

紅豆餅或稱車輪餅，拿來解饞止餓，或當下午茶的茶點都很不錯，可說是台灣隨處可見的銅板價甜點小吃，每個地區也總不難發現排隊名攤。有些攤家，其特色是以傳統古早味著名，有些是以創意餡料吸睛，有的是超便宜的銅板價，有些則是大顆物美價廉高CP值著名。這回要介紹的紅豆餅攤，是南機場夜市周邊的排隊名攤，其特色就是後者～

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▲攤外觀

位在南機場夜市周邊，

中華路上的無名紅豆餅，

傍晚後排隊人潮會較多，

下午時段會比較好買，

不用等。







▲價目表

紅豆餅有五種口味，

分別是：紅豆、奶油、芋頭、菜脯、花生。

各口味都是均一價，

每個15元的銅板價。







▲烤盤上的奶油紅豆餅

放上滿滿的奶油餡







▲烤盤上的花生紅豆餅

放入滿滿的花生粉







▲烤好的紅豆餅山







▲紅豆餅到手

烤好的色澤相當勻稱，

保留邊邊的紅豆餅。







▲厚度幾乎是十元銅板直徑的兩倍高







▲紅豆餅，外觀

比起一般15元價位左右的紅豆餅，

這的個頭頗大，

且個個都爆多餡，

上下餅蓋都闔不上。







▲紅豆餅，剖面

餅皮厚酥，

餅內的口感類似鬆餅與雞蛋糕間，

吃了比傳統薄脆的紅豆餅，

更增飽食感。

內餡有著滿滿紅豆，

相當真材實料，

口感很軟綿自然，

不甜膩。







▲奶油紅豆餅，剖面

一口咬下可要小心，

黃澄澄口感香滑的奶油餡，

爆餡燙口。







▲花生紅豆餅，剖面

花生粉香十足







▲花生、奶油

這的紅豆餅，

好吃，

但稱不上特別出色，

而是以個頭大、餡料爆多、物美價廉、高CP值，

因此擁有不少在地民眾喜愛，

也是南機場夜市周邊，

銅板美食排隊名攤之一。



【營業時間】13：30～20：30；週一休息

【地 址】台北市中正區中華路二段327號

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