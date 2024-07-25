紅豆餅或稱車輪餅，拿來解饞止餓，或當下午茶的茶點都很不錯，可說是台灣隨處可見的銅板價甜點小吃，每個地區也總不難發現排隊名攤。有些攤家，其特色是以傳統古早味著名，有些是以創意餡料吸睛，有的是超便宜的銅板價，有些則是大顆物美價廉高CP值著名。這回要介紹的紅豆餅攤，是南機場夜市周邊的排隊名攤，其特色就是後者～
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▲攤外觀
位在南機場夜市周邊，
中華路上的無名紅豆餅，
傍晚後排隊人潮會較多，
下午時段會比較好買，
不用等。
▲價目表
紅豆餅有五種口味，
分別是：紅豆、奶油、芋頭、菜脯、花生。
各口味都是均一價，
每個15元的銅板價。
▲紅豆餅，外觀
比起一般15元價位左右的紅豆餅，
這的個頭頗大，
且個個都爆多餡，
上下餅蓋都闔不上。
▲紅豆餅，剖面
餅皮厚酥，
餅內的口感類似鬆餅與雞蛋糕間，
吃了比傳統薄脆的紅豆餅，
更增飽食感。
內餡有著滿滿紅豆，
相當真材實料，
口感很軟綿自然，
不甜膩。
▲奶油紅豆餅，剖面
一口咬下可要小心，
黃澄澄口感香滑的奶油餡，
爆餡燙口。
▲花生、奶油
這的紅豆餅，
好吃，
但稱不上特別出色，
而是以個頭大、餡料爆多、物美價廉、高CP值，
因此擁有不少在地民眾喜愛，
也是南機場夜市周邊，
銅板美食排隊名攤之一。
【營業時間】13：30～20：30；週一休息
【地 址】台北市中正區中華路二段327號
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