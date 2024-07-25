中秋節將近，還在考慮要送什麼禮盒嗎？最近開箱到「暮朝食粹」的「月見幸福幸花酥醬香米餅禮盒」，裡頭的幸花酥美到不行！搭配酥脆醬香米餅，送禮或自己享用都好適合！除了禮盒以外，同場加映兩款婚禮小物「醬香米餅小禮盒」、「莊園可可茶小禮袋」！

「暮朝食粹」秉持著使用最真實原始的原料，製程最天然的食品！不僅重視原料的來源，堅持無人工添加、無焦糖色素、無甜味劑，也積極與在地小農及廠家合作，並且將傳統文化與創新理念結合，製造出一項項精粹的食品！

這次開箱月見幸福幸花酥醬香米餅禮盒與兩款婚禮小物醬香米餅小禮盒、莊園可可茶小禮袋

月見幸福幸花酥醬香米餅

2024全新禮盒從外盒及提袋設計都是使用能感受到溫暖的粉嫩色系，裡頭的幸花酥與醬香米餅都是個別包裝

手作幸花酥總共有四種口味，分別是南瓜切達起司口味、洛神蔓越莓口味、靜岡抹茶紅豆口味、大甲芋頭紫薯口味，幸花酥是北宋時期皇家最愛的宮餅─菊花酥作為發想，呈現四葉草的造型，給人一種幸運、幸福的意象！

幸花酥真的美到不行~會讓人捨不得吃下去！放在手掌上真的好像手捧一朵花！口感酥鬆，每個口味的調味都不過甜過鹹~還可以剝開一朵朵花辦的感覺太可愛了！

▼洛神蔓越莓口味

嚴選屏東小農洛神花搭配蔓越莓交織出唯美的酸甜滋味！整個粉紅泡泡一直冒！

▼南瓜切達起司口味

除了南瓜起司的鹹香以外，還加了暮釀黑豆蔭豆豉醬增添了豆香氣！香濃不死鹹

▼靜岡抹茶紅豆口味

使用靜岡抹茶搭配萬丹紅豆餡，抹茶的茶香中和了紅豆的甜，是人人都愛的一個口味！

▼大甲芋頭紫薯口味

大甲芋頭與淡淡紫薯香氣縈繞於口~酥鬆口感讓人忍不住一口接一口！

米餅則有這些口味，暮釀黑豆蔭油醬香米餅／暮釀壺底油醬香米餅／紅麴玫瑰蔓越莓米餅／抹茶米餅／醬香青蔥／咖啡奶酒

▼暮釀黑豆蔭油醬香米餅

使用暮釀黑豆蔭油與台灣在來米製成的米香，酥脆又香濃，加入海苔、南瓜子與天然堅果，滿滿古早味情懷！

▼暮釀壺底油醬香米餅

這款與上一款都是鹹香的口味，但這款特別加入七味粉，幾乎都是七味粉微辣的香氣！越吃越涮嘴

▼紅麴玫瑰蔓越莓米餅

粉色夢幻~尤其又配上玫瑰與蔓越莓的酸甜口味，少女心爆發！

▼玄米抹茶米餅

玄米與抹茶的絕佳組合，搭配天然堅果，每一口都能吃到滿滿茶香氣！

婚禮小物 ─ 醬香米餅小禮盒／莊園可可茶小禮袋

有沒有近期要辦婚禮的朋友看過來~想挑選具有心意又美味的婚禮小物可以考慮這兩款！

醬香米餅小禮盒~精美的外盒裡頭裝有兩顆醬香米餅，口味隨機~但每個口味都好好吃！

莊園可可茶小禮袋則是裝有單入的茶包，這次我喝到的是可可紅玉紅茶，使用譽有茶界紅寶石美稱的日月潭紅玉紅茶，帶有微微的肉桂及薄荷香，尾韻則有可可堅果的香氣~入口不澀~很迷人的滋味！

整體來說，中秋除了送月餅以外真的可以參考月見幸福幸花酥醬香米餅禮盒，不單調又具有美感，重點每個品項都好美味~不單單具備美觀而已！兩款婚禮小物也推薦給正在籌備婚禮的新人們！

【 暮朝食粹 】

▸ 店家官網 ｜ https://www.mzsauce.com/zh-TW

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/muzhao.cy/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/muzhao_sauce/

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com