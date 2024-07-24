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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃得安心~內用提供小米粥免費無限續~

新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃得安心~內用提供小米粥免費無限續~

2024-07-24 14:13:00 小青姐姐 人氣：102
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：247篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

五花馬水餃館 北大店
phone02-86710460
place新北市三峽區大學路86-1號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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   新北三峽北大店五花馬水餃館~

 ↑喜歡小米粥嗎~小米富含蛋白質~纖維~維生素B群

   還有礦物質等營養成分~有助穩定血糖~降低膽固醇

   預防便祕等益處~是養生飲食的好食材~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑是的~小米粥呢~小青不太會煮~經常比例不對

    煮的不好~所以~只要想吃~就會到三峽北大店

    五花馬水餃~好好品味一翻~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑三峽北店的五花馬~坐位算蠻多~用餐環境

    整潔明亮~外場服務人員的服務也很親切

    瞧~幾乎已經是滿座狀態~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑五花馬水餃館~取自詩人李白的將進酒

    五花馬~千金裘~呼兒將出換美酒~與爾同銷萬古愁

    君不見黃河之水天上來~每一句都是我們熟悉的句子~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃     

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

   ↑五花馬水餃館的桌名~不是數字的號碼桌

    而是我們耳熟能詳的詩人~清朝年號~歷代帝王

    三國風雲人物的名字~非常特別有趣~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

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  ↑今日我們坐的是詩人杜甫坐次~記得之前有坐過雍正桌

    當時 芈月傳播的熱門~只要坐到秦始皇的位置

    上傳臉書就有機會抽好禮~記錄文有興趣點我聯結~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

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  ↑歡迎使用線上點餐~掃QRcode 點餐加入購物車

    再到櫃檯結帳~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

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   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑菜單一大頁~水餃~麵食~牛肉麵~蒸品~香煎等

    價位及數量都標註清楚

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑現在賣的東西有減不少~像之前有現燙滷味

    不知何原故~已停賣多時~櫃檯人員也挺忙碌~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃      

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

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  ↑醬料自助檯~湯匙~筷子等都請自取

    辣椒椒~薑絲~小米粥~無糖麥茶~這裡更

    準備一大盆的白砂糖~您知道它有何用餐~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

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  ↑五花馬水餃館~內用小米粥免費無限續

    加少許的白砂糖~味道很美味~小青每回喝2碗以上

    滷味拼盤50元~沾自己特調的辣醋醬~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑高麗菜水餃每份10顆75元~五花馬水餃皮都是手工自作

    皮Q餡多~粒粒飽~吃的好有飽足感~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

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  ↑燙清菜55元~今日是空心菜~沒有老梗

    還有~葉比梗多一些~真是順口好吃~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑豬肉捲餅125元~將肉~蒽~蒜苗捲起來

    蒽餅煎的香酥微脆~灑了些胡椒粉~有點小辣口

    真是香氣迷人~好好吃~每回必點~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

   新北三峽北大店五花馬水餃館~ 

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑招牌乾麵~蒽油餅~也是每回來經常點的食物

    都是會讓人想念的好食物~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

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  ↑照例~我家爸爸獨照一張

    感謝您~一直當小青的麻豆~太稱職了~新北三峽北大店五花馬水餃館~嚴格的食品把關~讓您吃得健康~吃

   新北三峽北大店五花馬水餃館~

  ↑店家資訊

    店名~五花馬水餃館  北大店

    地址~新北市三峽區大學路86-1號

    電話~02-86710460

    營業時間~午餐11:00-14:00  晚餐17:00-21:00

文章標籤
五花馬水餃館 北大五花馬水餃館 小米粥免費無限 李白將進酒 五花馬千金裘 呼兒將出喚美酒
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鯨與小孩

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