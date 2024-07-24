鬥牛士二鍋｜挑戰火鍋吃到飽的天花板，多達百款食材任你無限續，訂位說出通關密語送浮誇大肉盤!

挑戰火鍋吃到飽屆的天花板，每次來都要排隊的這家【鬥牛士二鍋】，平日午餐只要$388就能夠吃得到，除了多款肉品讓大家無限續之外，還有蔬菜鍋料、炸物、熟食、霜淇淋、甜點、飲料，甚至還可以自己DIY做刨冰，以吃到飽來說CP值真的高到沒話說，四人同行訂位說出文末通關密語，還可以再加碼免費獲得浮誇肉盤。

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🔺 4位大人以上同行用餐 需至少提前一天以上打電話預約訂位 電話中說出通關密語，通關密語：「鬥牛士二鍋好好吃喔」，即可免費獲得隱藏版大仙肉盤。 《 每組限訂一盤 / 每日限量5盤，送完為止 》

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【鬥牛士二鍋】在全台各地有多家分店，這次來到位於新竹SOGO B1的分店，開車可停放於百貨的停車場，依照百貨消費折抵停車時數，就算是平日來也有超多人在用餐，建議大家先訂位以免要久候!

▼【鬥牛士二鍋】用餐環境寬敞明亮，共有多達數百個座位，無論是家庭或是公司聚餐都很適合，也有專為一個人打造的獨享座位。

▼【鬥牛士二鍋】吃到飽採取半自助的模式，提供有蔬菜鍋料、醬料、雞蛋、炸物、熟食、沙拉、霜淇淋、甜點、飲料等，多達數百款食材讓大家吃到飽。

▼【鬥牛士二鍋】的肉品都是以原塊肉新鮮現切裝盤，自助區提供六款可以自己拿的肉品，其他部分肉品和海鮮則是向店員點選上桌。

▼【鬥牛士二鍋】特別提供多款不同甜點，除了霜淇淋和冰淇淋，還有可以自己DIY加料的刨冰。

▼【鬥牛士二鍋】熟食部分更是相當齊全，滷肉飯、咖哩飯、燒賣、熱炒、炸物等通通有，以及充滿日式風味的蕎麥烏龍麵!

▼【鬥牛士二鍋】四人來店用餐前一天以上於電話訂位，說出通關密碼「鬥牛士二鍋好好吃喔」，即可免費獲得隱藏版大仙肉盤。

菜單

平日午餐 💰388元/人

平日晚餐💰428元/人

假日整天 💰428元/人

精選升級11種肉 💰528元/人

老饕特選14種肉 💰628元/人

用餐限時90分鐘

用餐收取一成服務費

餐點介紹

湯頭

▼湯頭包含八款不同口味的鍋底可以選擇，包含壽喜燒鍋、蔬果豚骨鍋、北海道昆布鍋、爆炒石頭鍋，另外三種湯底需要另加價💰49元: 起司牛奶鍋、韓風部隊鍋、川味麻辣鍋

▼我最喜歡的口味壽喜燒鍋，選用特調醬油、柴魚與清酒調味，甜中帶鹹很夠味，無論涮肉或海鮮都很適合，還有加入中藥材熬煮的川味麻辣鍋，帶有花椒、乾辣椒、燈籠椒堆疊的辣香，裏頭能撈到入味的鴨血和豆腐，並且附贈一盤油條搭配享用。

肉品

▼肉品提供的品項依照方案調整，愛吃肉的話可以點選老饕特選，就能吃到十四款不同的食材，包含牛豬雞鴨羊通通有，必點美國Choice雪花牛、嫩肩牛、板腱牛等， 相較等級較高的高級肉品系列，閉著眼睛隨便點這幾款都很讚，只要輕涮幾下就很軟嫩多汁。

海鮮吃到飽 (同桌皆加價💰100元)

▼海鮮控加價百元就能升級成吃到飽，包含蝦子、蛤蜊、魷魚、跟鯛魚片，食材用料都很新鮮美味!

用餐心得

想要肉肉吃到飽不一定要花大錢，CP值超高的【鬥牛士二鍋】，五百元有找就可以享有11種肉肉吃到飽，還有數百款鹹食甜點無限享用，其實光吃自助吧就讓仁飽到天靈蓋了，再加上肉品海鮮真的讓人大滿足，認真說以吃到飽來說品質真的很不錯，難怪每次來生意都這麼好!

店家資訊

鬥牛士二鍋

官網 : https://www.bullfight.com.tw/affiliates_detail_20.htm

粉絲團 : 鬥牛士二鍋 FB

電話 :03-515-3686

地址：新竹市東區中央路241號B1

營業時間 : 11:00 – 21:30(平日)/11:00 -22:00(假日)

桃園/台中/台南/高雄皆有分店

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food