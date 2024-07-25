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【台中小旅行】原流新創聚落部落饗宴探索原味之旅，走逛泰雅族達觀部落的台中部落體驗一日遊

2024-07-25 23:48:00 hy 人氣：70
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窩客好文

hy

發表篇數：45篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 和平區

由一群熱愛土地與部落人文歷史、生態環境與產業夥伴所集結，期盼成為中部原住民族地區名片的品牌「原流新創聚落（Llyung Startup Cluster）」，目前在台中霧峰光復新村有原流新創聚落這個實體原住民文創園區，來做為中部原住民族產業交流平台外，也會舉辦部落體驗一日遊行程，因此這趟台中小旅行，就將「部落饗宴-探索原味之旅」這個由原流新創聚落舉辦的台中部落體驗推薦一日遊行程納入行程裡，實際來緊鄰台中大安溪達觀部落走走逛逛，稍稍體驗泰雅族文化生活，也藉此放鬆身心一下啦！

台中部落體驗推薦

 

原流新創聚落部落部落饗宴-探索原味之旅這個行程的主角，也就是緊鄰大安溪的台中和平達觀部落，如果不自己開車來的話，可以從豐原客運東勢站搭班次還OK，終點是苗栗泰安士林村的台中市公車253路，然後在下達觀這站下車，就能輕鬆抵達當天集合地點深耕德瑪汶共同廚房了。

台中和平達觀部落

 

源起於88風災後的社團法人原住民深耕德瑪汶協會，名稱中的德瑪汶，在泰雅語中是深耕的意思，而協會是希望以部落自身力量開發泰雅特色產業、特色餐點、深度旅遊，期望達到不需接受補助，就可照顧部落裡弱勢族群，進行學童課輔，並培養部落青年傳承泰雅文化。

社團法人原住民深耕德瑪汶協會

 

當天部落饗宴-探索原味之旅的行程，就從享用深耕德瑪汶共同廚房個人套餐開始，如果是團體的話，這裡也有提供合菜，但不管是要什麼形式的餐點，都要記得事先洽詢。

台中部落旅遊分享

 

用完餐，並稍事休息後，接下來就跟著返鄉青年，同時是不在家甜點的老闆小逛一下達觀部落囉…

原流新創聚落評價

 

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#原流新創聚落評價
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