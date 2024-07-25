今天帶你們來豪宅吃美食，隱身豪宅內的方蘭川布丁是台南在地老品牌！這間布丁屬於古早味那種，只賣一種口味但很耐吃，他們家布丁上面多了一層焦皮，吃起來很有記憶點，也是我們每次來台南幾乎都會帶的伴手禮！方蘭川布丁今年剛搬到新店面，但我發現饕客還是很厲害都找得到，客人似乎還是以老主顧居多，感覺排我前面那些人在點餐時，所呈現出的流暢度就不像是嚐鮮～

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方蘭川布丁｜40秒影片搶先看

方蘭川布丁在哪裡？

方蘭川布丁今年初已從蚵灰窯文化館旁邊搬到了新的店址，沒有歇業別擔心ＸＤ 新店址在安北路和同平路交叉口，已經要接近四草大橋了

沒看過這麼有個性的布丁，老闆堅持用職人精神專心把一顆布丁做到最好，所以大家別再問了，真的只有一種口味啦（笑～）

方蘭川布丁｜店內環境

新店面可以入內選購，不用為了買布丁排隊曬太陽囉！雖然這邊不算太熱鬧的地段，但還是很多人特地來買布丁，如果你來安平玩，千萬不要錯過這麼特別的伴手禮

方蘭川布丁｜三種包裝

老顧客都知道，店內布丁只有三種包裝，6入紙袋裝、12入禮盒與12入保冷盒，布丁沒有單賣呦！但可以額外加購紙袋或冰磚

購物須知順便拍給你們參考

我兒子從小就喜歡吃他們家的布丁，吃到現在又長大了，根本就是成長紀錄（笑～）

如果你買了布丁不會馬上回家，或是車程比較長，建議可以買保冷盒，裡面會有冰磚保冷8小時

我們從台南一回家，他就立刻吵著吃布丁！讓想拍美照又想滿足兒子的媽媽陷入兩難，只好直接帶他去公園開吃ＸＤ

一臉滿足的模樣不會騙人！我才一個不留神，這杯布丁就瞬間被秒殺了～

方蘭川布丁｜12入禮盒

雖然有6入裝的，但對我們外地人來說一定要買12入才夠吃啦！而且12入提盒本身就是禮盒，年節送禮也好看

因為沒有多餘的添加物，布丁製作完成只有8天保鮮期，有效日期直接印在封膜上，提醒你們買足夠數量就好，而且要趁新鮮享用喔～

第一次吃方蘭川布丁，不要被醜醜的外表給嚇到！當初是為了接一通電話，延誤到烤布丁的出爐時間，卻意外發現帶點微焦又皺皺的外皮口感很特別，就像在布丁上面蓋了一層蛋皮，也是方蘭川布丁的一大特色

表層扎實焦皮、中間軟嫩布丁、搭配底部手工熬煮的焦糖液，一匙到底就能享受多層次的布丁口感

雙層口感搭配清爽不死甜的焦糖液，真的會一口接一口停不下來

方蘭川布丁或許不見得是最好吃，但如果要說耐吃絕對非他莫屬，不以鮮奶油取代鮮奶的角色，少一些香氣但吃得更健康

成份也很簡單，主要就是鮮奶跟雞蛋，堅持製作過程不加一滴水，口味不花俏但很用心

這種純手工慢火蒸烤的古早味布丁，現在應該很少見了，吃起來淡淡奶香、入口即化十分迷人！全台僅此一間的方蘭川布丁，特殊工法是你在別處吃不到的滋味，下次想買台南伴手禮，千萬不要忘記超有特色的焦皮布丁～



(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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方蘭川布丁

▋地址 : 台南市安平區安北路452號

▋電話 : 0977-168-589

▋營業時間 : 週一~週日 10：00～18：00

▋粉絲團 : 方蘭川布丁-台南伴手禮

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