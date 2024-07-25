道韻樓

2024 01 21廣東饒平土樓一日遊

道韻樓→福海樓→東華樓→南陽樓→鎮福樓→潤豐樓

2024 0120~0126潮州六日遊，第二天來到廣東饒平土樓看到飽，第一座就是中國最大的八角形客家土樓道韻樓。

道韻樓位於潮州市饒平縣三饒鎮南聯主村，建於明末清初，有著400多年的歷史，是目前為止中國發現的最大八角形土樓。名列第六批全國重點文物保護單位，是潮州乃至廣東土樓的代表之作，也是廣東土樓中的唯一。

福海樓

永善村四面環山，青山綠水，是一個易守難攻的好地方。一條永善溪，從村頭自北流向南，至隴衣山腳折向東北，形成「U」形溪道。四百多年前，村上的先祖們在這個「U」形溪道的轉彎處，用干石壘築堤壩，在垻上先後建成了「南陽樓」，「福海樓」、「東華樓」及環樓圍屋數十間的土樓群。土樓群「盛開」於山谷之中，背山臨水，地形開闊，以南陽樓為首的前三座鼎足而立，組合成一巨大的「品」字形。

福海樓

一座保持原汁原味尚未翻新的土樓

內部應該沒有居民已成為眷養雞鴨的地方

東華樓

東華樓由內部看來，也是一座原汁原味的土樓。

古樸饒平土樓以南陽樓為首，與福海樓和東華樓相鄰，形成一個巨大的「品」字形，呈三足鼎立之勢。每逢雨天發洪水時，群樓被洪水包圍，極像三粒水波泡，所以又被稱為「水波樓」。

南陽樓

南陽樓位於饒平縣上饒鎮永善村，始建於明建文二年（1400年）。坐南向北，呈圓形，直徑44.6米，占地面積1562平方米。二進圍屋，前為平房，後為三層樓房，中心處辟有內埕，樓內共分26開間，有各自樓梯直達二、三樓。水井1口，石牆基，石構門樓，門額。門額上方凹刻“南陽樓”三字，牆體均用黃泥土夯築，灰瓦屋面。樓外牆辟有槍眼、炮眼，地下築有陰溝、暗涵。

南陽樓樓內廳堂三樓還保存有府、縣官員題寫的「經明行修」、「王國儲楨」等匾額四幅。

南陽樓窗景

南陽樓外圍

鎮福樓

鎮福樓

位於饒平縣上饒鎮馬坑村，背靠“西岩山”（省道柏豐線西）始建於明永樂11年（公元1413年），該樓呈橢圓形，大門座向為東偏南8度，面積 6936平方米，南北為97.7米，周長295.4米，樓高10.86米，三層半，三進三天井，共有房屋60間，皆以黃泥土夯成，內抹貝灰，樓內中心外辟有廣場，呈橢圓形，有八角井一口，門頂有凹石刻“鎮福樓”三字，是潮州地區最大的圓形土樓，現保存較為完好。

鎮福樓內部有在整修跡象

鎮福樓外圍

潤豐樓

潤豐樓始建於清道光年間，以二進二環圍為建築布局，坐北向南，面積1846平方米，直徑48.5米，周長152.5米，樓高10.52米。

潤豐樓雖歷經滄桑，但現保護較為完好，有較高的歷史、藝術、科研價值。

潤豐樓是最富於書香氣息的饒北客家土樓，它深深滲透著饒北客家人為改變命運而努力讀書的傳統。潤豐樓歷代人才輩出，清代出了兩位秀才。

全樓皆以黃泥土夯成，外抹貝灰，共有房屋29間，公用井一口，廣場中間辟有八卦形地埕，樓外圍還建有司馬第、儒林第、調琴齋、廣業軒，該樓小巧玲瓏，結構緊湊，是饒平縣眾多客家土樓較有影響的一座。

此次2024 0120~0126潮州六日遊

第二天廣東饒平土樓一日遊，一天之內總共尋訪了道韻樓、福海樓、東華樓、南陽樓、鎮福樓、潤豐樓六座土樓，這六座土樓不是還是保持原貌，不然就是剛開始維修，雖然裡面居民很少，甚至有些還淪為雞鴨養殖場，建築本身雖有殘破，但仍舊維持原汁原味的樣貌，心中感覺非常慶幸能及時登門拜訪，不然經過維修以後，就成為觀光的地區，難免會失去原來的面貌。

延伸閱讀：

1.饒平土樓:歷史沿革,建築特點,文物遺存,綜述,鎮福樓,南陽樓,新彩樓,潤豐樓,道韻_中文百科全書 (newton.com.tw)

2.潮汕土樓:道韻樓,鎮福樓,南陽樓,新彩樓,盛安樓,_中文百科全書 (newton.com.tw)

拜訪日期：2024 01 21 黑皮的天空 2024 07 25