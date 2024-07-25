【新竹食記】麵匡匡拉麵食堂新竹竹東店

竹東近幾年開了許多間新穎的拉麵店，其中這間麵匡匡拉麵更是新竹近期很夯的熱門連鎖拉麵店，上次吃過竹北店縣政店讓我印象很深，這次來吃看看這間竹東店有甚麼不同？

附近無停車場只能找路邊停車格，比較建議騎車前往。

▲外帶與外送有專門的取餐口，直接在門口取餐不用進入店內。

▲店內用餐空間寬闊乾淨，有個人吧檯座位區和兩人、四人座位區。

▲店內提供洗手台、冰溫熱開飲機、檸檬水供顧客使用，

▲麵匡匡拉麵食堂菜單：第一步是挑湯頭口味、第二步選肉量、第三步選麵體硬度、第四步是客製化加蔥和加蒜。

▲白拋拋牛奶白醬拉麵 150元：拉麵有兩片叉燒肉、玉米筍、糖心蛋、筍乾、花椰菜，湯頭就跟平常點火鍋牛奶口味的一樣，味道蠻特別的。

▲麵量加倍 25元：記得之前吃過的竹北店的麵量偏少，所以加點了麵量加倍，多附了一碗麵自行加入湯中，我選的是細麵偏硬口感，吃起來比較有嚼勁彈牙。

▲叉燒是帶油花的五花肉，肉片沒有炙燒過，使用胡椒粒調味，整體肉質軟嫩好入口。

▲反而是玉米筍有微微炙燒過的痕跡，口感脆甜有淡淡焦香味。

雞蛋糕短評：店內用餐空間寬敞乾淨，服務親切，當天點了牛奶湯頭味道很特別，拉麵麵條有Q度，叉燒肉質軟嫩有焦香味。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【麵匡匡拉麵食堂新竹竹東店美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮長春路三段160號

電話：035102023

官網：facebook

營業時間：11:00–21:30

外送：無

線上預定：

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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