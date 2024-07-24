夏天好熱戶外景點待不久！一股腦只想找室內活動！中壢車站附近這間幸福食光DIY烘焙教室，現場超過70種點心DIY，幸福食光DIY烘焙教室體驗手作290元起，不用自己準備烘焙器具、食材，很適合揪家人朋友一起來玩！父親節、母親節、慶生蛋糕自己做，送家人或另一半更顯誠意，夏季還有限量芒果系列～

幸福食光DIY烘焙教室 在哪？

幸福食光DIY烘焙教室位在中壢市區！可在延平路或中正路找停車格，或停放延平立體停車場步行約2分鐘，搭程交通工具來也很方便，離客運總站步行約3分鐘、中壢車站步行約6分鐘，晚上還能去全台10大之一人氣「中壢夜市」逛逛～

地址：桃園市中壢區中正路130號

電話：(03)426-0886

營業時間：週二～週五11:00~19:00/週六日10:00~21:00

公休：每週一

寵物友善：有（寵物籃）

幸福食光DIY烘焙教室老闆娘(烘焙老師)，有乙級烘焙與多張烘焙相關證照！在中壢市區挺有人氣，連我朋友都來玩過好幾次，平日下午這天除了預約客，還有路過情侶、散客也來玩～

幸福食光MENU 超過70種

幸福食光MENU超過70種DIY！有餅乾、甜點、慕斯、蛋糕、水果塔、造型蛋糕與天然蛋糕，MENU有甜點照片、費用與預計體驗時間，最便宜杏仁片12片才290元，最貴造型蛋糕690元，以目前甜點物價來講，玩DIY很划算～

有選擇障礙的朋友！建議可先看一下MENU！因為太多甜點蛋糕都好可愛～

現場有專業烤箱設備場地！提供個人、團體DIY、包場與出租場地服務！其它相關規範告示都有張貼提醒～

剛好看到父親節蛋糕DIY～～～

買父親節蛋糕也不便宜，自己做一顆送爸爸誠意滿滿，還能全家一起慶祝！

父親節限定蛋糕有老爸的醉愛、老爸最棒、可可黑森林、啡天老爸～

幸福食光DIY烘焙教室一樓是教室！來幾組客人很容易就滿了，建議四人以上私訊官方line或電話預約～

烘焙教室挑高明亮！整體乾淨又整齊！

有貴重物品可以放置物櫃！置物櫃免費不用另外投幣～

選好DIY體驗甜點項目！就能準備開始玩！穿上圍裙、洗手一切就緒～

現場也能加購一些裝飾品，有造型蠟燭、蛋糕插卡，讓蛋糕甜點更有儀式感！

一整面工具牆有各種烘焙器具！攪拌機、鋼盆、打蛋器、刮板、分蛋器、擠花袋、模型、矽膠模型…等！有什麼問題都能詢問老師，現場老師都很熱情～

老師特別提醒使用中小朋友請勿靠近，開烤箱記得套上隔熱手套～

離開前才看到現場有提供拍攝小道具！有各種碗盤可使用，一旁還有咖啡、茶包可泡來喝喔～

平板播放 輔助教學

DIY烘焙教室就是那麼讚！人到付錢就好！所有食材、烘焙設備現場都有，每人會有一台平板，用來播放圖片、輔助教學，依照上面指示依序步驟，就能完成屬於自己手作點心，製作一半有什麼問題，都能請老師在旁協助～

這好貼心！不用走到自助區量材料，上方就有麵粉、鹽巴、糖粉、砂糖、可可粉..可使用，抽屜打開有碗、電子秤、刮板、打蛋器..等工具～

一切就緒Amelia開始拿食材秤量！冰箱有鮮奶油、法國奶油、香草醬、優格、檸檬汁、乳酪、果醬..等食材，做蛋糕也不用自己雞蛋，蛋白、蛋黃都幫你分好了～

冰箱食材排列整齊！每種食材都有貼標，就不用擔心拿錯囉！

我家閨蜜與女兒Amelia一人選一種體驗！玩DIY除了自己親手製作蛋糕點心，也能增加親子或情侶間的互動～

秤好食材開始體驗

Amelia秤好食材、準備好工具！從第一頁開始操作！活動蛋糕模型鋪一層蛋糕紙，消化餅餅加融化奶油入模，壓成餅乾底冷藏備用～

鮮奶、砂糖、優格、奶油乳酪、吉利丁凍用微波加熱，一邊加熱還要不時攪拌喔！

分成六碗不同份量乳酪糊！個別加入天然蔬果粉調和均勻，把人工色素替換成成本較高天然蔬果粉，顏色一樣漂亮還更健康～

依照不同比例從中間倒進去！乳酪糊開始往外擴圓，這步驟真的好療癒，接著用牙籤在乳酪糊上輕輕劃開，Amelia畫成放射狀的小太陽，也能加幾匙乳酪糊，再用牙籤畫一個圈串連起來，就會變成一串愛心囉～

原本擔心這款彩虹優格乳酪對Amelia會有難度！結果不會耶！下次可以挑戰更難的～

做好乳酪蛋糕放到冷凍庫約15鐘！乳酪蛋糕成型不會流動，就能進行脫模動作，這個步驟建議可請老師協助，需要用到火槍，讓乳酪蛋糕邊微微溶化才能脫模～

彩虹乳酪蛋糕

彩虹乳酪蛋糕是不是很可愛！太可惜離開才看到有拍照道具！有來玩記得拍美美照喔～

閨蜜選了夏季限定版芒果甜點！夏天就是要吃芒果，水果系列請提前預約，沒預約依現場為主，水果供應完就沒有囉！

依照食材秤量、步驟指示做好塔皮，就能放到塔模裡壓模成型送進烤箱，送進去前才想到烤箱要先預熱10分鐘，老師很貼心都會幫忙注意，已經先幫我們預熱好了～

烤箱區旁邊有蛋糕甜點卡牌！選好自己卡牌夾到烤箱上，卡牌上有蛋糕溫度、上中下哪一層與注意事情，回到自己崗位按下碼表倒數，連時間都不用自己記，聽到逼逼聲就好囉～

烤好的塔皮呈現金黃色！塔底刷上融化的巧克力，接著填入剛剛做好的卡士達餡～

芒果塔快要完工囉！擠花袋裡放入擠花嘴，冰箱有打發好的鮮奶油，填進去後就能開始擠花～

現場提供的是愛文芒果！熟成的愛文芒果，皮紅肉黃細膩又多汁，真的會忍不住先偷吃…

切好愛文芒果從中間開始放！放的時候小心不要壓到鮮奶油，芒果塔輕鬆完成～

夏日芒果塔

做好的芒果塔放到手提禮盒！賣相很不錯！就像外面買的一樣好看，做完真的很有成就感，芒果塔成份單純，沒有化學添加劑、防腐劑，自己做的最健康好吃～

◎提醒：做冷藏蛋糕、點心類建議自備保冰袋喔～

這是別組客人做的！天然彩虹鮮奶油蛋糕也可愛，四種不同口味蔬果蛋糕，加上一顆顆小球鮮奶油，整個就是很療癒～

烤蛋糕塔皮與等待冷凍時間，剛好可以把桌上鍋碗瓢盆送到清洗區，自己洗乾淨，保持工作檯乾淨很重要～

＊艾瑪高中就開始玩烘焙！累積下來模型工具真的好多，光是大烤箱、攪拌機就很佔空間，加上工作忙錄，難得準備好食材就只玩一次，下次要玩食材都壞了好浪費！跌入烘焙坑真的是買不完，來烘焙教室不但方便還更省錢～

玩烘焙過程中可培養興趣，還能增加親子間或情侶互動，自己手作的點心送人更是滿滿誠意，Amelia好珍惜她的彩虹乳酪蛋糕，這次甜點成品大成功好吃～下次還要玩～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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