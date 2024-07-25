福吉雅手工焦糖布丁｜台南在地15年手工焦糖布丁，還有大人系微醺威士忌口味！

在台南也有厲害的布丁仙人，這家隱藏巷弄中的【福吉雅手工焦糖布丁】，是台南在地15年的手工布丁老店，使用牧場鮮乳和溯源雞蛋，台灣本產蔗糖熬煮焦糖製作，沒有添加防腐劑及人工色素，將創意風味結合綿密口感，除了有經典的抹茶、原味和奶茶，還有充滿大人系的微醺威士忌口味，各位布丁控千萬別錯過了！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【福吉雅手工焦糖布丁】位於台南市中西區南門路7-11旁邊巷子進來第二間，隱身於靜謐的巷弄當中，外觀看起來充滿文青氛圍，231巷和237巷都有汽車停車場，南門路也有許多路邊停車格。

▼【福吉雅手工焦糖布丁】提供內用、外帶和宅配服務，以木質調為主軸的環境充滿溫馨感，只要銅板價就能享有舒適的用餐空間，店內還有許多書籍可以免費看。

▼【福吉雅手工焦糖布丁】還有販售一些文創用品，有興趣的話也可以詢問店家！

▼【福吉雅手工焦糖布丁】焦糖布丁多達七種口味，使用鮮奶和雞蛋以手工熬煮焦糖製作，沒有添加防腐劑及人工色素，大家可以吃得放心，享受單純食材的美味。

▼【福吉雅手工焦糖布丁】以辦桌用的玻璃杯盛裝布丁，大同電鍋蒸全熟更安心，也有推出精緻的伴手禮盒裝，很適合拿來送人誠意十足，玻璃杯拿回店家回收六杯還可以折抵十元

如何購買

提供門市購買和線上預訂 點我進官網線上預訂

布丁介紹

原味布丁💰60元

▼原味布丁結合鮮奶與雞蛋的香氣，搭配底部微苦的焦糖醬汁，簡簡單單的經典風味就很好吃！

天使布丁💰65元

▼減肥也能大口吃的天使布丁，選用蛋白製作較為低脂清爽，口感來說也更柔滑細緻，僅限店內現場購買！

奶茶布丁💰60元

▼茶味控會愛的奶茶布丁，加入香氣十足的伯爵茶，茶味很濃郁，每一口都充滿迷人風味～

抹茶紅豆布丁💰60元

▼我最愛的抹茶紅豆布丁，抹茶是淡雅清爽的路線，配上頂頭微甜的蜜紅豆，口感層層堆疊好豐富～

微醺咖啡布丁💰80元

▼充滿大人成熟系的微醺咖啡布丁，加入了酒味濃厚的威士忌，尾韻還有著咖啡香氣讓人回味！

用餐心得

下次來到台南別錯過這家寶藏店，【福吉雅手工焦糖布丁】是近期吃過最喜歡的布丁，沒有額外添加有的沒的添加物，可以吃到最單純綿密的口感，還有超特別的威士忌口味，強力推薦大家可以試看看！

店家資訊

福吉雅手工焦糖布丁

官網：https://www.tainanfujiya.com.tw/index.html

粉絲團 : 福吉雅手工焦糖布丁FB

電話 : 06-213-5818

地址：台南市中西區南門路235號

營業時間 : 13:00-18:00(平日）/13:00-17:00(周末）/周二休

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food