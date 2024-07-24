高雄新崛江開業9年WEB berger！現在嘉義就吃得到！老闆之前常居美國，做出來美式漢堡很道地，連NBA球員魔獸霍華德也指定來吃，主打100%純牛肉手打漢堡，看的到手拍煎烤製作過程，招牌威柏堡醬料很有特色，一吃很有記憶點，超浮誇WEBBERGER大樓，6層8盎司漢堡肉相當於1.02公斤，適合肉肉控大胃王～

WEB berger 嘉義店 在哪？

WEB berger總店在高雄新崛江商圈！嘉義分店位置很好找，就在嘉義文化夜市林聰明砂鍋魚頭附近，距離嘉義火車站約5分鐘車程，附近有多間收費停車場，不用擔心停車問題～

地址：嘉義市東區中正路341號

聯絡電話：05-2257300

營業時間：每周二～周五12:00~14:00、17:00~21:30/週六日12:00~21:30

兒童餐具、兒童座椅：有

寵物友善：有（寵物籃）

服務費：無

周邊都是傳統小吃！WeBBerger在中正路上辨識度很高！看到這間橘底黑字招牌就是囉～

櫃檯有超大漢堡、海綿寶寶迷你漢堡！薯條、漢堡、冰淇淋、馬卡龍真的太可愛了～

從外觀到店內裝潢都好橘！整個設計以橘色為主色調，加上兩面都是塗鴉畫作，氛圍特別活潑～

店內桌椅也有自己風格！都是鐵桶造型！很有美式粗獷感～

整間是開放式通透感空間！

店內消費不收服務費！自助區有餐具、手套可自取～

後方這區根本是私人包廂！裡面有兩張長桌可容納約七人，揪朋友聚餐坐這就對了～

WEB berger MENU

美式漢堡一份250元起！漢堡主食附薯條、高麗菜絲，內用6種飲料無限暢飲！喝完再和店員說即可～

菜單有塔塔魚排、蒜味起司熱狗、莎莎醬雞腿、經典牛肉堡、培根牛肉堡..等，第一次來可點招牌威柏堡，愛吃肉肉朋友，菜單有8盎司、12盎司、16盎司漢堡肉可選，大胃王可直接點一份WEBberger大樓～

店內還有特殊口味醬料區可加購喔～

100%純牛肉 手工漢堡

WEB berger漢堡肉都是現點現做！堅持使用100%純牛肉，只簡單加鹽調味！每顆漢堡肉都要量過才能放到進行手工拍打，這漢堡肉也太大了吧～～～

牛肉漢堡經過拍打動作！除了可以讓漢堡肉空氣排出來，還能增加粘性讓蛋白質結合一起，漢堡肉也會更緊實喔！

好奇一問才知道漢堡肉一塊竟然有8盎司重！美式漢堡肉要厚才能把肉汁鎖裡面，煎到有點焦黃讓肉汁鎖在裡面，不能切開確認熟度以免肉汁流出來，煎烤那麼厚的漢堡肉，需要精準掌控火候，完全就是在考驗廚師技術～

半開放式廚房看得到製作過程！Webberger大樓真的好浮誇！六層起司漢堡層層推疊，需要用兩根長鐵籤才有辦法固定，這份我們全家也吃不完～哈哈

別看到小方形包裝就誤會！這是一次性手套啦～

招牌威柏堡

第一次來WeBBerger朋友！建議點招牌威柏堡290元，附高麗菜絲、炸薯條與飲料無限喝到飽，正統美式漢堡用的麵包，都是這樣圓形小圓麵包，放到鐵板用奶油煎過，所以聞起來有一股奶油香，口感也特別鬆軟～

招牌威柏堡經典搭配！100%牛肉漢堡、特製漢堡醬與洋蔥，洋蔥真是漢堡的好朋友！一起吃特別清爽～

洋蔥不帶嗆只有鮮甜味！搭配油脂豐富漢堡肉，外酥內軟每一口都好夠味，中間特製漢堡醬也是重點，醬汁讓漢堡肉與洋蔥巧妙結合，漢堡醬香味很特別，在別的地方沒吃過，我喜歡～

附一小碗高麗菜絲搭配吃！可直接吃也能放到漢堡裡，就看你想怎麼吃～

左邊是WEBBERGER大樓、右邊是一般漢堡！就知道這漢堡大樓有多扯！老闆說曾經有人吃完一整份，而且不是大隻佬，是一個女生吃完WEBBERGER大樓，真的太猛了～

漢堡肉好厚喔！沒有帶尺量不知道幾公分，這份量太適合大胃口學生、大胃王饕客～

WeBBerge大樓

超高漢堡看起來好巨大！真的要結伴來吃！6層8盎司的起司漢堡肉，等於1020克(1.02公斤)，怎麼好像在挑戰大胃王比賽！很會吃肉的朋友點這個很划算，油脂肉汁超豐富，一直從上面層層滴落下來～

100%純牛肉外層煎烤焦赤！遠遠就聞到濃郁牛肉香，起司片像熔岩一樣緩緩流下，真的會流口水～

這漢堡讓人不知從何吃起！我戴上手套先來塊漢堡肉，WeBBerger純牛肉漢堡鮮度沒話說，趁熱吃牛肉香很明顯，外酥內軟嫩有點粉嫩色，每一口油脂肉汁都好豐富，光一塊漢堡肉就有8盎司，吃完一塊漢堡、三條薯條、半杯可樂，已經投降我好飽～～～

冷掉吃漢堡肉比較有嚼勁，吃不完帶回家加熱吃，一樣有肉汁耶～

炸物拼盤

炸物一下就被小孩解決吃光！薯條、洋蔥、雞塊炸的很乾爽，沒有多餘油份，薯條吃起來好涮嘴～

海陸雙享堡

前陣子很流行的龍蝦堡！光吃龍蝦肉還不過癮！WeBBerger推出海陸雙享堡，一整塊龍蝦肉夾在漢堡裡，真材實料的龍蝦這份好奢侈～

海陸雙享堡要慢慢吃！先拍照惡搞一下龍蝦～

牛肉漢堡、起司片、龍蝦肉組成漢堡！漢堡一手可拿吃的是爽度！

龍蝦肉鮮美又Q彈！一口咬下好飽滿，吃得到龍蝦肉自然鮮甜味，龍蝦肉加牛肉大口吃超過癮，漢堡醬只是提味，不會搶走龍蝦、牛肉風味，這搭配無懈可擊太滿足了好幸福～

＊不用跑高雄！嘉義就能吃到WEB berger，成本高賣價自然就高一點，真材實料純牛肉漢堡，連NBA魔獸霍華德也指定來吃，第一次來可點招牌威伯堡，吃的到店家特製漢堡醬與牛肉堡，肉肉控可點WEBBERGER大樓，領薪水犒賞自己就點海陸雙享堡，龍蝦肉真的好彈牙～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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