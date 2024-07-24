明洞，這裡不僅是觀光客的熱門景點，也是享受購物樂趣的絕佳去處，挑選了四家人氣住宿，這些住宿不僅位置絕佳，還擁有豪華舒適的客房和便利的設施，讓您在旅途中享受極致放鬆和便捷。追求便捷還是深入體驗當地文化，這些明洞飯店都會為明洞之行增添難忘的美好回憶。

原文連結：TOP 10【明洞住宿攻略】首爾自由行必看，近地鐵平價推薦！

TOP 4 間明洞住宿推薦！

1.

綜合評分： 4.3 /5

/5 搭乘機場巴士大約步行3-5分鐘就可以抵達

生活機能便利：樓下就有咖啡廳、便利商店，離開前一天還能到Oliver young補貨，附近也有許多小餐廳，另外步行就能抵達明洞商圈。

飯店大廳就有行李秤重跟WOWPASS機台，另外在也有洗烘衣機、微波爐及健身房可以使用。

入住及退房當天，若有需要的話也可以寄放行李，非常貼心，英文溝通完全沒問題！

小缺點就是如果搭乘地鐵，只有9號出口有電梯，但路程會稍微遠一些，其他出口如果帶行李箱會比較辛苦。

清潔人員非常親切友善，打掃的也很細心，會更換毛巾及室內拖。

另外飯店大部分備品沐浴用品皆有提供，僅有牙刷牙膏需要自備的喔！

雙人房型價格：TWD 2,200 元起 | 家庭房型價格：TWD 2,700 元起

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2.

綜合評分： 4.3 /5

/5 交通位置佳：步行5分鐘內就能抵達乙支路3街地鐵站及機場巴士的站牌，走到明洞商圈大約也10分鐘以內。

飯店裡就有便利商店，周邊也有很多餐廳、咖啡店等等，不用煩惱吃什麼。

親子友善：房間空間還算寬敞，如果有帶嬰幼兒也可以請飯店提供嬰兒床。

飯店除了牙刷牙膏外，其他基本的備品及沐浴用品皆有提供。

有提供多款枕頭，供旅客可以選擇自己習慣的枕頭材質。每層樓皆有放置微波爐及飲水機，有需要都可以自行使用。

可以從乙支路3街12號出口出來，設有電梯，對於一些帶大行李或行動不便的人非常方便，也不用抬著行李箱搬上搬下。

可以請飯店櫃檯的服務人員協助預訂炸雞到飯店。

雙人房型價格：TWD 3,000 元起 | 家庭房型價格：TWD 5,000 元起

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3.

綜合評分： 4.3 /5

/5 地理位置佳：飯店對面就是樂天百貨本館，走到乙支路入口地鐵站不用一分鐘，而且還有電梯可以搭乘，附近就是機場巴士的第一站！

主要大門在apple旁的巷子內，也可以通過apple有直達飯店大廳的電梯。

大廳有小商家賣一些零食飲料及牙刷等等簡易備品，另外也有提供外幣兌換機及行李秤都可以使用。

飯店還有健身房以及投幣式洗烘衣機可以使用，洗衣精及柔軟精都是需要另外購買。如果從便利商店買食物，飯店也有微波爐、製冰機。

房間及廁所都有設置一個萬國插座，另外也有USB孔，還是建議大家帶個萬國插頭喔！

親子友善：13歲以下的兒童同床為免費，不需要再另外收費。

如果晚上想吃炸雞，也可以請櫃檯協助代訂。

雙人房型價格：TWD 3,400 元起 | 雙床房型價格：TWD 3,400 元起

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4.

綜合評分： 4.3 /5

/5 從飯店走到明洞商圈大約10分鐘的距離就能抵達，附近也有便利商店。

公寓式的明洞住宿，房間內就有建議的小廚房以及洗烘衣機可以使用，非常適合連住或是家庭旅客。

飯店鄰近忠武路站，從5號出口旁的電梯還可以直接通到飯店，要前往機場過個馬路就可以搭乘機場巴士，位置相當好！

採自助報到，報到時會提供房間密碼，並無提供卡片或任何鑰匙，是以輸入密碼開啟房間，這樣也不用怕把鑰匙弄丟。

整體性價比非常好，每天房間也會做清潔補水，整個睡眠品質都很不錯，交通位置便利，蠻值得推薦。

飯店只有兩部電梯，需要等待蠻久時間，需要提早一些出門等候電梯。

雙人房型價格：TWD 2,600 元起 | 雙床房型價格：TWD 3,500 元起

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