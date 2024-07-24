沒想到在台南竟然可以吃到原吃原味超正宗的明石燒與章魚燒

早早決定要來蛸屋本舖感受一下

選了一個很離峰的時間造訪沒人排隊讓我差點懷疑店家是否沒有營業

還好純粹是我幸運值點滿可以免除排隊候位直接享用美食

店內以有點重量的塑膠門簾隔絕內外空間

雖然台南室外超熱但一進店內就變得涼爽許多

牆上的海報可以帶人一秒來到日本昭和年代

各種復古懷舊的日本廣告混搭店家自己厲害的菜單傳單

整個居酒屋氛圍感營造滿分讓人禁不住跟著嗨起來

店內僅有一排7席座位

吧檯的磁磚色調很有質感

椅子是台灣古早味的竹編矮凳很吸睛

一字排開的清酒非常華麗壯觀超有氣勢

順便在現場認真學習各種清酒默默記下感興趣的酒名

冰箱帶點霧氣的玻璃看起來溫度很冷

各種冰飲任君挑選

酒精飲品不論清酒或啤酒皆是日本品牌

與其說是菜單不如更像視覺藝術的海報設計

非常震撼的實物照片看起來每樣都好好吃

菜色很有來到台南深夜食堂的感覺

每道菜基本上都是百元左右不會太貴

非常有名的章魚燒跟他的親戚明石燒都是我的首要目標

跟日船章魚燒這種已經台化的完全不同

蛸屋本舖從口感到調味都是走正宗日本味

魚子跟高菜都很適合當下酒菜

在台灣可以看到這麼日式菜色非常難得

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

在這個氛圍下實在無法忍住不來杯酒放縱一下

夏季的台南真的熱爆讓人決定要喝冰啤解渴消暑

明石玉子燒 120元

據說明石燒是章魚燒的祖宗原型

外觀跟章魚燒簡直一模一樣

一顆大概一口大小非常方便食用

一旁的茶杯其實是道地的高湯吃法非常美味

明石燒跟章魚燒最大差別在於明石燒的外皮多了無筋麵粉混合

吃起來口感比章魚燒更鬆軟

我自己覺得也比蓬鬆歐姆蛋更像雲朵輕盈超好吃

內餡有著很明顯的章魚腳

吃起來口感微韌有嚼勁

滿滿湯汁需要小心燙口噴汁

醬油味道讓人瞬間想起京都的壹錢洋食有點微微酸感的調味

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

Orion 啤酒 100元

必須先說這價格真的貴到我結帳時嚇到

下次想喝酒應該會乾脆直上清酒或梅酒

但就是一個滿足氣氛的概念有情緒價值

杯子有冰鎮過讓啤酒喝起來口感更順很有Sense

蛸屋本舖口味跟食感都超道地日式美味

下次想要特別排一個時段從新美街頭吃到街尾

順便要把剩下蛸屋本舖的其他餐點也吃一輪過癮

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/31

花費: TWD220(明石玉子燒+啤酒各1)

蛸屋本舖

FB粉絲團/IG

15:30-19:30

公休日: 週一

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒700 台南市中西區新美街20號

電話: 0903-057-873



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