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【廣東饒平】土樓群一日遊

2024-07-25 12:28:00 黑皮的天空 人氣：49
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窩客好文

黑皮的天空

發表篇數：79篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 中國

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道韻樓

2024 01 21廣東饒平土樓一日遊

道韻樓→福海樓→東華樓→南陽樓→鎮福樓→潤豐樓

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2024 0120~0126潮州六日遊，第二天來到廣東饒平土樓看到飽第一座就是中國最大的八角形客家土樓道韻樓

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道韻樓位於潮州市饒平縣三饒鎮南聯主村，建於明末清初，有著400多年的歷史，是目前為止中國發現的最大八角形土樓。名列第六批全國重點文物保護單位，是潮州乃至廣東土樓的代表之作，也是廣東土樓中的唯一。

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福海樓

   永善村四面環山，青山綠水，是一個易守難攻的好地方。一條永善溪，從村頭自北流向南，至隴衣山腳折向東北，形成「U」形溪道。四百多年前，村上的先祖們在這個「U」形溪道的轉彎處，用干石壘築堤壩，在垻上先後建成了「南陽樓」，「福海樓」、「東華樓」及環樓圍屋數十間的土樓群。土樓群「盛開」於山谷之中，背山臨水，地形開闊，以南陽樓為首的前三座鼎足而立，組合成一巨大的「品」字形。

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福海樓

一座保持原汁原味尚未翻新的土樓

內部應該沒有居民已成為眷養雞鴨的地方

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東華樓

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東華樓由內部看來，也是一座原汁原味的土樓。

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   古樸饒平土樓以南陽樓為首，與福海樓和東華樓相鄰，形成一個巨大的「品」字形，呈三足鼎立之勢。每逢雨天發洪水時，群樓被洪水包圍，極像三粒水波泡，所以又被稱為「水波樓」。

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南陽樓

南陽樓位於饒平縣上饒鎮永善村，始建於明建文二年（1400年）。坐南向北，呈圓形，直徑44.6米，占地面積1562平方米。二進圍屋，前為平房，後為三層樓房，中心處辟有內埕，樓內共分26開間，有各自樓梯直達二、三樓。水井1口，石牆基，石構門樓，門額。門額上方凹刻“南陽樓”三字，牆體均用黃泥土夯築，灰瓦屋面。樓外牆辟有槍眼、炮眼，地下築有陰溝、暗涵。

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南陽樓樓內廳堂三樓還保存有府、縣官員題寫的「經明行修」、「王國儲楨」等匾額四幅。

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南陽樓窗景

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南陽樓外圍

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鎮福樓

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鎮福樓

   位於饒平縣上饒鎮馬坑村，背靠“西岩山”（省道柏豐線西）始建於明永樂11年（公元1413年），該樓呈橢圓形，大門座向為東偏南8度，面積 6936平方米，南北為97.7米，周長295.4米，樓高10.86米，三層半，三進三天井，共有房屋60間，皆以黃泥土夯成，內抹貝灰，樓內中心外辟有廣場，呈橢圓形，有八角井一口，門頂有凹石刻“鎮福樓”三字，是潮州地區最大的圓形土樓，現保存較為完好。

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鎮福樓內部有在整修跡象

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鎮福樓外圍

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潤豐樓

潤豐樓始建於清道光年間，以二進二環圍為建築布局，坐北向南，面積1846平方米，直徑48.5米，周長152.5米，樓高10.52米。

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潤豐樓雖歷經滄桑，但現保護較為完好，有較高的歷史、藝術、科研價值。

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潤豐樓是最富於書香氣息的饒北客家土樓，它深深滲透著饒北客家人為改變命運而努力讀書的傳統。潤豐樓歷代人才輩出，清代出了兩位秀才。

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   全樓皆以黃泥土夯成，外抹貝灰，共有房屋29間，公用井一口，廣場中間辟有八卦形地埕，樓外圍還建有司馬第、儒林第、調琴齋、廣業軒，該樓小巧玲瓏，結構緊湊，是饒平縣眾多客家土樓較有影響的一座。

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此次2024 0120~0126潮州六日遊

第二天廣東饒平土樓一日遊，一天之內總共尋訪了道韻樓、福海樓、東華樓、南陽樓、鎮福樓、潤豐樓六座土樓，這六座土樓不是還是保持原貌，不然就是剛開始維修，雖然裡面居民很少，甚至有些還淪為雞鴨養殖場，建築本身雖有殘破，但仍舊維持原汁原味的樣貌，心中感覺非常慶幸能及時登門拜訪，不然經過維修以後，就成為觀光的地區，難免會失去原來的面貌。

 

延伸閱讀

1.饒平土樓:歷史沿革,建築特點,文物遺存,綜述,鎮福樓,南陽樓,新彩樓,潤豐樓,道韻_中文百科全 (newton.com.tw)

2.潮汕土樓:道韻樓,鎮福樓,南陽,新彩樓,盛安樓,_中文百科全書 (newton.com.tw)

 

 

 

拜訪日期：2024 01 21   黑皮的天空 2024 07 25


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道韻樓 福海樓 東華樓 鎮福樓 潤豐樓 饒平土樓
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