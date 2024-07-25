最近在台北市陸陸續續開了好幾家「雞肉飯」，而且風格非常類似，位於昆陽街底與南港路交叉口就有一家「丸田雞肉」，到底有什麼特別一起來瞧瞧。「丸田雞肉」捷運昆陽站走路7分鐘即可到達。

台北南港美食 丸田雞肉 店家資訊

丸田雞肉

地址：115台北市南港區南港路三段32號

電話：02-26533003

營業時間：每天，11:00–20:00

台北南港美食 丸田雞肉 外觀與內部環境

「丸田雞肉」位於南港路上，昆陽路走到底就可以看到，營業時間為每天的11點到晚上8點，頗受附近上班族喜愛。招牌上有五國語言，右下角的Nasi Ayam是馬來文。

這個雞肉飯的招牌風格都相當類似，但店名微微不同，例如有「丸田」「武田」「羽田」「豐田」「本田」等等，應該是連鎖加盟店。

店裡座位不多，看來主打外帶。

台北南港美食 丸田雞肉 最新菜單

品項不多，雞肉、獅子頭跟咖哩三種，可以做不同的雙拼。

價格雖然有一點點偏高，畢竟都破百了，雙倍雞肉甚至要195，這可挑戰消費者的胃了。

台北南港美食 丸田雞肉 美食上桌

咖喱雞肉飯，咖喱醬很香，雞肉感覺是油雞口感，油蔥可以要求老闆多加一點。

獅子頭雞肉飯，主菜也是給的相當有誠意，另外可以加辣，美味再提升。

雞肉很滑順，肉質很嫩，是好吃的，這點讓人相當振奮。

獅子頭也很扎實，餡料豐富，即使單點吃起來也很多變化，不會無聊。

整體來說，「丸田雞肉」的主菜很好吃，雞肉的嫩滑度與獅子頭的扎實感，讓人相當滿意。

加上配菜的 高麗菜 清爽不油膩，搭上 半顆白煮蛋 以及 油豆腐 ，做為商業餐點是相當超值的。

若以連鎖加盟來看，餐點品質相當不錯，味道也符合期待，雖然不一定都叫一樣的名字，但也許更能讓各加盟老闆多發揮經營巧思，變成是經營自己的品牌，好像也是不錯的新模式。

台北南港美食 丸田雞肉 交通地圖

丸田雞肉

地址：115台北市南港區南港路三段32號

電話：02-26533003

營業時間：每天，11:00–20:00 (週日休假)