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【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合炸物酥炸好吃必點，主打外帶內用僅有限量一桌，熊貓foodpanda超人氣外送合作店家～

2024-07-24 19:15:00 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 人氣：132
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窩客好文

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

發表篇數：476篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：

BE MY FANS
place桃園市平鎮區龍南路137號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

BE MY FANS位於桃園平鎮區龍南路上，是一家主打平價義大利麵、燉飯、炸物點心、飲品的外帶店，店內座位僅有限量一桌！

BE MY FANS有跟foodpanda外送平台合作！且獲選為 foodpanda 2024五星級優質商家！

想吃不必現場等，炎熱天氣想在家舒服吹冷氣用餐，叫外送會是不錯的選擇喔～

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

主食類分為燉飯和義大利麵，目前有四種醬八種配料可以選擇搭配～

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

炸物點心和飲品幾乎都是銅板價格，有夠便宜的餒！公司行號下午茶直接訂起來了啦～

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

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「青梅汁」含有豐富維生素C，喝起來酸酸甜甜清涼解渴！

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「烏梅汁」新鮮純天然健康好喝！夏天喝很清爽解膩～

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

「厚奶茶」茶香醇厚搭配淺淺甜度，是順口耐喝型的奶茶，不甜膩我喜歡！

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豪華炸物拼盤有紐澳良雞翅、美式脆薯、洋蔥圈、辣薯球，四款美味點心一次滿足！

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小雞腿和小雞翅各兩支，皮脆肉嫩保有肉汁，讓人吮指回味樂無窮～

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美式薯條外酥脆內鬆軟，搭配番茄醬最對味，聊天的時候一根接著一根很快就吃完了～

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洋蔥圈油瀝的很乾含油量不會過高，挺香酥可口的！

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

辣薯球低調藏在底部，吃到下面才發現它的存在，酥軟帶點微微辣度還不錯吃～

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經典番茄醬和泰式甜雞醬，裝在有蓋子的透明小盒內，外帶也不怕會打翻～

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

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【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

煙燻鴨奶油白醬義大利麵，麵條Ｑ彈吸附濃郁奶油醬汁，水潤又不會膩口！

煙燻鴨肉肥瘦剛好，肉質柔軟有嫩度，不會過乾過柴，淺淺煙燻香氣吃起來很有味～

點綴大朵翠綠青花椰菜，增添清爽口感，視覺看起來也很加分～

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

雞肉番茄紅醬義大利麵，新鮮番茄肉和雞肉給的很多，同樣搭配大朵青花椰菜，走一個真材實料路線～

醬汁都是純手工熬煮製成，每一口都能嚐到番茄清新爽口滋味，搭配嫩軟雞肉很可以！

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

海鮮義式青醬義大利麵，我自己最喜歡的一個組合搭配！九層塔香氣十足，麵條吸附醬汁味道相當濃郁

吃的到綠花椰菜、細緻無刺的魚肉、略帶咬勁的透抽、Ｑ彈的貝類以及軟彈的丸子，料多滿滿誠意十足！

本文由「 foodpanda 合作商家專區 」贊助提供：https://pse.is/5wfnqm

【BE MY FANS】桃園平鎮平價義大利麵/燉飯推薦！綜合

店家名稱｜BE MY FANS

店家地址｜桃園市平鎮區龍南路137

營業時間｜12:00-20:00 (週日公休)

聯絡電話｜0922 137137

Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100092283108977

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BE MY FANS 桃園平鎮美食 桃園平鎮平價義大利麵 炸物 桃園外帶店 平鎮外帶店 銅板美食 平鎮義式燉飯 平鎮義大利麵 平鎮下午茶
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桃園平鎮美食 平鎮美食 平鎮義大利麵 BE MY FANS
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