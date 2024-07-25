【高雄左營 | 添好運(高雄富民店)】

地址: 高雄市左營區富民路357號1樓 | 電話: ( 07)550-5321

營業時間: 11:00-22:00(公休日請見店家公告) | 官網 | fb





前言

今年首家台灣添好運街邊店(添好運高雄富民店)選中高雄巨蛋商圈:

在裕誠路和富民路交叉口附近插旗，

高雄富民路美食店家林立，有種遍地開花之感。

而艾咪實地造訪之後，有令人耳目一新之感，

添好運高雄富民店以「好運」作為主軸貫穿整個店內設計意象，

讓造訪的每個人都可以實際感受到「添好運」。

添好運(高雄富民店) 環境介紹

本篇食記分享開始，GO!

街邊店的氣勢有別於以往在百貨公司設櫃，

整體氣勢和百貨公司專櫃截然不同，

除了視覺設計的整體感更一致，明亮感和寬闊感就算在店外也會想抬頭多看幾眼。

進入大門，明亮整齊的感覺襲來，

會有專門店員詢問要內用還是外帶，

內用座位舒適明亮。

1樓座位兩旁都有以餐點延伸的語錄

而帶位櫃台旁一旁，有個吸睛的視覺牆，

功能也很多元，要拍照要打卡通通可以。

再拉近一點看看牆上有什麼文字。

而視覺牆旁邊是通往二樓的樓梯，

樓梯旁的牆上寫著: 走在好運的路上。

在這快節奏甚至有些紛亂的時代，好運真的是大家都想要補一下的。

添好運(高雄富民店) 菜單

▼添好運的菜單 艾咪OS: 第二排左半部，有標示NEW的是新菜色喔!

添好運(高雄富民店) 餐點

這幾次造訪都是選擇外帶，先來看個外帶餐點大集合吧!

建議要外帶的冰友一定要先打電話預約或是使用線上點餐( 這裡 )喔~

不然餐點現點現蒸是需要等候一些製作時間的。

⬜招牌必點⬜

酥皮焗叉燒包 NT$148

先從招牌必點開始看起吧~

來添好運這款應該是人手必點餐點了，也是添好運的明星商品喔。

酥皮焗叉燒包金黃色的外皮帶微酥脆感，

搭配內餡鹹甜叉燒，吃起來維持多年來記憶中的味道，

添好運流沙包 NT$148

添好運流沙包也是添好運的明星商品，

最特別的就是上頭會有 「添好運」3個大紅字印字

外皮雖是中規中矩，但爆漿的流沙沒讓人失望，

流沙的濃郁感算是剛剛好。

鮮蝦燒賣皇 NT$148

鮮蝦燒賣皇裡面的蝦漿滿滿，

且內餡吃起來鮮美飽滿，用料頗為紮實。

好運排骨XO炒飯 NT$288

好運排骨XO炒飯純粹是為了家中愛吃炒飯的小子而點，

炒飯雖有粒粒分明，但排骨比炒飯搶戲。

排骨調味和炸得火候都得宜，

香酥感搭配炒入XO醬和廣東臘腸的炒飯，也是一道香氣四溢的主食。

⬜好運嚐新⬜

好運如翼 NT$168

看到是新品就也點單了，

炸雞翅沒令人失望有一定水準，外酥內嫩。

好運蔬食炒飯 NT$168

看到炒飯就知道是為小子而點的點單了。

蔬食炒飯就是以素感為主，而沒有葷的食材。

炒的並不差，但覺得蔬食炒飯的料可以再改良或升級。

青豆仁、紅蘿蔔丁和豆芽菜比例可以再調整。

⬜主食⬜

古法糯米雞 NT$178

本身就是糯米胃，所以特別點單了這道糯米雞，

古法糯米雞表現不俗，火候很剛好，糯米不會爛爛的，

而且SIZE好大一個耶，料也給得夠大方，還可以聞到荷葉香氣。

再繼續吃~這裡面的料真是臥虎藏龍喔，香菇，臘腸，豬肉塊，雞肉塊，

超豐富吃起來很有飽足感，搭配糯米的Q彈真的很滿足。

臘腸北菇雞飯 NT$158

臘腸北菇雞飯看起來似乎沒什麼，

但米飯吃起來有淡淡的薑味，搭配蒸得更好的雞腿肉，再配上臘腸和大香菇，

整個飯吃起來是頗有內容且富香氣的。

⬜腸粉⬜

蜜味叉燒腸 NT$148

蜜味叉燒腸粉是OK的，

此道腸粉是為了吃叉燒肉片而點單，叉燒肉片頗飽滿美味，

但這款腸粉裡的香菜總覺得搶戲了些(啊~~)

⬜煎/炸/蒸 點心⬜

鮮蝦腐皮捲 NT$148

同樣也包有香菜的鮮蝦腐皮捲，香菜是微微點綴，

但搭配滿滿碎蝦仁及韭黃，加上炸得脆脆的腐皮，吃起來就比較不那麼在意香菜。

蝦仁的鮮美，加上趁熱吃而沒有油耗味，口感酥脆不膩口。

香蒸芋頭糕 NT$138

本來對香蒸芋頭糕並沒有特別抱期待，純粹是芋頭控的芋頭心使然而點單，

不過香蒸芋頭糕有一定水準，口感軟嫩而且芋頭香氣非常足，

上頭還淋上滷肉和蔥花添加香氣。

⬜特色飲品⬜

招牌凍檸茶 NT$108

招牌凍檸茶非常真的非常道地，

可以理解為什麼可以稱作「招牌 」，

招牌凍檸茶茶香味非常濃郁，加上黃檸檬特有的清香，

成為每次造訪添好運總想來上一杯的必點。

居艾咪的食後感

猶記得艾咪上一篇的添好運食記分享竟然是2016的事了=>有興趣可以看( 這裡 )

再次造訪添好運，艾咪已經是歷經懷孕育兒+疫情改變飲食習慣，而有很多感觸。

✔️這次造訪有重新喚起艾咪記憶中添好運的味蕾，更多的是以往造訪的記憶

✔️口味都有在均質水準

✔️每次來都會想點上一杯招牌凍檸茶

✔️可以先線上訂位點餐很方便

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▼希望你們會喜歡今天的分享，本文為自費食記，

此篇文章帶有主觀及時效性，單純分享當下個人感受，僅供參考#

▼ 每一個文字都是艾咪的心血結晶，文章和圖片皆為艾咪個人著作所有權，

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