時間過的好快，再過不久就是中秋節了，大家準備好要送什麼樣的中秋賀禮了嗎～推薦台中人氣灌餡蛋捲「青鳥旅行」給大家，這次青鳥旅行推出的中秋節禮盒有夠美，以世界15大奇景之一的「藍眼淚」為主題來呈現出質感又帶藝術的中秋禮盒，搭配八種人氣口味蛋捲，於8/25前購買還享早鳥優惠

青鳥旅行中秋禮盒購買點此

月耀傾心綜合蛋捲禮盒24入

青鳥旅行這次推出的中秋禮盒真的好美，以世界15大奇景之一的「藍眼淚」為主題，融合了藝術筆觸，描繪出白兔在月光下歡聚的溫馨景象

糖糖這次要推薦給大家的是這款月耀傾心24入綜合蛋捲禮盒，裡頭一次可以吃到八種人氣口味的蛋捲，每種口味都有三支

青鳥旅行的蛋捲都是採獨立包裝，上頭都有清楚標示口味，而且每種口味的包裝都不太一樣，很適合放幾支在包包裡頭當點心享用

最大特色就是蛋捲都是有灌餡的，保留傳統蛋捲的酥脆口感，填入創意內餡翻轉大家對蛋捲的印象

原味肉鬆蛋捲

青鳥旅行的招牌原味肉鬆蛋捲，也榮獲2024年台灣烘焙大賞前30名，以手工製成的蛋捲皮，口感相當酥脆，裡頭包入滿滿黃金豬肉鬆，蛋香四溢，還多了肉鬆的迷人鹹香，咬下去還會大爆餡

海苔肉鬆蛋捲

另外這款海苔肉鬆蛋捲是剛剛的原味肉鬆蛋捲加入海苔元素，鹹甜交織，還多了海苔的香氣，層次更加豐富，連小朋友也很喜歡

花生粒粒蛋捲

花生控必吃！此款榮獲2020iTQi風味絕佳獎章二星獎，裡頭加入香濃花生醬，每一口都可以吃到花生顆粒，微甜不膩，配上黑咖啡超讚

鐵觀音真巧蛋捲

以台灣鐵觀音製作而成的蛋捲餅皮，內餡搭配鐵觀音巧克力，一入口就能感受到濃郁茶香，交織著茶巧克力的香甜滋味，一次品嘗到多層次的茶香風味，微波加熱40秒，內餡還會流心，茶香味更加濃厚

阿里山烏龍蛋捲

青鳥旅行的台灣茶味蛋捲除了剛剛的鐵觀音真巧蛋捲，還有另一款阿里山烏龍蛋捲，將阿里山烏龍結合香濃蛋捲，一入口濃郁茶香在嘴裡蔓延開來，細細咀嚼還可以品嘗到迷人的烏龍茶香，跟剛剛的鐵觀音真巧蛋捲相比各有千秋，兩款都好吃

抹茶真巧蛋捲

採用日本靜岡抹茶製成的抹茶蛋捲餅皮，搭配抹茶巧克力內餡，綠油油的蛋捲帶有濃厚的抹茶香氣，微苦不甜膩，抹茶控會愛死這款

芝麻沙沙蛋捲

榮獲2019iTQi風味絕佳獎章二星獎的芝麻沙沙可是長輩們的最愛，將黑芝麻鑲入酥脆的蛋捲餅皮中，內餡搭配減糖配方的芝麻醬，除了芝麻的香濃，還多了微鹹滋味，讓人一口接一口停不下來

醇黑真巧蛋捲

糖糖最愛的口味，裡頭加入了西班牙黑騎士可可粉及比利時嘉麗寶巧克力，香脆的可可蛋捲餅皮，交織著濃郁帶苦甜風味的黑巧內餡，香濃滋味讓人欲罷不能，冷凍過後內餡就像冰心口感，層次更加豐富

青鳥旅行中秋禮盒優惠

即日起至9/17，全館滿額享早鳥優惠84折起

於8/16前出貨，結帳金額單筆滿10000元以上加贈12入經典蛋捲禮盒（價值480元）