑五花馬水餃館~取自詩人李白的將進酒

五花馬~千金裘~呼兒將出換美酒~與爾同銷萬古愁

君不見黃河之水天上來~每一句都是我們熟悉的句子~

↑五花馬水餃館的桌名~不是數字的號碼桌

而是我們耳熟能詳的 詩人~清朝年號~歷代帝王

三國風雲人物的名字~非常特別有趣~

↑今日我們坐的是詩人杜甫坐次~記得之前有坐過雍正桌

當時 芈月 傳播的熱門~只要坐到秦始皇的位置

上傳臉書就有機會抽好禮~記錄文有興趣點我聯結~

↑歡迎使用線上點餐~掃QRcode 點餐加入購物車

再到櫃檯結帳~

↑菜單一大頁~水餃~麵食~牛肉麵~蒸品~香煎等

價位及數量都標註清楚

↑現在賣的東西有減不少~像之前有現燙滷味

不知何原故~已停賣多時~櫃檯人員也挺忙碌~

↑醬料自助檯~湯匙~筷子等都請自取

辣椒椒~薑絲~小米粥~無糖麥茶~這裡更

準備一大盆的白砂糖~您知道它有何用餐~

↑五花馬水餃館~內用小米粥免費無限續

加少許的白砂糖~味道很美味~小青每回喝2碗以上

滷味拼盤50元~沾自己特調的辣醋醬~

↑高麗菜水餃每份10顆75元~五花馬水餃皮都是手工自作

皮Q餡多~粒粒飽~吃的好有飽足感~

↑燙清菜55元~今日是空心菜~沒有老梗

還有~葉比梗多一些~真是順口好吃~

↑豬肉捲餅125元~將肉~蒽~蒜苗捲起來

蒽餅煎的香酥微脆~灑了些胡椒粉~有點小辣口

真是香氣迷人~好好吃~每回必點~

↑招牌乾麵~蒽油餅~也是每回來經常點的食物

都是會讓人想念的好食物~

↑照例~我家爸爸獨照一張

感謝您~一直當小青的麻豆~太稱職了~

↑店家資訊

店名~五花馬水餃館 北大店

地址~新北市三峽區大學路86-1號

電話~02-86710460

營業時間~午餐11:00-14:00 晚餐17:00-21:00