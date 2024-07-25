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﹝台北市﹞中華路無名紅豆餅　個頭頗大、厚實爆餡、15元銅板價、高CP值的人氣無名紅豆餅~　／青年公園銅板美食／南機場夜市銅板美食

2024-07-25 16:55:00 阿發的簡單幸福 人氣：99
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：960篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

中華路無名紅豆餅
place台北市中正區中華路二段327號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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中華路無名紅豆餅all.jpg
紅豆餅或稱車輪餅，拿來解饞止餓，或當下午茶的茶點都很不錯，可說是台灣隨處可見的銅板價甜點小吃，每個地區也總不難發現排隊名攤。有些攤家，其特色是以傳統古早味著名，有些是以創意餡料吸睛，有的是超便宜的銅板價，有些則是大顆物美價廉高CP值著名。這回要介紹的紅豆餅攤，是南機場夜市周邊的排隊名攤，其特色就是後者～
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中華路無名紅豆餅01-攤外觀.jpg
攤外觀
位在南機場夜市周邊，
中華路上的無名紅豆餅，
傍晚後排隊人潮會較多，
下午時段會比較好買，
不用等。

中華路無名紅豆餅02-價目表.jpg
價目表
紅豆餅有五種口味，
分別是：紅豆、奶油、芋頭、菜脯、花生。
各口味都是均一價，
每個15元的銅板價。

中華路無名紅豆餅03-烤盤上的奶油紅豆餅.jpg
烤盤上的奶油紅豆餅
放上滿滿的奶油餡

中華路無名紅豆餅04-烤盤上的花生紅豆餅.jpg
烤盤上的花生紅豆餅
放入滿滿的花生粉

中華路無名紅豆餅05-紅豆餅山.jpg
烤好的紅豆餅山

中華路無名紅豆餅06-紅豆餅到手.jpg
紅豆餅到手
烤好的色澤相當勻稱，
保留邊邊的紅豆餅。

中華路無名紅豆餅07-厚度.jpg
厚度幾乎是十元銅板直徑的兩倍高

中華路無名紅豆餅08-紅豆餅外觀.jpg
紅豆餅，外觀
比起一般15元價位左右的紅豆餅，
這的個頭頗大，
且個個都爆多餡，
上下餅蓋都闔不上。

中華路無名紅豆餅09-紅豆餅剖面.jpg
紅豆餅，剖面
餅皮厚酥，
餅內的口感類似鬆餅與雞蛋糕間，
吃了比傳統薄脆的紅豆餅，
更增飽食感。
內餡有著滿滿紅豆，
相當真材實料，
口感很軟綿自然，
不甜膩。

中華路無名紅豆餅10-奶油紅豆餅剖面.jpg
奶油紅豆餅，剖面
一口咬下可要小心，
黃澄澄口感香滑的奶油餡，
爆餡燙口。

中華路無名紅豆餅11-花生紅豆餅剖面.jpg
花生紅豆餅，剖面
花生粉香十足

中華路無名紅豆餅12-花生奶油.jpg
花生、奶油
這的紅豆餅，
好吃，
但稱不上特別出色，
而是以個頭大、餡料爆多、物美價廉、高CP值，
因此擁有不少在地民眾喜愛，
也是南機場夜市周邊，
銅板美食排隊名攤之一。

【營業時間】13302030；週一休息
【地　　址】台北市中正區中華路二段327

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文章標籤
中華路無名紅豆餅 芋頭紅豆餅 花生紅豆餅 青年公園銅板美食 南機場夜市銅板美食
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