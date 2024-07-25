跟家人走走去吃飯，這次我們吃的店叫做 "大人山養 Darling SameYoung Vegan Bistro"

搭乘大眾運輸的話從 芝山捷運站2號出口 走一小段路就可以到了，店在 磺溪街 安靜巷內。

2層樓高的透天老宅餐廳一旁的大樹上掛著店家的招牌。

橘橙色的門、窗、欄杆、招牌文字讓宅子顯得很亮眼。

順著入口階梯往下走屋外的院子四周佈置了一些植栽盆景，炙熱的天氣讓人趕緊鑽入店內。

餐廳目錄除中文之外還有英文與日文，菜單內容如有疑問店員都有耐心解說。

目錄寫到料理部分使用台灣在地當季食材、陽明山泉水灌溉的小農蔬果、台東池上日曬139號梗種米、手工熬煮果醬、自製無奶蛋甜點、、、

簡約工業風佈置的純植物餐酒館佈置著很多特色擺飾。

吧台上方實木吊掛的是自然老化的絲瓜、瓠瓜還有蛇瓜。

窗邊座位可以看到屋外的小院。

茶水櫃上方這串是絲瓜絡、粽葉與野花野草的花藝擺飾，主理人Raymond希望利用這些擺飾展現，讓空間增添質樸、農藝氛圍。

牆角掛著小木牌寫著 "小兒人養 大人山養 以山為靠 草木為養 山養" 感覺挺有意思。( 關於大人山養詳細解說 )

店內有販售一些來自陽明山梅居休閒農場的有機蔬果，左邊冷藏櫃有眾多酒款。

其他還有店家自製的酵素&有機果實醋。

旁側橘橙色的門可通到側陽台&廁所。

側陽台牆邊放著2塊牌子，右邊寫著 "廚以農先 農以士先 士以人先 人以心先" 左邊寫著 "春喫甜 夏喫酸 秋喫苦 冬喫辣"

這間餐酒館有販售 GABA茶葉 ，茶款有四季春、青漫漫烏龍、隱山烏龍，幫助身心放鬆、紓解壓力、穩定情緒、改善焦慮、舒眠入睡，有安神、減壓、舒眠放鬆功效。

GABA是什麼，GABA（γ-Aminobutyric acid ）是一種人體會自行生成的胺基酸，同時也是大腦中重要的抑制性神經傳導物質，參與交感及副交感神經系統的運作，抑制過渡興奮的中樞神經，對腦部有安定作用，協助穩定調節我們的情緒。反之當體內缺乏GABA時，常會導致焦慮、不安、疲倦、憂慮。

喝完覺得舒服放鬆，家人是覺得放鬆外增添睡意；茶包很大包如果沒有再回沖可以裝在自己攜帶的水瓶內泡著繼續喝。

這道是湯品-- 全食物.南瓜濃湯 (純素、無麩質)

上面那一圈小點點是南瓜子油，中間撒的是碎竹葉&竹鹽(鹽巴塞到竹子裡面烤)，品嚐起來的南瓜濃湯中帶有清香感。

這款使用新鮮鳳梨醃漬甜菜根，不過酸的鳳梨香與無野味的甜菜根兩著搭配起來還蠻順口的。

這道是招牌主食-- 山養烤蔬飯 (純素、無麩質)

使用台東池上日曬139號梗種米混藜麥&紅胡椒菜飯、獨門醬汁烤蔬菜部分有水晶茄、鷹嘴豆、彩色水果玉米、苦瓜、玉米筍、油菜、黃椒、樹子、、菜款多樣。

VEGAN純素披薩 大小為小六吋，我們點的是黑松露蕈菇，餅皮邊緣酥脆，松露香氣濃郁誘人，蕈菇不會過乾。

這道是小菜款-- 山獻.椰棗鑲起司一口捲 (純素、無麩質)

烤過熱呼呼使用梅子味增調味、中間夾著自製軟起司、外觀包裹著薄節瓜片的生命之果椰棗品嚐起來十分綿軟不會有單吃椰棗的死甜很好食，讓我們又再加點一份；旁邊除了芒果乾之外裝飾用的烤茴香也可以拿起來吃。

飯後點心我們選的是 "燕麥奶奶的憨吉布丁" & "柚子磅旦糕"

使用燕麥奶熬煮的焦香烤地瓜製成的"燕麥奶奶的憨吉布丁"上方淋上焦糖，品嚐起來扎實綿密。

使用有機石磨全麥麵粉&有機南瓜還有花蓮鶴岡有機文旦製作的"柚子磅旦糕"，品嚐起來有明顯的穀麥香，柚子味道明顯不過強；旁邊新鮮的堅果帶微脆口感與苦甜巧克力香的巧克力堅果，吃完一顆還想再吃一顆。

這次的料理我與家人都十分喜愛，有興趣的可以參考。

純植物餐酒館資訊👇👇👇

大人山養 Darling SameYoung Vegan Bistro

地址：台北市士林區磺溪街50巷11號

電話：（02）2835-1755

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